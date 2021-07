Dell Technologies e Vodafone realizzeranno la prima rete Open Radio Access Network (O-RAN) per estendere l’accesso a banda larga alle aziende e alle community europee. Dell Technologies fornirà l’infrastruttura aperta della rete aiutando Vodafone ad ampliare la propria connettività in tutta Europa.

“Le reti aperte e standardizzate saranno fonte di innovazione e di opportunità di business per il settore delle telecomunicazioni e per le aziende di ogni genere”, ha dichiarato Dennis Hoffman, senior vice president e general manager di Dell Technologies Telecom Systems Business. “Stiamo applicando decenni di esperienza negli standard aperti e nella trasformazione digitale per aiutare Vodafone ad accelerare il deployment della propria rete e rendere possibili nuovi livelli di innovazione che possono provenire esclusivamente da un ecosistema aperto”.

Vodafone utilizzerà i server Dell EMC PowerEdge nelle proprie stazioni radio, inizialmente su 2.500 installazioni presenti nel Regno Unito. Progettati per funzionare all’interno di ambienti altamente integrati e a temperature estreme, questi server rugged saranno utilizzati da Vodafone per supportare le applicazioni Open RAN e rispondere alle esigenze dei workload data-intensive presenti in ambito edge. Le piattaforme Dell predispongono Vodafone anche alla gestione dei requisiti della prossima generazione di Open RAN potendosi avvalere di livelli superiori di capacità e throughput.

“Open RAN si traduce in enormi vantaggi per clienti e community attraverso un ecosistema di vendor aperto e diversificato”, ha commentato Francisco Martin, Head of Open RAN di Vodafone. “La collaborazione con Dell Technologies ci fornisce una piattaforma dedicata all’innovazione e la capacità di estendere la connettività per proporre nuove opportunità per settori economici e community di ogni genere”.

Dell Technologies è impegnata a creare soluzioni e servizi infrastrutturali affiancati da un ecosistema di partner aperto appositamente studiato per aiutare i provider di servizi di telecomunicazione a modernizzare le loro reti, a innovare e a creare nuove opportunità di revenue.