PC AI: HP presenta la nuova generazione di dispositivi intelligenti

HP ha annunciato i suoi dispositivi e soluzioni più recenti, progettati per consentire agli sviluppatori di ogni tipo di creare nuove esperienze utilizzando l’intelligenza artificiale.

HP presenta in anteprima i PC con tecnologia NVIDIA RTX Spark, ​​che reinventano il personal computing, combinando agenti personali, creazione di contenuti avanzata e gaming ad alte prestazioni in una nuova piattaforma progettata da zero per la prossima generazione di esperienze PC Windows.

“Gli sviluppatori stanno passando dalla sperimentazione con l’IA alla distribuzione di applicazioni agentive e hanno bisogno di PC che siano aperti, veloci e flessibili quanto i loro flussi di lavoro”, ha affermato Samuel Chang, Senior Vice President e Division President, Consumer Personal Systems di HP. “Il nostro portfolio ampliato combina hardware compatto e potente con ambienti preconfigurati e toolchain open source per eliminare le difficoltà di configurazione e accelerare il percorso dall’idea all’esecuzione. Che si tratti di un dispositivo ottimizzato per flussi di lavoro ibridi Windows, creatori, giocatori o professionisti dell’IA, o di potenti workstation per lo sviluppo edge, offriamo agli sviluppatori un percorso chiaro e pratico per eseguire agenti locali e scalare l’IA ibrida con sicurezza.”

“Oltre il 70% dei PC aziendali utilizza Windows e i nostri clienti hanno richiesto una potenza di supercalcolo per l’IA che si integri perfettamente nei loro ambienti esistenti”, ha dichiarato Jim Nottingham, Senior Vice President e Division President, Advanced Compute and Solutions di HP Inc. “Prevediamo di aggiungere il supporto per Windows nell’HP ZGX Fury GB300 e restiamo impegnati ad ampliare il nostro portfolio per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei clienti attraverso una solida collaborazione con i nostri partner.”





Le nuove soluzioni includono:

I notebook e i desktop più recenti sono dotati della piattaforma RTX Spark di NVIDIA. RTX Spark è progettata per creatori, giocatori e sviluppatori di intelligenza artificiale, portando la piattaforma AI completa di NVIDIA e la suite di tecnologie RTX in notebook sottili con batteria a lunga durata. A partire dalla fine di quest’anno, HP integrerà RTX Spark nei suoi notebook HP OmniBook Ultra 16 e HP OmniBook X 14 , offrendo così i notebook con RTX Spark più sottili al mondo, progettati per prestazioni elevate .

L’azienda prevede inoltre di ampliare la propria offerta di RTX Spark con un desktop compatto, offrendo nuove opzioni a creatori, appassionati di intelligenza artificiale e sviluppatori.

Supercomputer AI desktop definitivo con NVIDIA GB300. Le soluzioni di calcolo ad alte prestazioni HP, sia desktop che rack, basate sul superchip desktop NVIDIA GB300 Grace Blackwell Ultra, arriveranno su Windows entro la fine dell’anno, consentendo ai team aziendali di creare, eseguire e connettere agenti AI all’avanguardia sempre attivi ad applicazioni e flussi di lavoro Windows.

ZGX Nano per ambienti regolamentati, per un’elaborazione AI locale e sicura. Una nuova configurazione HP ZGX Nano combina hardware e software strettamente integrati per ridurre al minimo le superfici di attacco, limitando fisicamente l’accesso wireless e le interfacce esterne. Basato sui principi Zero Trust, HP ZGX Nano consente l’implementazione di un’IA sicura e affidabile in ambienti classificati e remoti, definendo un nuovo punto di riferimento per lo sviluppo dell’IA nelle condizioni reali più esigenti.

Piattaforme edge intelligenti che alimentano l’innovazione dell’IA

HP sta inoltre presentando una nuova classe di PC per sviluppatori, pensati per l’era dell’IA agentiva: sistemi progettati non solo per utilizzare l’IA, ma anche per aiutare gli sviluppatori a crearla. Il portfolio dell’azienda spazia ora da workstation ad alte prestazioni gestite dal reparto IT a dispositivi autogestiti e pronti all’uso, disponibili al dettaglio. Questi PC sono progettati per supportare lo sviluppo e la creazione pratica di IA su Windows e Linux, con sistemi ottimizzati per agenti locali, flussi di lavoro IA ibridi, strumenti open source e configurazione rapida.

Abbinando hardware compatto e potente ad ambienti di sviluppo preconfigurati, flussi di lavoro da riga di comando, kit di avvio basati su OpenClaw e supporto per framework di agenti come Hermes, HP semplificherà il passaggio dall’idea all’agente funzionante, senza la necessità di assemblare l’intero stack da zero.

Prestazioni da PC full-size in un design compatto. Il nuovo HP OmniDesk Mini Desktop PC è il primo Mini PC AI al mondo con Thunderbolt™ Share.² Dotato di processori Intel® Core™ Ultra Series 3 e funzionalità AI integrate, sostituisce i voluminosi computer desktop con un design elegante e consente flussi di lavoro fluidi, grazie al supporto per il controllo di due PC con una sola tastiera e un solo mouse, oltre a trasferimenti di file veloci tra i progetti. Crea la configurazione ideale per la tua scrivania, che ti permetta di lavorare al meglio, grazie alle porte versatili, tra cui due connessioni Thunderbolt™ 4³ e al supporto per un massimo di quattro display 4K.⁴

Funzionalità da workstation, pronte all’uso fin da subito. HP sta inoltre ampliando la sua offerta di elaborazione avanzata integrando i più recenti processori AMD Ryzen™ AI PRO serie 400 nell’HP Z2 Mini G1a e la suite software di sviluppo AMD Ryzen™ AI Halo, che include Ryzen™ AI Developer Center, AMD ROCm™, framework AI preinstallati, modelli e playbook guidati, consentendo agli sviluppatori di iniziare immediatamente a creare ed eseguire carichi di lavoro AI avanzati . Disponibile presso rivenditori selezionati entro la fine dell’anno, questa potente workstation offrirà agli sviluppatori strumenti potenti e accessibili. Questa partnership sottolinea l’impegno di HP nel fornire funzionalità AI avanzate e prestazioni di livello workstation, consentendo agli sviluppatori di accelerare i propri flussi di lavoro con sistemi innovativi e flessibili.