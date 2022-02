Il ruolo della tecnologia e del software per la gestione del magazzino

Con lo sviluppo del commercio online, il settore della logistica è stato sempre più sottoposto alle domande fluttuanti del mercato, con una maggiore necessità di ordinare e spedire velocemente la merce. Di conseguenza, la gestione del magazzino ha acquisito un ruolo sempre più strategico e complesso da gestire, essendo sottoposto alle grandi pressioni delle catene di approvvigionamento globali.

Per far fronte a questa graduale ma dirompete evoluzione, diventa essenziale lo sviluppo di nuove piattaforme tecnologiche e della creazione di moderni software, che possano gestire in modo più centralizzato, automatizzato ed efficiente tutte le operazioni, sia interne che esterne, di ogni magazzino. Infatti, anche se si tratta di un’attività fortemente legata ad aspetti fisici e materiali, vediamo in che modo la gestione del magazzino può trarre beneficio dalle soluzioni più smart e digitali e, nello specifico, grazie all’ausilio del sistema di gestione del magazzino WMS.

La tecnologia utilizzata nei magazzini: il sistema WMS

In principio, i sistemi WMS (acronimo di Warehouse Management Systems) venivano adottati dalle grandi industrie a causa dei costi di implementazione elevati. Con il tempo queste spese sono di grand lunga diminuite, diventando accessibili anche per le piccole e medie imprese. Questa democratizzazione ha permesso al sistema WMS di diventare il sistema più comunemente utilizzato per la gestione dei magazzini.

Ogni team logistico ha infatti la necessità di gestire con efficienza e praticità tutti i movimenti di materiali, che siano in entrata o in uscita, da un magazzino. In queste operazioni giornaliere, la funzione di un sistema di gestione del magazzino WMS è quella di gestire appunto in modo centralizzato ogni attività, dal monitoraggio degli inventari fino alle giacenze.

Più precisamente, i software per la gestione del magazzino permettono di avere un quadro costantemente aggiornato rispetto alla disponibilità della merce, alla sua locazione nel deposito e alla necessità quindi di effettuare i riordini. In altre parole, i moderni software hanno la capacità di monitorare e gestire ogni attività del magazzino, dal data entry per DDT e inventario fino alla documentazione sugli spostamenti delle merci, con notifiche puntuali su beni immobilizzati o scorte minime.

Il beneficio di avere integrazioni tra sistemi, piattaforme e-commerce e corrieri

I sistemi WMS per la gestione del magazzino sono sistemi altamente funzionali come applicazioni stand-alone, ma possono essere ancora più efficienti quando integrati con sistemi ERP (Enterprise Resource Planning) oppure con le piattaforme ecommerce e i corrieri.

Si tratta infatti di sistemi che hanno la capacità di connettere e automatizzare, a diversi livelli di integrazione, le attività di business e di amministrazione con quelle più operative, permettendo una gestione del magazzino ancora più ottimizzata. La grande efficienza operativa è data dal coordinamento sinergico tra processi finanziari, catene di approvvigionamento, scambi commerciali, report e produzione.

I siti di e-commerce o di marketplace, ad esempio, possono facilmente connettersi ai sistemi WMS del magazzino o ai corrieri, gestendo in modo totalmente automatizzato tutti i processi di logistica, dall’evasione degli ordini alla creazione delle spedizioni dal magazzino. Operazioni come l’aggiornamento dello stato degli ordini nel marketplace o il tracking dei corrieri diventeranno estremamente semplici e automatiche.

I benefici della tecnologia

La tecnologia GSPED, utilizzata da Ecourier, permette una gestione centralizzata del magazzino e il monitoraggio delle spedizioni in ogni momento, presenta molteplici vantaggi che fanno la differenza nel campo della logistica. In generale, i benefici sono:

Accesso 24h al giorno e 7 giorni su 7 : ogni cliente si aspetta infatti di poter acquistare o effettuare le proprie consegne in qualsiasi luogo e in tempi brevi.

: ogni cliente si aspetta infatti di poter acquistare o effettuare le proprie consegne in qualsiasi luogo e in tempi brevi. Monitoraggio e controllo delle spedizioni in ogni momento

in ogni momento Riduzione del margine di errore nell’inserimento dei dati

nell’inserimento dei dati Memorizzazione dei dati relativi ai destinatari usuali

