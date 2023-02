V6 Transcend: la nuova serie MAXHUB presentata a ISE

V6 Transcend, una nuova serie Trascend studiata per una collaborazione a prova di futuro. Adatta a una sala conferenze di alto livello, in una sala riunioni o in un auditorium, la serie Transcend arricchisce e completa ogni tipo di spazio. Il design elegante e contemporaneo vanta un rapporto d’aspetto fino al 95%, in modo che il lavoro risulti bello e funzionale. MAXHUB lancia, una nuova serie Trascend studiata per una collaborazione a prova di futuro. Adatta a una sala conferenze di alto livello, in una sala riunioni o in un auditorium, la serie Transcend arricchisce e completa ogni tipo di spazio. Il design elegante e contemporaneo vanta un rapporto d’aspetto fino al 95%, in modo che il lavoro risulti bello e funzionale.

Ogni sala conferenzenon potrà che trarre vantaggio dall’innovativa Serie V6 Transcend.

La sicurezza prima di tutto

È possibile tenere al sicuro le informazioni aziendali e i dati personali con una telecamera flip dinuova generazione che automaticamente si apre quando viene attivata e si chiude quando viene disattivata. L’AI Voice Tracking assicura che la telecamera sia sempre focalizzata sull’interlocutore, mantenendo un primo piano nitido.

La tecnologia di condivisione dello schermo adotta la tecnologia Advanced Encryption Standard(AES), che utilizza sia una chiave a 128 bit per crittografare e decifrare un blocco di messaggi, nonché la crittografia SM4 per i dati video, in modo da garantire un ulteriore livello di sicurezza.

Naturale come un faccia a faccia

La SerieT offre un’esperienza efficace, di tipo professionale, che supera le distanze e consente ai gruppi di lavoro di collaborare efficacemente anche a distanza.

Il rilevamento automatico dei relatori mette a fuoco la persona che sta parlando, in modo che ogni interazione venga vissuta come una riunione in presenza. Se si aggiunge la doppia fotocamera da 48 MP + 8MP con zoom ottico 3 x e il tracciamento vocale AI, l’attenzione è sempre rivolta verso lo speaker.

Proprio come la carta, ma migliore

“La tecnologia MAXHUB sta dalla parte dei gruppi di lavoro produttivi, creativi e collaborativi.L’uso della nostra nuova serie Transcend nelle sessioni di lavoro o nelle riunioni che mirano a trasformare le idee in azioni, offre ai team un vantaggio competitivo”, commenta Darren Lin , direttore generale di MAXHUB.

La tecnologia touch capacitiva proiettata ad alta precisione (PCAP) crea un’esperienza di scrittura naturale e intuitiva, coinvolgendo i team e aumentando la produttività durante una sessione di think-tank creativo.