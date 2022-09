Il gadget promozionale perfetto per sponsorizzare la vostra azienda: le tazze personalizzate

Regalare dei gadget personalizzati è una mossa decisiva per il successo di un’azienda. Le funzioni che un semplice articolo promozionale svolge sono molteplici: fidelizza i clienti, li aiuta a ricordarsi della vostra impresa, diffonde il logo a un pubblico sempre più vasto. Come in ogni settore, ci sono dei prodotti che risultano più efficaci di altri. Si tratta di evergreen nell’ambito dei gadget promozionali, accessori sempre usati e mai fuori moda.

Ne sono un esempio le tazze personalizzate, la cui utilità è indiscussa e rimane invariata nel corso degli anni. In questo articolo, esploreremo questo gadget concentrandoci sulle caratteristiche che l’hanno reso un articolo promozionale di tanto successo.

Perché scegliere delle tazze personalizzate come gadget aziendali

Le caratteristiche di un gadget promozionale efficace

Esistono vari tipi di gadget promozionali, ma solo alcuni vantano un successo duraturo e certo. Solo gli articoli che rispondono a determinate caratteristiche, infatti, riescono a diffondere il logo e il nome di un’azienda in maniera così efficace.

La prima qualità di un gadget riuscito è l’utilità. Affinché possa sponsorizzare il brand, un articolo promozionale deve finire sotto gli occhi dei clienti o di un nuovo pubblico. Un prodotto verrà impiegato solo se è utile al suo scopo e se svolge la sua funzione in maniera opportuna e vantaggiosa. Ciò ci conduce alla seconda caratteristica, ovvero l’efficienza. Un oggetto che non è d’aiuto non verrà usato spesso e può facilmente essere sostituito.

Il secondo fattore che determina la riuscita di un prodotto promozionale è la resa estetica. La combinazione di aspetto accattivante e praticità è vincente. Se da un lato è probabile che un articolo utile venga utilizzato spesso, dall’altro è verosimile che un accessorio unico godrà di maggiore importanza e verrà considerato speciale. Suscitare delle sensazioni positive è un obiettivo chiave nella realizzazione dei gadget personalizzati. È, infatti, il modo più efficace per garantire che l’azienda venga vista sotto una buona luce.

Oltre la scelta del prodotto: la personalizzazione

Sebbene il gadget in sé abbia un’attrattiva, lo step decisivo per la resa finale del prodotto è la personalizzazione. L’aggiunta del logo è imprescindibile al fine di sponsorizzare un brand, perché solo così chi lo osserva potrà ricollegarlo all’azienda madre. Il processo che porta alla realizzazione dei gadget personalizzati prevede vari aspetti da analizzare con cura. Colore, forma e dimensioni sono i più evidenti.

Per adempiere appieno alla sua funzione promozionale, il logo deve essere non solo ben strutturato, ma anche ben visibile. Dovrà, infatti, catturare l’attenzione di un pubblico che non sarà sempre attento e vigile. Per questo motivo, una delle caratteristiche che possono fare la differenza nella scelta di un gadget pubblicitario è la superficie di stampa disponibile.

Un’area maggiore darà la possibilità di imprimere il logo in maniera chiara, mettendolo in evidenza in modo che possa essere facilmente notato da chiunque.

Le tazze personalizzate: perché sono dei gadget dal successo garantito?

Come avrete intuito, il motivo per cui le tazze personalizzate sono dei gadget molto efficaci in termini di promozione di un brand è che hanno tutte queste caratteristiche. Sono, infatti, degli accessori utili, vantaggiosi, dall’aspetto avvincente e provvisti di un’ampia area di stampa.

La tazza: un gadget utile e pratico

Accessori presenti nelle case di tutti, le tazze personalizzate trovano impiego nella quotidianità. La loro utilità è evidente, così come la loro praticità. In alcuni casi, si rivelano addirittura indispensabili, soprattutto se si tratta di modelli con funzionalità specifiche. Ne sono un chiaro esempio le tazze termiche, che permettono di preservare la temperatura delle bevande contenute sia in estate che in inverno. Essendo adatte a tutte le stagioni, sono dei gadget non solo molto efficaci, ma anche utilizzabili durante tutto l’anno, caratteristica che aumenta l’esposizione del logo.

Oltre al normale impiego come contenitori di tè caldi nei mesi più freddi e di tisane fredde in quelli più caldi, le tazze personalizzate vengono spesso posizionate sulle scrivanie e utilizzate come portapenne. Viene da sé che un gadget così versatile troverà facilmente posto nelle case dei clienti o sul posto di lavoro, rivelandosi così perfetti anche come regali aziendali da distribuire ai propri dipendenti.

Come sfruttare la superficie di stampa delle tazze personalizzate

La scelta di un articolo promozionale d’uso quotidiano non basta a garantire la riuscita del prodotto. Per massimizzare l’impatto pubblicitario, il gadget deve trasmettere la filosofia dell’azienda, presentarla al meglio agli occhi del pubblico per invogliare i clienti a utilizzare i suoi servizi. La forza comunicativa è, perciò, un elemento imprescindibile a cui prestare massima attenzione durante la fase che renderà il prodotto il portavoce del brand, ovvero la personalizzazione.

Uno dei grandi vantaggi delle tazze personalizzate è la disponibilità di una superficie di stampa abbastanza ampia che permette di riprodurre il logo aziendale in maniera chiara e ben visibile. La presenza di un’area significativa dà inoltre la possibilità di completare la personalizzazione con lo slogan rappresentativo del business. In particolare, è la parte opposta al manico che offre la maggiore superficie.

Esistono, tuttavia, altri metodi per rendere uniche e intriganti delle tazze personalizzate. Si può, ad esempio, riprodurre il logo o il nome dell’azienda all’interno dell’articolo promozionale, per un risultato forse non così appariscente, ma ricercato e raffinato. Anche il manico può essere decorato con una scritta semplice e breve, in modo da ottenere un effetto pulito e ordinato e rendere l’incisione o la stampa ben leggibile.

Dove creare delle tazze personalizzate di qualità? Contatta HiGift!

Per realizzare delle tazze personalizzate, come anche altri gadget promozionali, è determinante affidarsi a dei professionisti del settore, in grado non solo di svolgere il lavoro in maniera dettagliata e impeccabile, ma anche di dare i giusti consigli nella fase di ideazione del prodotto.

Con HiGift potrete contare non solo su un team di esperti pronto a offrire il supporto necessario, ma potrete anche beneficiare di un servizio online con cui provare il logo, la scritta o l’immagine direttamente sulla tazza. Avrete così un’idea della resa finale del vostro gadget e potrete apportare le modifiche necessarie in tempo utile. Per ogni articolo, inoltre, sono indicate le tecniche di stampa applicabili così come la superficie utilizzabile per la vostra personalizzazione. In poche parole, avrete tutti gli strumenti per progettare e definire le vostre tazze personalizzate e ottenere dei gadget promozionali di altissima qualità ed efficacia.