HP presenta a InfoComm 2026 un ecosistema di collaboration integrato basato sull’AI

Poiché le organizzazioni operano in ambienti sempre più distribuiti, la società sta potenziando il suo ecosistema di collaborazione, basato sulla piattaforma HP Workforce Experience Platform (WXP), per offrire esperienze migliori incentrate sulla connessione di persone, spazi di lavoro e soluzioni.
“Le organizzazioni non desiderano più strumenti. Vogliono adottare soluzioni di collaborazione intelligenti che non solo offrano esperienze di riunione affidabili, ma che siano anche più facili da implementare, gestire e scalare”, ha affermato Carles Farre, Division President, HP Collaboration Solutions. “Grazie alle innovazioni che interessano i dispositivi HP, le soluzioni per sale riunioni e le funzionalità della piattaforma, aiutiamo le organizzazioni a creare esperienze di collaborazione più fluide e coinvolgenti per i dipendenti.”
“Il passaggio a modalità di lavoro basate sull’azione sta riscrivendo radicalmente il rapporto tra hardware e software e ridefinendo le esperienze lavorative in azienda. Le organizzazioni si stanno allontanando dalla gestione dei singoli dispositivi come parametro di valutazione, per orientarsi verso una gestione del lavoro più collettiva e unificata”, ha affermato Amy Loomis, Group Vice President, Workplace Solutions di IDC. “Fornendo ai team IT visibilità su dispositivi e ambienti di collaborazione, HP trasforma i dati isolati dei dispositivi in informazioni utili per l’organizzazione, migliorando l’efficienza operativa e definendo un nuovo standard per il modo in cui si lavora”.
Analisi unificate e gestione IT
HP offre ai team IT visibilità e controllo unificati su spazi di collaborazione, soluzioni di elaborazione e stampa tramite un’unica interfaccia, grazie all’integrazione di HP Poly Lens e WXP Collaboration (precedentemente Vyopta) nella piattaforma HP Workforce Experience Platform (WXP) . Questa offerta ampliata garantisce una maggiore visibilità sugli spazi di lavoro attraverso una replica digitale interattiva dell’ambiente, denominata HP Poly Lens Room VisualizerAI . <sup> 1
</sup> Grazie a queste funzionalità avanzate di analisi dell’esperienza di collaborazione e di gestione degli spazi, WXP trasforma i dati isolati in informazioni utili che consentono ai team IT di migliorare le prestazioni, ottimizzare gli spazi e incrementare la produttività dei dipendenti.
Collaborazione video a prova di futuro ed esperienze multicamera
HP sta preparando le sale riunioni di ogni dimensione al futuro con il suo motore di collaborazione di nuova generazione basato su Windows, HP Poly Studio Room Compute , per Microsoft Teams Rooms e Zoom Rooms . Essendo la prima soluzione di elaborazione collaborativa basata sui più recenti processori Intel® Core™ Ultra di terza generazione con NPU integrate, questa soluzione è progettata per supportare le emergenti esperienze di collaborazione assistite dall’intelligenza artificiale, garantendo al contempo un supporto a lungo termine e implementazioni semplificate delle sale. 2
Le soluzioni HP Poly Studio 5 e 7 Room Compute saranno certificate per Microsoft Teams Rooms e Zoom Rooms.3 Queste soluzioni sono progettate per semplificare la configurazione grazie a porte con codice colore, una porta PoE dedicata per il controller touch Poly TC10, l’accoppiamento automatico, il montaggio magnetico rapido e possono essere gestite facilmente con Poly Lens come parte della piattaforma HP Workforce Experience. I dispositivi Poly Studio Room Compute sono realizzati con almeno il 60% di plastica riciclata post-consumo (PCR).4 HP
Poly VideoOS 5.1 offre un’esperienza di riunione ibrida di livello superiore, semplificando al contempo la gestione delle soluzioni di videoconferenza di nuova generazione di HP Poly. Progettata per rendere la collaborazione ibrida più naturale e coinvolgente, la tecnologia multicamera Poly DirectorAI commuta in modo intelligente tra le telecamere per catturare la visuale migliore dei partecipanti in sala. Catturando la prospettiva corretta, i partecipanti da remoto si sentono più connessi a quelli presenti in sala, con conseguenti conversazioni più fluide tra team distribuiti.
HP Poly VideoOS 5.1 offre inoltre una configurazione e una connettività semplificate per Microsoft Teams Rooms su Android con HP Touch Controller Direct Connect, riducendo la complessità e aiutando le organizzazioni a mantenere le sale riunioni sempre operative. Inoltre, una nuova interfaccia WebUI offre un’esperienza di amministrazione moderna e unificata, semplificando il monitoraggio e la gestione dei dispositivi.
