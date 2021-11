Epson si concentra sul canale dei reseller IT con una BU dedicata per spingere i nuovi modelli EcoTank

Per affrontare i cambiamenti in corso, Epson Italia ha di recente riorganizzato la propria struttura di vendita per consolidare le aree di business in cui opera con un ruolo di primo piano e per promuovere un nuovo impegno verso quei settori e applicazioni che saranno protagonisti della nuova e crescente digitalizzazione della vita delle persone, del lavoro dei professionisti, degli uffici e dell’industria.

Nasce così la Business Unit Consumer & Channel, formata da una quarantina di professionisti di grande esperienza guidati da Massimiliano Carvelli, in Epson dal 2000 e con una trentennale esperienza nel mondo della distribuzione e dei canali IT.

Obiettivo della Business Unit è gestire e supportare l’attività commerciale di tutti i canali non specializzati (distributori, catene retail, online, rivenditori IT e Corporate) e sviluppare politiche commerciali efficaci nel portare i prodotti sul mercato, in primis la linea di stampanti EcoTank, la stampante senza cartucce che oggi si rivela essere il prodotto ideale anche per un mondo del lavoro che chiede soluzioni pratiche, ad elevata efficienza e a basso impatto ambientale. Lanciata in Italia 7 anni fa, EcoTank ha rivoluzionato il concetto della stampa a casa: niente cartucce, al loro posto capienti serbatoi ricaricabili, flaconi da smaltire comodamente nella plastica una volta vuoti, grande autonomia, costo di esercizio bassissimo. Una soluzione che, nel corso degli anni, ha registrato un crescente successo con oltre 60 milioni di unità vendute nel mondo e che oggi, in Italia, rappresenta l’8% del mercato nazionale a volume e il 18% di quello a valore.

“EcoTank – spiega Massimiliano Carvelli – è il prodotto che risponde in maniera perfetta alle attuali esigenze, anche nel lavoro che è sempre più agile, attento ai costi e a basso impatto ambientale. Uno dei miei obiettivi primari è supportare i reseller, che approcciamo oggi in manera più strutturata, nel proporre in modo efficace la soluzione EcoTank, dall’ampia gamma di modelli sino ai numerosi vantaggi per l’acquirente. In questo senso, ci aspettiamo importanti risultati anche grazie alla campagna con Usain Bolt che in qualità di ambassador sarà importante per aiutarci a presentare al meglio la nostra soluzione”.

LA NUOVA GAMMA ECOTANK

L’obiettivo della nuova divisione di Epson è quindi quello di spingere sempre di più sul canale dei reseller IT a partire da un approccio basato sulla formazione per metterli nelle condizioni di promuovere al meglio presso i clienti finali la gamma Epson.

Complementare alle stampanti più tradizionali, ora la gamma EcoTank propone due nuovi modelli, già disponibili, che si aggiungono a quelli già esistenti portando l’offerta a 28 pezzi.

I due nuovi modelli EcoTank 5150 (3 in 1) ed EcoTank 5170 (4 in 1), sono multifunzione A4 che assicurano alta velocità e minimo costo copia per la massima produttività ed efficienza economica, connettività Wi-Fi e Wi-Fi Direct per il lavoro agile che si sta diffondendo, autonomia sino a 7.500 pagine, per una serenità operativa che si unisce alla sostenibilità ambientale garantita dai flaconi ad alta capacità.

A queste si aggiungono, ET-1810, stampante in formato A4, e sei modelli di multifunzione: ET-2810, ET-2820, ET-2850, ET-3850, ET-4800, ET-4850, per rispondere a tutte le esigenze di prestazioni e di prezzo di un mercato sempre più articolato.

Senza cartucce da sostituire e con molteplici funzionalità di connessione, la gamma offre la stampante adatta per chiunque desideri stampe di alta qualità a un costo pagina incredibilmente basso.

Grazie a un design compatto con connettività Wi-Fi e Wi-Fi Direct, questi nuovi modelli possono essere facilmente integrati in qualsiasi ambiente, per utilizzo a casa o nei piccoli uffici ridisegnati dal lavoro agile. Sono inoltre pienamente compatibili con l’app Epson Smart Panel e possono essere controllati da un dispositivo mobile; in particolare, l’app semplifica la configurazione, il monitoraggio, la stampa, la scansione e molto altro ancora da un telefono o da un tablet.

Addio alle cartucce

Questi modelli hanno una dotazione di inchiostro che permette di stampare fino a 3 anni prima di effettuare la ricarica: con EcoTank ET-1810, il set di inchiostri forniti con la stampante consente di stampare fino a 4.500 pagine in bianco e nero e 7.500 a colori, mentre con i multifunzione EcoTank ET-5150 ed ET-5170 si stampano fino a 7.500 pagine in bianco e nero e 6.000 a colori, l’equivalente ottenibile con 72 cartucce, il tutto con un unico set di flaconi di inchiostro.

Inoltre, EcoTank ET-2850 consente di stampare fotografie senza margini e offre una velocità di stampa fino a 10,5 pagine al minuto, per completare facilmente tantissime attività e soddisfare le esigenze più varie.

Ideali anche per le piccole imprese, EcoTank ET-5150 e ET-5170 stampano fronte/retro a elevata velocità (7,5 pagine in monocromatico e 5 a colori) e sono dotate di vassoio carta frontale da 250 fogli e di alimentatore automatico di documenti da 35 pagine.

Tecnologia di stampa “a freddo” per una proposta ‘green’

Tutte le nuove stampanti EcoTank sono dotate della tecnologia a freddo Micro Piezo che consente di ridurre sia i consumi energetici, sia il numero di ricambi da sostituire. Anche la testina di stampa è preinstallata, per un processo di configurazione davvero semplice e i modelli ET-3850, ET-4850, ET-5150 ed ET-5170 sono dotati di testina di stampa PrecisionCore. I chip Epson per la stampa ad alta risoluzione sono una delle tecnologie di stampa inkjet più rapide al mondo.