Conforama Italia rinnova le postazioni di lavoro aziendali con Praim

Praim, azienda globale che sviluppa soluzioni software per la creazione e gestione automatizzata e scalabile di postazioni di lavoro e soluzioni hardware Thin Client, ha affiancato Conforama Italia, società specializzata in mobili, complementi d’arredo e decorazioni per la casa, nel progetto di rinnovamento delle postazioni di lavoro di tutti i punti vendita presenti sul territorio.

Conforama è una grande catena di arredamento e decorazione casa, un gruppo che oggi conta 19 negozi di grandi superfici a marchio Conforama, 3 a marchio Confocity – negozi di piccole dimensioni in centro città – e 7 Emmezeta Moda. Caratterizzata dalla qualità dei prodotti Made in Italy, si affianca a personale di vendita altamente professionale proponendo un’ampia gamma di prodotti a prezzi competitivi.

Per la produzione di preventivi e degli ordini di vendita, l’azienda ricorre all’uso di molteplici applicativi che hanno come base di partenza e arrivo un gestionale proprietario su AS/400.

Conforama era alla ricerca di postazioni di lavoro che fossero sicure, affidabili, facilmente gestibili e aggiornabili da remoto e, al contempo, fossero caratterizzate da consumi ridotti e basso impatto ambientale, esteticamente gradevoli e non invasive nelle varie ambientazioni e a un costo contenuto.

L’azienda ha identificato in Praim e nei prodotti offerti il partner perfetto. I punti vendita sono stati dotati di quasi 300 postazioni Thin Client di diversi modelli, con il sistema operativo Linux-based di Praim, ThinOX, tutte perfettamente compatibili con il gestionale proprietario su AS/400.

L’implementazione è stata molto semplice e rapida, grazie all’utilizzo della console ThinMan e dei template che questa permette di creare velocemente. Un punto essenziale nel progetto è quello legato all’ottimizzazione della gestione dell’infrastruttura, che si concretizzava nella necessità di soddisfare requisiti specifici per mantenere l’uniformità e la continuità di utilizzo dei sistemi in essere in azienda. Per venire incontro nel miglior modo possibile a queste esigenze, Praim ha creato dei “Custom Command” ad hoc per Conforama, con lo scopo di permettere che la configurazione e riconfigurazione delle postazioni da remoto, anche in modo massivo, fosse rapida ed affidabile. Anche gli aggiornamenti non rappresentano più un problema, poiché il sistema operativo è intrinsecamente più sicuro e meno soggetto ad attacchi di hacker.

“Siamo molto soddisfatti del progetto realizzato con Praim, ora abbiamo in dotazione per i nostri addetti alla vendita postazioni di lavoro semplici ma funzionali, con un design gradevole, silenziose e sicure, – spiega Andrea Pizzi, Responsabile Infrastrutture dei Sistemi Informativi di Conforama Italia. – L’abbinamento Thin Client Praim con AS/400 nella gestione front-end della vendita, ci rende più sereni in un mondo oramai sempre online e continuamente soggetto a vulnerabilità di sicurezza”.

“È sempre motivo d’orgoglio riuscire a rispondere appieno alle esigenze dei nostri clienti, – aggiunge Roberto Boscia, Sales Account Manager di Praim – Il progetto implementato con un cliente del calibro di Conforama ha rappresentato per noi una sfida che, grazie alle soluzioni all’avanguardia di cui disponiamo, è stata portata a termine con successo”.