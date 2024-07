Hiwatch: la BU HIKVISION dà il benvenuto ai nuovi responsabili

La BU HiWatch acquista nuove competenze: si aggiungono infatti alla squadra Luca Brandimarti e Mathia Magugliani, entrambi Pre Sales Engineer & Technical Support, e Diego Zarrelli e Giovanni Di Gennaro, rispettivamente Presales Engineer e Sales Area Manager per il Sud Italia.

Provengono tutti da realtà specializzate nel mondo elettrico o nella sicurezza e tutti conoscevano già ed identificavano HIKVISION come brand di riferimento sia tecnico che commerciale anche per il canale elettrico. Ora fanno parte della famiglia Hikvision per la selezione di prodotti Hiwatch.

I ruoli delle nuove figure di Hiwatch

Mathia Magugliani si occupa della parte tecnica di prevendita nel Nord, Luca Brandimarti cura la formazione tecnica dei prodotti della selection HiWatch nel centro Italia, mentre Diego Zarrelli fornisce supporto tecnico alla rete commerciale nel Sud Italia trasferendo le conoscenze necessarie allo sviluppo del business a tutti gli attori (agenzie e tecnici interni, figure chiave dei DME e clienti) e spetta a Giovanni Di Gennaro gestire il mercato dei DME in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Unanime il giudizio sul mercato della sicurezza all’interno del comparto della distribuzione elettrica: si tratta di un trend in decisa crescita.

Dichiarazioni

“Il continuo rinnovamento tecnologico, le sempre nuove opportunità di business dovute alla sensibilità verso il tema sicurezza, ma anche una sana competizione commerciale, rendono questo mercato molto stimolante e richiedono costante aggiornamento e ottime capacità relazionali, soprattutto nella mia area”, dichiara Diego Zarrelli, Presales Engineer HiWatch per il Sud Italia.

“L’offerta di sicurezza nel mercato elettrico è un trend in crescita per l’aumento delle minacce e la crescente attenzione al tema da parte di aziende e privati che nelle nostre tecnologie non vedono solo protezione, ma anche efficienza a vantaggio della produttività e migliore gestione delle infrastrutture critiche”, è il commento di Luca Brandimarti, Presales Engineer & Technical Support, HiWatch.

“Il canale elettrico mostra ampie possibilità di crescita, in particolare nel mio territorio, e può dare moltissime soddisfazioni in termini di crescita. Lo spazio – ampio e meritato – che HIKVISION ha trovato nel canale elettrico, grazie alla sua forza commerciale e all’alta tecnologia, è di certo destinato a crescere” – afferma Mathia Magugliani, Pre Sales Engineer & Technical Support, HiWatch.

“Da installatore di impianti elettrici e poi specialista di impianti di sicurezza (successivamente anche nel ruolo di distributore e area manager per un produttore), ho sempre guardato ad HIKVISION come una realtà innovativa e tecnologicamente all’avanguardia. Con queste linee guida affronto la distribuzione di materiale elettrico in Campania, Puglia, Basilicata,Calabria e Sicilia” – conclude Giovanni Di Gennaro, Sales Area Manager, HiWatch.