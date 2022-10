Hikvision: nuove telecamere per dettagli nitidi anche la notte

Le nuove telecamere Turbo HD dual light firmate Hikvision incarnano un nuovo concetto di illuminazione dinamica della scena. Se in genere si installano infatti telecamere con commutazione day/night in bianco e nero, o telecamere molto sensibili alla luce che rimangono a colori anche di notte ma senza fornire maggiori dettagli nelle immagini, con queste nuove telecamere a risoluzione 2MP è possibile avere due prodotti in uno (bianco e nero + colore), offrendo sempre il massimo dettaglio possibile d’immagine. Sono quindi ideali per installazioni in ambito residenziale e commerciale, e in generale ovunque sia necessario commutare le immagini da bianco e nero a colore durante la notte senza perdere nemmeno un dettaglio dell’immagine a seguito di un movimento rilevato sulla scena.

Due illuminatori notturni

Le telecamere turbo HD dual-light sfruttano l’unione di due illuminatori notturni complementari: l’illuminazione IR e l’illuminazione a luce bianca, entrambi con portata fino 40m. In condizioni ordinarie permettono di visualizzare il contesto dell’inquadratura con un’immagine in bianco e nero con illuminazione ad infrarossi, mentre in caso di allarme di movimento con video analitica AcuSense permettono di visualizzare il contesto dell’inquadratura a colori con illuminatori a luce bianca, garantendo così i massimi dettagli possibili offerti dal colore.

Due prodotti in uno

Queste nuove telecamere a risoluzione 2MP offrono di fatto due prodotti in uno: una telecamera sensibile alla luce infrarosso ed una telecamera a colori anche di notte, il tutto offrendo il massimo dettaglio possibile. Mantenendo l’immagine in bianco e nero con illuminazione con IR in condizioni normali, la telecamera turbo HD collegata ad un videoregistratore Hikvision AcuSense commuta l’immagine a colori accendendo gli illuminatori a luce bianca a seguito di un allarme sulla scena, per visualizzare automaticamente i particolari offerti dalle immagini a colori.

In altre parole: quando il videoregistratore AcuSense rileva un movimento, ordina alla telecamera di accendere gli illuminatori a luce bianca per ottenere immagini a colori più dettagliate. In questo modo si possono ottenere informazioni di dettaglio come il colore di un’auto, di un indumento, dei capelli, semplificando ed efficientando la ricerca forense nelle registrazioni. Inoltre l’illuminazione a led bianchi e le immagini a colori di notte vengono attivate solo quando serve, tramite coassiale.