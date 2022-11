Easy Quizzz vs Concorsando: piattaforme di studio per superare esami e concorsi. Qual è la migliore?

Easy Quizzz Vs Concorsando: quale dei due scegliere per prepararti al prossimo esame?

Mai sentito parlare di Easy Quizzz e Concorsando? Si tratta di due portali che offrono la possibilità di affrontare dei quiz su tante diverse tematiche.

Potrebbero diventare la tua arma letale per superare qualsiasi esame!

Ecco le rispettive App: Per la realizzazione di questo articolo, abbiamo chiesto ai nostri tester esperti del settore di testare entrambe le piattaforme.

Per prima cosa, si sono soffermati sulle funzioni di entrambe le piattaforme analizzando sia l’App Mobile che la versione del Simulatore on-line.

Per comodità hanno analizzato diverse prove di concorsi pubblici disponibili su entrambi i portali:

https://www.concorsndo.it/blg/

Dopo un mese, i nostri tester professionisti ci hanno rivelato i risultati raccolti durante il caso studio e si è giunti ad una conclusione che attesta quale dei due simulatori offre un’esperienza di studio più piacevole.

Quindi se ti stai chiedendo: “Easy Quizzz o Concorsando? Quale dei due devo scegliere per prepararmi al prossimo esame?”

Per conoscere la risposta a questa domanda, leggi questo articolo fino alla fine e scoprirai quale delle due piattaforme dovresti utilizzare per acquisire le giuste competenze in vista di un esame o di un concorso pubblico.

Ecco come procederemo:

Inizieremo con un test delle due diverse modalità di studio più importanti offerte dalle piattaforme, ovvero la modalità pratica e quella di esame.

In un secondo momento, andremo ad analizzare altre funzionalità delle applicazioni, come quella di auto scrolling e auto learning. Verificheremo poi l’usabilità di entrambe le App e altri aspetti come i contrasti, i colori e i fonts utilizzati.

Testeremo poi anche il motore di ricerca nei quiz, la modalità off-line e la sincronizzazione dei quiz, quindi come e in che misura sia possibile alternare lo studio tra Desktop e Mobile App.

Infine, verificheremo la quantità di test che propongono rispettivamente Easy Quizzz e Concorsando, i paesi dove le due soluzioni sono disponibili, la modalità di iscrizione e i pacchetti con tutti i vari prezzi per potersi abbonare alle due piattaforme di quiz.

Non perdiamo altro tempo e iniziamo subito con il confronto delle due modalità di studio.

Sei pronto?

Cominciamo.

Easy Quizzz Vs Concorsando: Piattaforme di Studio a Confronto

Questa è una tabella che mostra le funzionalità offerte dalle due piattaforme, Easy Quizzz e Concorsando:

Funzioni Easy Quizzz Concorsando Auto-Scroll x x Auto-Learning x x Modalità Pratica x x Modalità Simulazione Esame x x Velocità dell’App (1-5) 5 4 Modalità Off-Line & Sincronizzazione x non disponibile Studia per argomenti x x Prezzo (1-5) 5 2 Facilità d’uso 4 4 Personalizzazione Creazione Quiz x x Regolazione Fonts x non disponibile Usabilità (1-5) 5 4 Disponibilità prodotti e quiz 5 3 Mobile App x x Simulatore Web x x Sincronizzazione Web e Mobile x x Prodotti World Wide x no Velocità del Sito (1-5) 5 3 No Ads ads free troppa pubblicità Info e News 3 5 Ricerca informazioni nei quiz x non disponibile Possibilità di eseguire più test in parallelo x non disponibile Possibilità di esercitarsi tramite cellulare senza installare la Mobile App 5 2

vs

Modalità di studio Esame

Easy Quizzz

La modalità di studio Esame di Easy Quizzz consente all’utente di prepararsi al meglio in vista di una prova, simulando un vero e proprio esame. Questo è reso possibile dalle schede di esame che vengono fornite dall’applicazione.

Concorsando

Anche la modalità di studio Esame fornita da Concorsando dà la possibilità di prepararsi ad un esame eseguendo una “prova personalizzata”, scegliendo il metodo di valutazione, i minuti a disposizione per svolgere il test e la quantità di domande.

L’unica differenza sta nel fatto che Concorsando non permette di vedere la percentuale di superamento.

Modalità di studio pratica

Easy Quizzz

Easy Quizzz permette all’utente di scegliere tra due diverse modalità di studio: la modalità pratica e la modalità di esame.

Entrambe le modalità consentono di selezionare una lista di argomenti su cui ci si vuole esercitare e il setting “domande casuali” per test ogni volta differenti.

La modalità pratica offre la possibilità di configurare un test in base alle proprie esigenze e di scegliere anche ad esempio il numero di domande alle quali si vuole rispondere o i minuti di studio o la percentuale entro cui un test è da ritenere superato con successo.

Proprio a questo proposito, è consigliato impostare una percentuale di superamento non troppo bassa per riuscire a prepararsi ad un livello di esame di difficoltà elevata. Quindi è meglio scegliere una percentuale che si aggira intorno al 95% e che determinerà il superamento effettivo della prova.

