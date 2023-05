ExaGrid entra nel catalogo di Computer Gross

Computer Gross, distributore a valore, da sempre attento alle nuove tendenze e alle crescenti esigenze dell’ecosistema dei Partner, ha annunciato di aver siglato un accordo di distribuzione con ExaGrid, società specializzata nell’ambito delle soluzioni storage.

Exagrid fornisce storage di backup a più livelli con un’esclusiva zona di destinazione della cache su disco, un repository di conservazione a lungo termine e un’architettura scale-out.

Questo approccio garantisce ai clienti la possibiità di ripristinare molto velocemente i dati aziendali, in caso di attacco ransomware, con costi certi e predicibili nel tempo.

La Landing Zone di ExaGrid offre backup, ripristini e recuperi istantanei delle macchine virtuali più veloci. Il Repository Tier offre il costo più basso per la conservazione a lungo termine. L’architettura scale-out di ExaGrid include appliance complete e garantisce una finestra di backup di lunghezza fissa in caso di crescita dei dati, eliminando costosi aggiornamenti e obsolescenza dei prodotti. ExaGrid offre l’unico approccio allo storage di backup a due livelli con un livello non rivolto alla rete, cancellazioni ritardate e oggetti immutabili per il ripristino da attacchi ransomware.

“ExaGrid è lieta di annunciare una nuova partnership strategica con Computer Gross, distributore leader nel settore ICT italiano. Questo nuovo accordo espande ulteriormente la disponibilità di ExaGrid Tiered Backup Storage sul mercato italiano, soluzione all’avanguardia nella protezione dei dati. Non vediamo l’ora di lavorare con Computer Gross e con la sua rete di partners a valore aggiunto.” spiega Vincenzo Lorusso, Regional Sales Manager, ExaGrid.

“Siamo estremamente soddisfatti di aver siglato questo accordo con ExaGrid, player leader in questo settore. L’accordo riveste per noi un ruolo strategico e conferma la leadership di Computer Gross sui principali trend di mercato, che sempre di più richiedono competenze e soluzioni specifiche. Questa nuova partnership testimonia il nostro forte impegno nel ricercare sempre le migliori soluzioni da presentare all’ecosistema dei Partner e va ad inserirsi all’interno di un portfolio di soluzioni a valore di Vendor leader unico sul mercato.” conclude Mauro Asti, Business Unit Manager Storage, Computer Gross.