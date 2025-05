Fleet sbarca in Italia per rivoluzionare il device management

Dopo aver trasformato il mercato della gestione dei dispositivi aziendali in Francia, Spagna, Germania e Regno Unito, Fleet annuncia ufficialmente il proprio ingresso nel mercato italiano. Grazie a un modello di leasing innovativo e a un ecosistema di servizi IT all’avanguardia, Fleet si presenta come player di rilievo nel settore, introducendo anche in Italia il suo approccio moderno al device management e al Device-as-a-Service (DaaS). Con questo ingresso, l’azienda consolida ulteriormente la propria presenza in Europa, offrendo alle imprese italiane una soluzione già ampiamente collaudata che ha contribuito a semplificare, rendere più sicura ed efficiente la gestione dei dispositivi aziendali per centinaia di organizzazioni.

Un modello di successo in Europa

Fleet ha rivoluzionato l’approccio tradizionale al device management offrendo una soluzione end-to-end che copre l’intero ciclo di vita dei dispositivi IT. Dall’approvvigionamento alla distribuzione globale, dall’onboarding dei nuovi assunti fino alla dismissione sicura degli asset, la piattaforma ha permesso alle aziende di ridurre tempi operativi, abbassare i costi e migliorare la sicurezza. Con una presenza consolidata in alcuni dei mercati più esigenti d’Europa, Fleet si prepara ora a rispondere alla crescente domanda di soluzioni tecnologiche avanzate anche in Italia.

La soluzione end-to-end di Fleet

Fleet propone un servizio integrato che parte dalla gestione del procurement di dispositivi tecnologici fino alla loro distribuzione diretta ai dipendenti in oltre 120 paesi, grazie a una rete di magazzini strategicamente localizzati. Durante il processo di onboarding, i nuovi assunti ricevono dispositivi preconfigurati e pronti all’uso, migliorando significativamente l’esperienza di inserimento e ottimizzando i tempi di produttività. Attraverso la propria piattaforma software intuitiva, Fleet consente alle aziende di monitorare lo stato operativo dei dispositivi lungo tutto il loro ciclo di vita, programmando interventi di manutenzione o sostituzione in modo tempestivo. Fleet gestisce anche il ritiro dei dispositivi, garantendo la cancellazione definitiva dei dati secondo gli standard più elevati, come il NIST 800-88 e provvedendo al riciclo o al ricondizionamento responsabile degli asset.

Verso la leadership globale del DaaS

Dal 2022, Fleet ha conquistato oltre 1.000 clienti con un fatturato globale che supera i 20 milioni di euro e, con consegne attive anche negli Stati Uniti e in America Latina, l’azienda ha costruito un modello di business solido e autofinanziato, che le consente di adattarsi rapidamente alle dinamiche del mercato tecnologico. “L’Italia rappresenta un mercato strategico per Fleet. Il nostro obiettivo è supportare le aziende con soluzioni tecnologiche agili, riducendo la complessità e migliorando la produttività. Siamo convinti che il nostro modello di noleggio e gestione delle attrezzature IT possa portare un valore significativo alle imprese italiane, aiutandole a ottimizzare le loro risorse e a operare in modo più efficiente. L’esperienza maturata nei mercati europei ci permette di offrire un servizio altamente competitivo, con soluzioni su misura per esigenze specifiche. Vogliamo essere un partner strategico per le aziende che desiderano innovare, fornendo loro strumenti tecnologici avanzati che facilitino la gestione del business e ne favoriscano l’espansione. Siamo entusiasti di iniziare questo percorso e di contribuire allo sviluppo tecnologico del paese.” dichiara Alexandre Berriche, CEO di Fleet

Tecnologia IA per una gestione più intelligente

Nell’ultimo anno, Fleet ha integrato tecnologie di intelligenza artificiale nella propria piattaforma per elevare ulteriormente l’efficienza e la proattività nella gestione dei dispositivi. L’IA consente di prevedere con maggiore accuratezza i bisogni di sostituzione o manutenzione, ottimizzare i flussi logistici e identificare in anticipo potenziali anomalie di sicurezza o configurazioni a rischio. Grazie a questi strumenti, le aziende clienti possono prevenire problemi critici, minimizzare i downtime, ridurre i costi imprevisti e offrire ai propri dipendenti un’esperienza tecnologica più fluida e sicura. “La gestione intelligente degli asset IT è oggi un fattore critico per la competitività delle imprese,” aggiunge Berriche. “Con l’integrazione dell’intelligenza artificiale, la nostra piattaforma raggiunge nuovi livelli di efficienza e affidabilità, permettendo ai nostri clienti di superare i limiti dei modelli tradizionali e di concentrarsi sulle attività che davvero generano valore.”

Sicurezza, compliance e data management

Fleet garantisce la conformità alle principali normative internazionali in materia di protezione dei dati, come il GDPR, tramite processi certificati di cancellazione sicura e una reportistica trasparente. La piattaforma consente ai responsabili IT di gestire tutte le operazioni relative ai dispositivi — dall’ordine alla spedizione, dalla gestione degli interventi tecnici fino al ritiro sicuro — attraverso un unico portale digitale, con piena tracciabilità e controllo in tempo reale.

Una soluzione strategica per il mercato italiano

Fleet arriva in Italia con l’obiettivo di supportare aziende di ogni settore nell’affrontare le nuove sfide del lavoro distribuito, della gestione IT globale e della protezione dei dati. Forte dell’esperienza maturata nei mercati europei più avanzati, Fleet si propone come partner strategico per tutte le organizzazioni italiane che vogliono adottare un modello di gestione dei dispositivi tecnologici più moderno, sicuro ed efficiente. “L’espansione in Italia rappresenta un passo importante per Fleet e un’opportunità significativa per le aziende locali. Il nostro obiettivo è offrire soluzioni scalabili e intuitive, capaci di semplificare la gestione dell’IT aziendale e migliorare l’efficienza operativa. Grazie al nostro approccio, le imprese possono concentrarsi sul proprio core business senza dover affrontare complessità tecniche o gestionali. Siamo certi che la nostra presenza in Italia porterà un valore concreto alle aziende, permettendo loro di adottare tecnologie all’avanguardia in grado di garantire maggiore agilità e sicurezza”, conclude Davide Brambilla, Managing Director Italy di Fleet.