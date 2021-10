Il servizio Lenovo CO2 Offset è certificato DEKRA

Mentre cresce la domanda di prodotti e servizi rispettosi dell’ambiente, Lenovo ha annunciato la convalida da parte di DEKRA del suo servizio globale di compensazione di CO2, Lenovo CO2 Offset. Condotto dall’unità Business Assurance Services di questa organizzazione internazionale di test, ispezione e certificazione, si tratta del primo audit DEKRA di questo tipo per un produttore di elettronica. Attraverso una valutazione approfondita del processo di calcolo della carbon print di Lenovo, DEKRA ha convalidato l’accuratezza delle relative dichiarazioni e verificato il processo di compensazione di CO2 del servizio.

Lanciato originariamente come pilot nei paesi nordici nel 2019, il servizio Lenovo CO2 Offset Service, ora disponibile a livello globale, aiuta le aziende a compensare le emissioni di carbonio associate al loro hardware Lenovo attraverso uno dei diversi progetti ecologici sostenuti dalle Nazioni Unite. Questo servizio è unico in quanto, pur non riducendo attivamente le emissioni di carbonio per il cliente, calcola le emissioni medie di ogni dispositivo acquistato attraverso il suo ciclo di vita per un periodo di cinque anni. Tale impatto viene poi compensato tramite un contributo al progetto ambientale selezionato e comunicato chiaramente al cliente in tonnellate metriche per una facile tracciabilità, compensando così le emissioni dell’hardware Lenovo acquistato.

Come sottolineato in una nota ufficiale da John Stamer, Vice President of International Commercial Services, Solutions & Services Group, Lenovo: «Ottenere un certificato di convalida riconosciuto a livello internazionale da DEKRA è fondamentale per un servizio come questo, poiché i nostri clienti devono potersi fidare delle nostre dichiarazioni di compensazione di CO2 per poter attribuire con fiducia la compensazione ai loro obiettivi di sostenibilità. Come partner di fiducia, miriamo a rendere la sostenibilità più tangibile, trasparente e tracciabile per le organizzazioni di tutto il mondo».

Ad oggi, 18 mesi dopo il lancio del servizio, i clienti commerciali di Lenovo hanno compensato 356.411 tonnellate metriche di anidride carbonica attraverso i loro acquisti di Think PC (desktop, workstation, laptop) e monitor: l’equivalente della quantità di gas serra emessa da oltre 77.000 veicoli nel corso di un anno.

Per Roman Zadrozny, Executive Vice President DEKRA Group, Head of Service Division Audit: «Tra i servizi sostenibili messi a disposizione da DEKRA, offriamo audit e valutazioni obiettive e di terza parte per verificare le prestazioni di sostenibilità delle diverse organizzazioni. Il CO2 Offset Service di Lenovo ha rappresentato un’opportunità unica per valutare un processo che supporta gli sforzi di sostenibilità di altre aziende, e speriamo che la validazione risultante infonda ulteriore fiducia nella loro capacità di farlo».

Per ulteriori informazioni sull’impegno di Lenovo per la sostenibilità, il riferimento è il 2021 Environmental, Social and Governance Report.