Epson punta su EcoTank: la stampa senza cartucce diventa sempre più conveniente

Durante l’ultimo evento Epson svoltosi a Milano il focus è stato tutto sul mondo Epson EcoTank e sul mondo WorkForce Pro con il lancio di nuovi modelli che vanno ad ampliare la gamma del Gruppo mettendo a disposizioni degli utenti domestici e delle piccole e grandi aziende nuove soluzioni che rispondono alle loro reali esigenze e che strizzano un occhio, oltre che ovviamente alla produttività, anche al contenimento dei costi e alle tematiche ambientali.

Una strategia che sembra premiare Epson, che conta circa 75mila dipendenti e un fatturato a livello globale di oltre 8,6 miliardi di dollari, e che fa del canale di distribuzione indiretta uno dei pillar della propria strategia.

“Anche l’ultimo anno fiscale, che si chiuderà ad aprile 2023, ci sta regalando grandi soddisfazioni – spiega Massimiliano Carvelli, Head of Consumer Products & Channel -. I primi sei mesi del fiscal year 2023 si sono infatti chiusi a dicembre con una crescita del 15% anno su anno, mentre per il segmento office e printing l’incremento è stato ancora più consistente toccando il +20%. Risultati davvero sorprendenti e che acquisiscono ancora più valore se pensiamo al contesto geopolitico nel quale siamo calati e alla crisi degli approvvigionamenti cui abbiamo assistito e stiamo ancora assistendo”.

La strategia di Epson

La linea EcoTank, la prima stampante a getto di inchiostro senza cartucce ma con serbatoi ricaricabili e smaltibili semplicemente nella plastica, è stata lanciata ormai dieci anni fa ma sta assumendo un ruolo sempre più decisivo nel modello di business di Epson, grazie allo slogan ‘Just Relax’ e alla possibilità che regala di coniugare convenienza e sostenibilità. I numeri, d’altro canto, parlano a suo favore con più di 70 milioni di dispositivi venduti a livello mondiale. “Su questa linea di prodotto – prosegue Carvelli – abbiamo registrato un +7% rispetto all’anno precedente con uno share a volume del 10%. In Italia invece la crescita è stata dell’8% con un posizionamento del 12% sullo share a volume”.

Pensata per un’utenza domestica, per gli smart worker o le piccole e medie imprese, EcoTank sta crescendo anche grazie alla campagna con il campione Usain Bolt, che da due anni presta il suo volto e la sua simpatia a questa linea di Epson. La strategia della società ora è quella di rafforzare la posizione di EcoTank grazie al supporto del canale senza però abbandonare il business tradizionale delle stampanti con cartucce, in linea con la mission di permettere a ciascun tipo di utente, sia questo domestico o aziendale, di scegliere la soluzione che meglio si presta ai suoi bisogni.

“Gli obiettivi sono ambiziosi – conclude Carvelli – perché con EcoTank contiamo di crescere in futuro del 30% con share a valore del 14%, mentre in Italia l’obiettivo è di crescere del 20% con uno share a valore che si attesterà intorno al 15%”.

La gamma EcoTank cresce con quattro nuovi modelli

I nuovi arrivati in casa EcoTank sono tre nuovi multifunzione A4 – EcoTank ET-4810 (stampa, copia, scansione e fax), ET-2840 ed ET-2830 (entrambe con funzioni di stampa, copia, scansione) – e una stampante fotografica A3+ a 6 colori: ET-18100, utile per appassionati di fotografia e per tutte quelle realtà che stampano molte immagini (come agenzie di comunicazione, di pubblicità e uffici marketing). Grazie a un design compatto e alle molte opzioni di connettività, questi nuovi modelli possono essere facilmente integrati in qualsiasi ambiente, per utilizzo a casa o nei piccoli uffici ridisegnati dal lavoro agile.

Come abbiamo visto il punto di forza di questa linea di stampanti sta nell’assenza di cartucce: al loro posto capienti serbatoi ricaricabili con flaconi da smaltire comodamente nella plastica una volta vuoti, che regalano un’autonomia di migliaia di pagine e un costo di esercizio bassissimo. A tutto questo si aggiunge la tecnologia inkjet a freddo (Heat free), per un’alta produttività e un minor consumo energetico (che fa bene all’ambiente), ma anche per risparmiare fino al 90% sui costi di stampa, come si può facilmente riscontrare con il calcolatore Epson https://www.epson.it/for-home/ecotank-calculator

I tre nuovi multifunzione Epson EcoTank

I multifunzione EcoTank ET-4810, ET-2840 ed ET-2830 sono caratterizzati dal formato A4 e da una velocità di stampa fino a 15 pagine al minuto; i primi due, inoltre, presentano un display LCD da 3,7cm che facilita la navigazione nel menu. Per quanto riguarda invece la stampante EcoTank ET-18100, è dotata di un set di inchiostri a 6 colori (ciano, magenta, giallo, nero, ciano chiaro e magenta chiaro) che consente di ottenere fotografie di alta qualità fino al formato A3+ e può stampare direttamente su card/tessere in pvc e su CD/DVD.

