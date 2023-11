I Mini PC di MSI alleati di un apprendimento dinamico, interattivo e collaborativo

L’applicazione della tecnologia in ambito education sta subendo uno straordinario impulso grazie ai fondi del PNRR, erogati per lo svecchiamento degli apparati informatici degli istituti, con l’obiettivo di supportare l’apprendimento dando una migliore esperienza sia agli studenti che agli insegnati. Uno dei fattori presi maggiormente in considerazione dagli istituti scolastici quando si parla di tecnologia è quello relativo alle dimensioni fisiche degli apparati in relazione alle loro effettive performance: un’esigenza che MSI ha intercettato creando dei Mini PC potenti ma compatti ideali per diffondere informazioni a un pubblico vasto in ambito educativo. I Mini PC MSI sono soluzioni versatili che forniscono agli educatori strumenti robusti e compatti per facilitare l’insegnamento interattivo, le presentazioni multimediali e la condivisione continua dei contenuti, migliorando l’esperienza di apprendimento.

Le possibili applicazioni dei Mini PC MSI per potenziare un apprendimento dinamico

I motivi per cui i Mini PC MSI sono ideali per il mondo dell’istruzione sono molteplici ma se vogliamo guardare in concreto ad alcune delle sue applicazioni possiamo senza dubbio partire dal fatto che rappresentano lo strumento più idoneo per la valorizzazione delle LIM (Lavagne Interattive Multimediali) all’interno delle classi. La loro potenza di elaborazione ad alte prestazioni e le loro capacità grafiche favoriscono, infatti, l’apprendimento interattivo, facilitando la perfetta integrazione con le IMW per un insegnamento efficace e presentazioni coinvolgenti.

Un’altra applicazione interessante è l’impiego dei Mini PC di MSI in aule multimediali e in attività con più monitor: i robusti processori e il supporto grafico assicurano una riproduzione multimediale fluida e il multitasking, favorendo ancora una volta ambienti di apprendimento dinamici grazie al fatto che gli insegnanti possono collegare senza problemi più display per migliorare la visualizzazione e la condivisione dei contenuti durante le lezioni.

I vantaggi dei Mini PC di MSI nelle scuole

I Mini PC di MSI (Cubi N ADL, Cubi 5 12M, PRO DP10 13M) presentano delle caratteristiche che li rendono particolarmente idonei al mondo education.

Innanzitutto, i Mini PC MSI offrono un ampio spazio di archiviazione, consentendo agli istituti scolastici di memorizzare grandi quantità di contenuti didattici e materiali multimediali. La RAM, inoltre, è espandibile, così da non dover cambiare dispositivo man mano che evolvono i software didattici.

Un altro elemento forte è rappresentato dall’ampia gamma di opzioni di connettività: i Mini PC MSI sono perfettamente integrabili con varie periferiche e dispositivi di visualizzazione tramite porte USB, HDMI e uscite DisplayPort. Questo regala ad insegnanti e studenti una piena versatilità, contribuendo ad un apprendimento maggiormente collaborativo grazie al fatto di accedere e condividere le informazioni all’insegna della massima semplicità.

I Mini PC MSI regalano anche un’esperienza visiva di qualità grazie al fatto che supportano l’uscita video 8K, permettendo un’erogazione in alta risoluzione dei contenuti didattici con la condivisione di presentazioni, videolezioni e supporti visivi cristallini: l’apprendimento diventa così più semplice e coinvolgente.

Un ultimo elemento che rende i Mini PC MSI ideali per la didattica è dato dal suo fattore di forma ultra-compatto. I device MSI occupano uno spazio ridotto nelle aule e nei centri di apprendimento e possono essere posizionati ovunque, all’insegna della flessibilità e mantenendo ordinati gli ambienti di studio. I Mini PC MSI supportano, infine, il montaggio standard VESA, che può essere facilmente montato dietro gli schermi o attaccato al retro dei monitor, risparmiando spazio prezioso sulla scrivania e riducendo il disordine.