Gigaset partecipa alla 4a edizione del Silver Economy Forum

Gigaset sostiene anche quest’anno il Silver Economy Forum che apre la sua quarta edizione il 14 settembre – fino al 16 settembre – a Palazzo del Principe a Genova.

Il tema del Forum di quest’anno sarà la “Longevity Revolution”: il nuovo trend rappresentato da una società completamente differente rispetto al passato e composta da cittadini sempre più longevi, una rivoluzione demografica che presenta sfide e nuove opportunità.

L’azienda Made in Germany è da sempre particolarmente attenta al mondo dei senior e proprio per questo sviluppa innovative tecnologie di comunicazione e di sicurezza perfettamente adeguate al fruitore di quell’universo.

La 4° edizione del Forum avrà anche un’area espositiva, dove aziende del settore potranno esporre i prodotti e i servizi dedicati all’Active Ageing.

Qui Gigaset proporrà ai partecipanti, che si prevede molto numerosi, le sue più recenti tecnologie.

Cordless

I cordless Gigaset sono solidi, tecnologicamente avanzati, ma semplicissimi da installare e da utilizzare in tutte le loro funzioni. Unici ad essere fabbricati in Germania, i modelli progettati da Gigaset per il mondo “senior” hanno delle specifiche prerogative.

Perfetta visualizzazione e audio cristallino, tanto da essere perfettamente adatti anche per chi indossa apparecchi acustici, si uniscono ad assoluta ergonomia per grip sicure ed ampie tastiere.

I cordless Gigaset sono dotati di tasti dedicati alle chiamate rapide, cioè alle persone che si chiamano tutti i giorni e di funzione SOS che, se attivata, fa partire in sequenza fino a 5 chiamate di emergenza a 5 numeri prestabiliti.

Tutti i cordless Gigaset sono pronti per l’uso senza dover essere ricaricati tutti i giorni, la batteria ha una durata dalle 17 alle 22 ore in conversazione e dai 12 ai 20 giorni in stand by.

I cordless Gigaset per il mondo “senior”, con e senza segreteria telefonica, sono in vendita nei migliori negozi a partire da € 49.

Cellulari GSM

Oltre ad una serie di cellulari GSM di design e funzionalità appositamente studiate per l’utilizzatore senior, Gigaset presenta un cellulare “crossover” dal design a conchiglia con tradizionali comandi a pulsante e con la manualità d’uso di un cellulare, ma “aperto” alle più comuni APP.

Dei comandi a pulsante permettono l’accesso senza alcun problema a popolari APP quali WhatsApp, Google Maps, YouTube, Facebook e altre ancora. Un perfetto dispositivo col quale accedere al mondo digitale, ma senza un touch screen.

I cellulari Gigaset sono tutti dotati di una propria base di ricarica; una soluzione pratica che evita il disordine dei cavi.

Un altro punto di forza dei cellulari Gigaset, particolarmente apprezzato dal mondo senior, è la batteria e la sua robustezza e durata. Con i cellulari Gigaset si conversa per oltre 9 ore ininterrottamente mentre la durata della carica in stand by è di circa 550 ore, che significa più di 22 giorni.

Smart Care

Gigaset ha sviluppato e presenterà al Silver Economy Forum di Genova una serie di soluzioni e sistemi di sicurezza e di monitoraggio da remoto studiati appositamente per la tranquillità del senior e della sua famiglia.

Con Gigaset smart care i figli e nipoti potranno monitorare i loro cari anche da remoto. Il sistema rileva eventuali irregolarità nella routine quotidiana dei familiari senior e in caso di pericolo verranno inviate notifiche push o telefonate automatiche. Questo è reso possibile grazie alla rete di diversi sensori intelligenti posizionati su porte, finestre e in qualsiasi stanza della casa, a un pulsante SOS e all’app smart care. Con questa soluzione basterà un solo sguardo allo smartphone per monitorare gli spostamenti dei nostri senior. Una soluzione intelligente che assicura maggiore sicurezza per la famiglia intera a partire dai suoi componenti più maturi.

Queste in sintesi sono le proposte che Gigaset presenterà negli spazi dedicati all’esposizione alla quarta edizione del Silver Economy Forum al Palazzo del Principe a Genova dal 14 al 16 settembre prossimo.