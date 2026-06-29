HP presenta a InfoComm 2026 un ecosistema di collaboration integrato basato sull’AI

In occasione di InfoComm 2026, HP ha presentato soluzioni di comunicazione e collaborazione basate sull’intelligenza artificiale, progettate per trasformare il modo in cui si lavora.

Poiché le organizzazioni operano in ambienti sempre più distribuiti, la società sta potenziando il suo ecosistema di collaborazione, basato sulla piattaforma HP Workforce Experience Platform (WXP), per offrire esperienze migliori incentrate sulla connessione di persone, spazi di lavoro e soluzioni.

“Le organizzazioni non desiderano più strumenti. Vogliono adottare soluzioni di collaborazione intelligenti che non solo offrano esperienze di riunione affidabili, ma che siano anche più facili da implementare, gestire e scalare”, ha affermato Carles Farre, Division President, HP Collaboration Solutions. “Grazie alle innovazioni che interessano i dispositivi HP, le soluzioni per sale riunioni e le funzionalità della piattaforma, aiutiamo le organizzazioni a creare esperienze di collaborazione più fluide e coinvolgenti per i dipendenti.”

“Il passaggio a modalità di lavoro basate sull’azione sta riscrivendo radicalmente il rapporto tra hardware e software e ridefinendo le esperienze lavorative in azienda. Le organizzazioni si stanno allontanando dalla gestione dei singoli dispositivi come parametro di valutazione, per orientarsi verso una gestione del lavoro più collettiva e unificata”, ha affermato Amy Loomis, Group Vice President, Workplace Solutions di IDC. “Fornendo ai team IT visibilità su dispositivi e ambienti di collaborazione, HP trasforma i dati isolati dei dispositivi in ​​informazioni utili per l’organizzazione, migliorando l’efficienza operativa e definendo un nuovo standard per il modo in cui si lavora”.

Analisi unificate e gestione IT

HP offre ai team IT visibilità e controllo unificati su spazi di collaborazione, soluzioni di elaborazione e stampa tramite un’unica interfaccia, grazie all’integrazione di HP Poly Lens e WXP Collaboration (precedentemente Vyopta) nella piattaforma HP Workforce Experience Platform (WXP) . Questa offerta ampliata garantisce una maggiore visibilità sugli spazi di lavoro attraverso una replica digitale interattiva dell’ambiente, denominata HP Poly Lens Room VisualizerAI . <sup> 1

</sup> Grazie a queste funzionalità avanzate di analisi dell’esperienza di collaborazione e di gestione degli spazi, WXP trasforma i dati isolati in informazioni utili che consentono ai team IT di migliorare le prestazioni, ottimizzare gli spazi e incrementare la produttività dei dipendenti.