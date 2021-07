Realizzare impianti radio per edifici e superfici indoor implica alcune interessanti sfide che i laboratori di Sinora accolgono con entusiasmo

I sistemi radio all’interno degli edifici hanno tradizionalmente un ruolo di primo piano per quanto riguarda la sicurezza e la gestione delle unità di crisi. Questo è valido in particolar modo per i building dedicati ad uffici e sedi aziendali, in cui il numero di persone presenti contemporaneamente può raggiungere velocemente numeri molto elevati.

Disporre di una rete radio interna a un edificio permette infatti di garantire un elevato livello di sicurezza, soprattutto in caso di eventi straordinari.

La copertura radio degli edifici: una garanzia per la sicurezza

Disporre di una rete radio interna è indispensabile in caso di cataclismi ed eventi distruttivi. Le soluzioni proposte da Sinora, per esempio, consentono il collegamento con la rete radio dei Vigili del Fuoco, indispensabile per garantire la comunicazione fra le squadre esterne e quelle interne.

Rimanendo nel contesto della gestione ordinaria, una rete radio interna può essere usata dalla sicurezza per il controllo dei flussi, per esempio in caso di vigilanza, o quando si rende necessaria l’evacuazione dell’edificio, anche per ragioni non strettamente legate a eventi distruttivi.

In generale, disporre di una rete radio propria permette di garantire le comunicazioni in caso di indisponibilità delle infrastrutture tradizionali. Attraverso le soluzioni che oggi il mercato offre è possibile integrare nuovi tipi di servizi in grado di portare il concetto di smart building a un nuovo livello.

A questa funzionalità si affianca la possibilità di fornire soluzioni DAS (Distribuited Antenna Systems) in grado di potenziare la copertura GSM all’interno di edifici o di zone circoscritte e di migliorare l’efficienza del segnale, soprattutto in zone particolarmente affollate. Un servizio essenziale soprattutto in contesti Corporate ed Enterprise, in cui la connettività mobile è un’esigenza professionale primaria.

Copertura radio di torri e grattacieli

Lo skyline di molte città italiane sta cambiando. Nella capitale del business italiano, Milano, sulla scia di Londra e delle big cities internazionali stanno sorgendo nuovi e altissimi grattacieli, centri direzionali avveniristici, hub polifunzionali, completi di tutto, con ristoranti, palestre, auditorium, bike sharing, auto elettriche, ecc.

Sinora è già da alcuni anni coinvolta nella copertura radio di alcuni dei principali building milanesi, tra cui alcune delle più innovative torri che presentano sfide considerevoli, sia per le necessità tecniche espresse dal cliente, sia per la necessità di conciliarle con precise scelte in termini architettonici e di design.

Alle funzionalità che potremmo definire ordinarie, come la creazione di una rete radio per la sicurezza interna e la possibilità di fornire appoggio alla rete radio dei Vigili del Fuoco e degli altri enti che si occupano di sicurezza e gestione delle emergenze si aggiunge la richiesta di altre funzionalità molto spinte dal punto di vista tecnologico che contribuiscono a rendere realmente innovative e a prova di futuro queste nuove strutture avveniristiche.

Sinora è in grado di mettere in campo soluzioni e competenze per rispondere anche a esigenze di radiolocalizzazione RTLD, con sistemi di geolocalizzazione indoor in grado di fornire la posizione delle persone all’interno del building in tempo reale, con una tolleranza di 20 centimetri.

Geolocalizzazione indoor, uno strumento anche per la nuova normalità

Il sistema di geolocalizzazione indoor proposto da Sinora prevede la possibilità di localizzare le persone, garantendo un elevatissimo livello di sicurezza del personale. Il sistema, per esempio, può notificare eventi di caduta, rilevando in tempo reale incidenti o malori, ma ha importanti implicazioni anche nella gestione delle emergenze. Il sistema infatti permette il collegamento con rete radio dei Vigili del Fuoco, agli enti che si occupano di sicurezza stradale e di gestione dell’emergenza. Grazie a questi collegamenti è possibile localizzare le persone all’interno, per esempio in caso di incendio e permettere agli enti che stanno gestendo le operazioni di sapere dove sono e come si stanno muovendo le proprie squadre.

Al di là degli aspetti legati alle emergenze, in un contesto di nuova normalità un sistema di geolocalizzazione indoor può fornire un importante supporto alla logistica, permettendo il controllo dei flussi, oltre che degli affollamenti, grazie a specifici dispositivi per il controllo del distanziamento sociale.

Videosorveglianza

Un’altra linea di azione nella quale la professionalità di Sinora è in grado di fare la differenza è nella progettazione di impianti di monitoraggio e videosorveglianza complessi e con specifiche particolari.

Per esempio, nei contesti in cui sussistono necessità di garanzie sulla copertura delle aree sorvegliate, i tecnici di Sinora intervengono con tool di progettazione avanzati, in alcuni casi forniti dai vendor, in grado di creare un modello del sistema allo scopo di valutarne la copertura e l’efficienza, anche in funzione delle specifiche dei modelli di telecamera utilizzati.

In questo modo è possibile progettare l’impianto in via previsionale, e giungere al momento della posa e collaudo sul campo con un livello di affidabilità e precisione elevato.

Nella progettazione di un sistema di videosorveglianza Sinora tiene conto di due driver fondamentali: i requisiti forniti dal cliente, per esempio la necessità di effettuare un riconoscimento delle persone, oppure le condizioni di illuminazione (notte/giorno) e gli input, ovvero le indicazioni, le richieste e le particolarità specifiche dell’area da coprire.

In base a questi driver, Sinora progetta la soluzione.

Dalla progettazione all’installazione, un percorso di successo

Gli anni di esperienza di progettazione e sul campo di Sinora contribuiscono alla capacità di affrontare anche i progetti più complessi, attraverso un metodo consolidato ed efficace.

Questo metodo nasce dalla consapevolezza che nessun progetto è privo di difficoltà e che in molti casi è necessario intervenire in corso d’opera per adattarlo a nuove sopravvenute necessità o specificità non prevedibili.

Una particolare attenzione è posta al tema delle tempistiche: lo sforzo di Sinora è quello di lavorare sempre con la maggiore rapidità ed efficienza possibili, impegnandosi tuttavia a fornire ipotesi realistiche, che tengano conto anche di scadenze imprescindibili, per esempio legate ai tempi di fornitura, burocratici o di collaudo.

Per questo motivo il metodo Sinora prevede una prominente fase di dialogo iniziale con il cliente: gli anni di esperienza insegnano che la chiarezza iniziale e la capacità di perimetrare l’obiettivo sono i due strumenti più efficaci per ridurre le complessità che possono nascere nelle fasi di lavorazione del progetto.

L’elemento distintivo di Sinora è ancora una volta l’armonizzazione di competenza tecnica, accademica e di progettazione, con l’esperienza sul campo di lunga data, che permette di prevedere anche quegli aspetti che sfuggono alle fasi teoriche del progetto.