Concorsando

Per quanto riguarda Concorsando, questa applicazione non prevede invece una vera e propria modalità di studio pratica. Esistono piuttosto le seguenti due modalità:

La modalità “Esercitati sulla Banca Dati”, che è simile alla Modalità di Studio pratica di Easy Quizzz, che permette infatti di selezionare le materie su cui esercitarsi. In seguito è poi possibile specificare 6 livelli di preparazione, che sono i seguenti:

1 – Tutte le domande disponibili

2 – Le sai

3 – Ancora un piccolo sforzo

4 – E’ meglio ripeterle

5 – Non le sai

6 – Non risposte.

E poi la modalità “Effettua una prova personalizzata”.

Dal confronto delle due piattaforme di quiz, si può affermare che tutte e due forniscono opzioni interessanti per lo studio, ma Easy-Quizzz offre soluzioni migliori.

C’è comunque da ammettere che Concorsando supera Easy Quizzz in fatto di extra opzioni che mette a disposizione dell’utente nella modalità pratica.

Infatti, in Concorsando sono disponibili alcuni filtri particolari, come il filtro per esercitarsi su tutte le domande in base ad una parola chiave, dando alla persona che esegue il quiz la comoda opzione di ordinare le domande secondo una lista di preferiti.

Nella modalità pratica di Easy Quizzz è possibile per l’utente vedere i risultati delle domande che ha fatto anche una volta inviato definitivamente il test.

In Concorsando non è invece disponibile questa opzione e quindi l’utente può vedere le domande giuste e sbagliate solo in fase di test e non anche dopo averlo terminato.

Easy Quizzz vs Concorsando: le Mobile App

La Mobile App di Concorsando permette all’utente di accedere a diversi servizi, mentre l’App Easy Quizz è inquadrata solo nell’ambito dei quiz.

La funzionalità migliore dell’App Easy Quizz è senza dubbio la sincronizzazione automatica con lo stato di avanzamento di studio dell’utente con il Web e viceversa, cosa comodissima per coloro che utilizzano sia il cellulare sia il computer.

Concorsando invece sembrerebbe non offrire la sincronizzazione.

Inoltre Easy Quizzz può essere utilizzato in davvero qualsiasi momento, anche quando l’utente non può connettersi a Internet: l’App Easy Quizzz consente l’uso anche in modalità offline, preziosa funzionalità che invece Concordando non offre ai suoi utenti.

Prendendo in considerazione la velocità di utilizzo, tutte e due le App hanno ottime prestazioni. Tuttavia, con i cellulari meno moderni o con una connessione Internet debole, Easy Quizzz è decisamente più rapida.

Easy Quizzz vs Concorsando: i Portali Web

Di seguito mostriamo le Homepage delle due piattaforme:

Come si può vedere, la landing page di Easy Quizzz è più facile da leggere e da capire per via delle categorie visibili fin da subito.

Compare molto chiaramente un motore di ricerca per trovare qualsiasi quiz e il design generale della home è molto più piacevole. Infatti, i colori sono stati scelti con cura in modo da non recare disturbo alla vista e rendere piacevole l’esperienza sul sito.

La home di Concorsando appare invece più dispersiva e disorienta maggiormente l’utente.

Interfaccia di Studio

Per quanto riguarda il Simulatore Web di Easy Quizzz, la sua interfaccia di studio è molto intuitiva e più compatta e facilmente leggibile rispetto all’interfaccia di Concorsando.

L’utente di Easy Quizzz può infatti scorrere facilmente in verticale utilizzando una barra che indica costantemente il punto in cui si trova.

Al contrario, in Concorsando, è necessario cambiare ogni volta schermata per passare alla domanda successiva.

Paragonando invece la velocità di caricamento, notiamo che Easy Quizzz è più veloce nell’accesso al test, perché il download delle domande avviene senza bloccare l’utente.

Installazione della Mobile App: è obbligatoria?

Per chi non avesse la possibilità di installare una Mobile App, Easy Quizzz offre un’ottima esperienza di studio da cellulare anche utilizzando il Simulatore Web (https://www.w3schools.com/html/html_responsive.asp).

Al contrario, il Portale Web di Concorsando non è 100% responsive.

Osservando le due schermate messe a confronto qui sotto, si nota come Easy Quizzz si adatti perfettamente al mobile screen a differenza di Concorsando.

EASY QUIZZZ CONCORSANDO

Auto-Scroll

Easy Quizzz offre la funzionalità denominata Auto-Scroll che dà la possibilità di scorrere a proprio piacimento e in modo automatico le domande di un quiz.

Concorsando non ha questa modalità di apprendimento.

Auto-Learning

Sia Easy Quizzz sia Concorsando offrono lo strumento utile allo studio di Auto-Learning.

Esso permette di visualizzare subito il risultato della risposta.

L’unica differenza risiede nel fatto che Easy Quizzz fa partire in automatico l’auto learning quando l’utente si prepara secondo la modalità di studio pratica. Per la modalità di esame, invece, tutti i quiz partono direttamente con l’auto scroll abilitato (o auto swipe nel caso di Mobile).

