ICOS acquisisce le attività di distribuzione di cyber security di CREAplus Italia

ICOS, distributore a valore aggiunto di soluzioni infrastrutturali e di sicurezza IT, ha acquisito il ramo d’azienda di CREAplus Italia che si occupa della distribuzione di soluzioni di cyber security.

Questa operazione consente ad ICOS di rafforzare ulteriormente il portfolio di soluzioni dedicate alla sicurezza dei dati, integrando nella propria offerta alcuni brand che rivestono particolare interesse per il contesto di riferimento. Questi includono: Cynet, Perception Point, Cryptshare, iStorage, SANS Institute.

“L’acquisizione del ramo d’azienda di CREAPlus ci porta in dote, in un sol colpo, un pacchetto estremamente interessante di soluzioni di sicurezza, innestandosi in una fase di rapida crescita che ha visto la nostra offerta rafforzarsi in modo significativo nell’anno appena trascorso”, ha affermato Federico Marini, amministratore delegato di ICOS. “Si tratta di un’operazione molto importante per ICOS, in quanto aggiunge un ulteriore tassello al percorso di consolidamento del ruolo di primo piano nell’ambito della cyber security a cui senza dubbio aspiriamo”.

Commentando l’avvenuta transazione, Michele Barbiero, General Manager di CREAplus Italia, ha a sua volta dichiarato: “Riteniamo sia una operazione molto significativa. Il settore Cyber è caratterizzato da una fortissima dinamicità ed è fondamentale per dei Vendor in straordinaria crescita poter contare su un Partner fortemente focalizzato sulla Cybersecurity, in grado di portare un valore aggiunto al System Integrator e molto solido finanziariamente. Le soluzioni che entrano nel portafoglio Icos completano una offerta già di per sé eccezionale dando ulteriore valore all’intera proposta. È quindi una operazione che riteniamo sia gratificante per tutti: vendor, distribuzione e soprattutto per i Partner ed i loro Clienti”.