Tutti e quattro i modelli si integrano facilmente nella configurazione domestica o dell’ufficio già esistente e permettono di stampare da cellulari, tablet e laptop. Sono inoltre pienamente compatibili con l’app Epson Smart Panel e possono essere controllati da un dispositivo mobile; in particolare, l’app semplifica la configurazione, il monitoraggio, la stampa, la scansione e molto altro ancora da uno smartphone o da un tablet.

EcoTank ET-4810, ET-2840, ET-2830 ed ET-18100 presentano bassissimi costi di gestione e capienti serbatoi di inchiostro che consentono di stampare fino a 4.300 pagine in bianco e nero e 7.300 pagine a colori (l’equivalente di 72 cartucce di inchiostro) per i modelli ET-4810, ET-2840 e ET-2830; fino a 2.100 immagini 10x15cm per ET-18100.

Infine, il modello ET-4810 è dotato anche di fax, di un alimentatore automatico di documenti da 30 pagine e, come pure ET-2830 ed ET-18100, di un vassoio carta posteriore da 100 fogli.

Epson WorkForce Pro: la stampa è sostenibile anche in ufficio

I due nuovi modelli WorkForce Pro lanciati da Epson – WF-5890DWF e WF-5390DW – sono ideali per gruppi di lavoro sia nei piccoli uffici sia nelle grandi aziende, sono facili da usare, assicurano ridotti costi di stampa e un basso impatto ambientale, oltre a richiedere pochi interventi da parte dell’utente per una maggiore produttività.

Basati sulla tecnologia inkjet a freddo (Heat free) e con testine PrecisionCore, forniscono diversi vantaggi, tra cui una stampa:

– di alta qualità;

– più sostenibile: basso consumo energetico e meno materiali di consumo;

– più economica: risparmio di denaro grazie al minor numero di parti di ricambio e al basso costo totale di gestione;

– ad alta produttività: senza l’intervento dell’utente, con materiali di consumo ad alta resa ed elevata capacità carta;

– con inchiostri di alta qualità DuraBrite Ultra a pigmenti.

“Questa nuova gamma di stampanti – afferma Renato Salvò, Senior Business Manager Consumer Products di Epson Italia – incorpora il meglio delle due generazioni precedenti, per diventare dispositivi in grado di soddisfare le attuali esigenze per la stampa delle piccole medie imprese e delle organizzazioni e rappresenta tre concetti chiave: sostenibilità, efficienza e produttività. Impatto ambientale minimo, efficienza ottimale, bilanciamento ideale tra investimenti e ritorno sugli stessi, elevata affidabilità e grande produttività permettono di ottenere il massimo dalle risorse aziendali, siano esse umane o materiali.”

Le particolarità dei modelli WorkForce Pro WF-C5890DWF e WF-5390DW

WF-C5890DWF è un multifunzione 4-in-1 con touchscreen a colori da 10,9 cm, mentre WF-5390DW è una stampante a colori con display LCD da 6,1 cm. Entrambi sono accomunati dal formato A4 e da un tempo di uscita della prima pagina di soli 4,8 secondi per il bianco e nero e 5,3 secondi per la stampa a colori, nonchè da un’elevata autonomia che consente di stampare fino a 10.000 pagine in bianco e nero e 5.000 pagine a colori prima di sostituire i materiali di consumo.

Il multifunzione WF-C5890DWF è il primo della gamma WorkForce Pro a integrare il sistema di monitoraggio Epson Remote Services, che facilita l’accesso da remoto per la diagnostica del dispositivo e per l’assistenza, riducendo i tempi di fermo macchina per gli utilizzatori e semplificando il lavoro di gestione delle apprecchiature per il partner Epson rendendolo una buona scelta per gli ambienti di lavoro ibridi.

Caratteristiche principali:

– Ciclo di lavoro: fino a 300.000 pagine;

– velocità di stampa: 25 ppm;

– stampa, copia e scansione fronte/retro (WF-C5890DWF); solo stampa (WF-5390DW)

– autonomia inchiostri: fino a 10.000 pagine in nero e 5.000 a colori;

– capacità carta: fino a 250 fogli (standard) con la possibilità di aggiungere cassetti per raggiungere la capacità massima di 1.830 fogli;

– testina di stampa: PrecisionCore;

– compatibilità con le soluzioni di gestione: Epson Device Admin, Epson Print Admin, Epson Remote Services;

– Open Platform e Document Capture Pro: solo su WF-C5890DWF.