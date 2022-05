Due nuove assunzioni in Ingecom Italia

Ingecom , distributore a valore aggiunto specializzato in soluzioni di cybersecurity e cyber intelligence, ha ampliato ulteriormente il suo organico in Italia annunciando l’ingresso di Federico Rampin in qualità di Pre Sales Cyber Security Specialist e di Marco Francavilla in qualità di Business Developer Manager per l’area di Roma e Sud Italia. Queste due nuove nomine riflettono ancora una volta il percorso di crescita, già avviato tre anni fa dall’azienda sul territorio italiano, con l’obiettivo di consolidare sempre di più la propria presenza sul mercato nazionale grazie a un team di professionisti esperti.

Laureato in Ingegneria Gestionale al Politecnico di Milano, Federico Rampin vanta una solida esperienza nel settore vendite, dove ha ricoperto ruoli di responsabilità in aziende come TP-Link, Sysnet Telematica e Quick Software Line. In Ingecom Rampin si unirà al dipartimento tecnico per fornire supporto per le differenti soluzioni del portfolio aziendale e lavorerà al fianco di Michele Sfodera. Riporterà direttamente al CTO di Ingecom, Roberto Martinez.

Con alle spalle importanti esperienze nei settori Automotive e Cybersecurity in qualità di Account Manager presso Romana Diesel Spa e Darktrace, Marco Francavilla arriva in Ingecom con l’obiettivo di incrementare le vendite sul territorio italiano, soprattutto nell’area di Roma e del Sud Italia. Riportando direttamente a Sergio Manidi, Country Manager di Ingecom Italia, Francavilla si concentrerà sia sul settore pubblico che privato per raggiungere nel breve termine risultati significativi nelle aree geografiche di riferimento.

Come sottolineato proprio dal Country Manager di Ingecom Italia, Sergio Manidi: «Ampliare il nostro team in Italia ci permette di essere presenti in modo più capillare sul territorio. Sono sicuro che con la loro professionalità ed esperienza, Marco e Federico potranno dare un valido contributo per un considerevole sviluppo del nostro business nel prossimo futuro».