Audio immersivo e strumenti di produttività per il lavoro ibrido
Le più recenti innovazioni di prodotto di HP sono state create appositamente per l’intero ecosistema, progettate per funzionare in modo integrato e offrire un’esperienza coerente in ogni punto di contatto. Le nuove cuffie Bluetooth HP Poly Focus 6 Series offrono un’esperienza audio coinvolgente grazie ad Acoustic Fence 2.0, alla cancellazione attiva del rumore (ANC) ibrida e all’audio spaziale, per aiutare gli utenti a rimanere concentrati durante tutta la giornata, in qualsiasi ambiente di lavoro. 5
Le cuffie HP Poly Focus 6 Series offrono fino a 25 ore di conversazione con la cancellazione attiva del rumore (ANC) attiva, ⁶ e funzionalità di ricarica wireless. Inoltre, le HP Poly Focus 6 Series sono disponibili in un’elegante versione pieghevole per una maggiore flessibilità e portabilità durante tutta la giornata. Le HP Poly Focus 6 Series sono certificate per Google Meet, Google Voice, Microsoft Teams, Open Office e Zoom. Le certificazioni Bluetooth Direct con Microsoft Teams e Zoom garantiscono la piena funzionalità senza bisogno di dongle.
Per prolungare la durata del prodotto, le HP Poly Focus Series offrono batterie e cuscinetti auricolari sostituibili per una maggiore durata e sostenibilità. Le cuffie HP Poly Focus 6 Series sono certificate TCO 10 per soddisfare un’ampia gamma di criteri di sostenibilità, che coprono la responsabilità ambientale e sociale nella catena di fornitura e durante tutto il ciclo di vita del prodotto.⁷ La tastiera HP Collaboration Keyboard , la prima tastiera wireless programmabile al mondo per la collaborazione con inclinazione regolabile, ⁸ migliora la produttività e il controllo durante tutta la giornata. Questo dispositivo è dotato di tasti dedicati per disattivare il microfono, controllare la fotocamera e condividere lo schermo, oltre a scorciatoie personalizzabili e compatibilità multipiattaforma che offrono maggiore flessibilità. Questa tastiera è realizzata con fino al 75% di plastica riciclata post-consumo in peso totale. 9
Progettato per il futuro del lavoro
HP offre alle organizzazioni la possibilità di collaborare in modo fluido e integrato attraverso il suo ecosistema di dispositivi personali, soluzioni per sale riunioni, strumenti di produttività e piattaforme, consentendo alle persone di connettersi e dare il meglio di sé.
HP presenterà la sua suite completa di soluzioni di collaborazione progettate per il futuro del lavoro presso lo stand #C8137 e ospiterà dimostrazioni di HP Dimension con Google Beam presso lo stand #C8037.
- Poly Lens Room VisualizerAI è una funzionalità premium acquistabile separatamente tramite un abbonamento a Poly Lens Pro for Rooms.
- In base a ricerche interne, al 1° giugno 2026, HP Poly Studio 5/7 sono i primi computer per la collaborazione certificati Zoom (e in attesa di certificazione per Microsoft Teams Rooms) basati su processori Intel(R) Core(TM) Ultra Series 3.
- L’HP Poly Studio 5 Compute sarà certificato solo per Microsoft Teams, non per Zoom. L’HP Poly Studio 7 Compute è già certificato per Zoom Rooms e lo sarà anche per Microsoft Teams, ma non ha ancora ottenuto la certificazione.
- Il contenuto di materiale riciclato post-consumo (PCR) e la percentuale di plastica sono espressi in percentuale sul peso totale. Il materiale riciclato post-consumo si basa sulla definizione stabilita dai criteri EPEAT® .
- Acoustic Fence 2.0, con riduzione del rumore migliorata, si basa sulle precedenti implementazioni della tecnologia Acoustic Fence per ridurre ulteriormente i suoni di disturbo nelle vicinanze, rendendo il rumore di fondo meno percepibile dall’altra parte.
- Fino a 25 ore di conversazione con la cancellazione attiva del rumore (ANC) e l’indicatore di connessione online attivati. Fino a 30 ore di conversazione con la cancellazione attiva del rumore (ANC) e l’indicatore di connessione online disattivati.
- Le cuffie HP Poly Focus serie 6 sono certificate secondo lo standard TCO Certified . TCO Certified è una certificazione globale di sostenibilità per i prodotti IT. La conformità a tutti i criteri viene verificata in modo indipendente.
- Sulla base di ricerche interne condotte su tastiere wireless programmabili note, specificamente progettate per l’uso collaborativo e dotate di funzionalità di inclinazione regolabile. Altri prodotti simili potrebbero esistere o essere introdotti in futuro.
- La plastica riciclata è espressa in percentuale rispetto al peso totale della plastica. Il riciclo post-consumo si basa sulla definizione stabilita nei criteri EPEAT.