In Concorsando l’Auto Next funziona solo se l’utente risponde correttamente, mentre per Easy Quizzz funziona sia in caso di risposta sbagliata, sia in caso di risposta corretta.

Motore di ricerca

Mentre Concorsando non presenta nessun motore di ricerca, in Easy Quizzz possiamo trovare un innovativo motore di ricerca Google Style che permette all’utente di trovare informazioni all’interno del proprio quiz.

Quantità di Quiz disponibili

In base al paese scelto (ad oggi ce ne sono 10 disponibili), Easy Quizzz offre una gran varietà di prodotti.

Concorsando, invece si presta unicamente a livello nazionale, e con meno quiz e banche dati.

Segnalibro

Entrambe le piattaforme offrono la possibilità di salvare le domande.

In Concorsando è possibile inserire tra i preferiti i contenuti con l’opzione “Cuore” e ritrovarli in qualsiasi momento.

In Easy Quizzz è disponibile soltanto il classico simbolo bookmarks.

Regolazione dei Colori e dei Fonts

In Easy Quizzz, a differenza del competitor, notiamo una particolare attenzione nei confronti delle persone con una scarsa capacità visiva. Infatti i colori e i fonts sono stati impostati per facilitare la lettura a tutti e possono essere regolati in qualsiasi momento.

EASY QUIZZZ CONCORSANDO

Più esami, test, e abilitazioni contemporaneamente: si può fare?

Easy Quizzz consente di studiare e prepararsi al meglio per test e concorsi diversi tra loro anche contemporaneamente, sia in modalità di esame, sia in modalità pratica.

Concorsando, invece, non dà questa possibilità ai suoi utenti: infatti, su questa piattaforma è possibile studiare solo in una modalità alla volta.

Inoltre, Easy Quizzz è sincronizzato con la Mobile App e questo permette all’utente di continuare lo studio su qualsiasi dispositivo.

Il Risultato

Dopo aver svolto la prova in “modalità esame”, sia su Concorsando, sia su Easy Quizzz, l’utente può conoscere l’esito del test attraverso un punteggio numerico.

Entrambe le piattaforme danno la possibilità di vedere gli errori commessi per accertarsi di non rifarli.

Dalle schermate sotto si può facilmente vedere come Concorsando non permetta di recuperare la prova una volta usciti dalla sessione di studio.

Prezzi degli Abbonamenti

Quanto possono costare queste due piattaforme per quiz?

Easy Quizzz mette a disposizione del cliente varie possibilità di scelta:

una demo gratuita per testare il prodotto;

un’offerta di Eur. 9.99 per 30 giorni;

un accesso illimitato per un anno a Eur. 19.99;

un abbonamento a vita a soli Eur. 39.99.

Easy Quizzz offre anche delle offerte particolari per ambiti specifici, come ad esempio le abilitazioni a qualsiasi cosa, o per Bundle di diversi prodotti come ad esempio per i Quiz Concorsi Pubblici.

Inoltre, sul sito viene messo a disposizione di tutti un codice sconto del 50% (le istruzioni per ottenere lo sconto le trovate sulla sales page).

Per quanto riguarda il listino prezzi di Concorsando, su questa piattaforma possiamo trovare solo due offerte: un abbonamento a sottoscrizione mensile a Eur. 6.99 e uno annuale a Eur. 19,99.

I prezzi della prima piattaforma sono più convenienti in quanto, non offrendo abbonamenti mensili o annuali che prevedano rinnovi automatici, Easy Quizzz risulta più sicuro specialmente per coloro che si dimenticano di aver attivato un abbonamento che ritira una somma di denaro ogni in mese in modo automatico.

Easy Quizzz: Zero Ads

Easy Quizzz ha un meraviglioso vantaggio che pone un altro punto a suo favore: non ci sono pubblicità. Non esistono annunci pubblicitari disturbanti che compaiono distraendo l’utente e peggiorando la sua esperienza di studio.

Concorsando: Troppe Ads

Al contrario, in Concorsando compaiono a nostro avviso fin troppi Banners e Ads in generale.

Easy Quizzz vs Concorsando: cos’è meglio?

Dall’articolo si evince che il migliore Simulatore è sicuramente Easy Quizzz, che è in grado di offrire al candidato un’esperienza più coinvolgente, sempre aggiornata ed arricchita con le ultime novità.

Easy Quizzz gode di una tecnologia all’avanguardia che rende lo studio rapido e privo di problematiche in fase di avvio di un test.

Concorsando da più precisazioni per partecipare ai nuovi concorsi e garantisce la modalità di studio pratica e di esame esattamente come su Easy Quizzz.

Ma Concorsando non possiede le due funzionalità in assoluto più apprezzate di Easy Quizzz, ovvero l’omnicanalità (la sincronizzazione del Mobile con il Web) e la possibilità di studiare anche off-line.

Ora che ti abbiamo illustrato le principali differenze tra le due App e Portali Web, sta a te decidere a quale affidarti. Buono studio!