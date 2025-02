Ingecom e BeyondTrust: accordo di distribuzione anche per l’Italia

Ingecom Ignition , società di Exclusive Networks e distributore a valore aggiunto (VAD) specializzato in soluzioni di cybersecurity IT, cybersecurity OT/ICS, IoT e IMoT e cyber intelligence, ha siglato un accordo di distribuzione con BeyondTrust non solo per il mercato della Penisola Iberica, ma anche per quello italiano. Questo è il primo accordo con un produttore del portfolio di Ignition che viene esteso anche ad Ingecom per ampliare la propria presenza nei Paesi in cui opera il distributore. Tale accordo rappresenta un passo significativo nella strategia di consolidamento delle soluzioni tra Ignition e Ingecom nell’area del Mediterraneo.

BeyondTrust, leader globale nella cybersicurezza, protegge i percorsi verso gli accessi privilegiati. Il suo approccio incentrato sull’identità va oltre la semplice salvaguardia di questo tipo, offrendo alle imprese la soluzione più efficace per gestire l’intera superficie di attacco dell’identità e neutralizzare le minacce, indipendentemente dal fatto che provengano da rischi esterni o interni. BeyondTrust conta oggi oltre 20.000 clienti, tra cui 75 aziende della Fortune 100, oltre a un ecosistema globale di partner.

Le soluzioni di BeyondTrust

BeyondTrust offre una visibilità globale, gestione semplificata, protezione intelligente e il piano di controllo PAM (Privileged Access Management) più moderno per difenderti dalle minacce basate sull’identità. Tra le funzionalità di sicurezza disponibili, troviamo:

Password Safe, che consente di monitorare e controllare gli account privilegiati e i dati sensibili

Privileged Remote Access, che gestisce e monitora gli accessi remoti di dipendenti e fornitori

Remote Support, che assicura un accesso sicuro per offrire supporto tecnico su qualsiasi dispositivo o sistema.

Inoltre, mette a disposizione Identity Security Insights che rende possibile ottenere una visione unificata di credenziali, account, autorizzazioni e accessi privilegiati in tutto l’ambiente IT, rilevando anche minacce derivanti da account compromessi e utilizzi impropri degli accessi privilegiati. Invece con Active Directory Bridge si può estendere e gestisce le policy di autenticazione per i sistemi Unix/Linux, mentre Privilege Management per Unix e Linux viene offerta una protezione avanzata degli accessi privilegiati. Infine, Privilege Management per Windows e Mac consente di configurare privilegi minimi e di controllare le applicazioni mentre Entitle consente ai dipendenti di beneficiare di un accesso granulare e Just-in-Time all’interno della infrastruttura cloud e SaaS.

Ingecom rafforza così la sua area OT

L’area OT di Ingecom, creata un paio di anni fa, sta registrando una crescita annuale grazie alla crescente domanda da parte dei clienti di soluzioni che garantiscano la sicurezza degli strumenti di produzione aziendale. In questo contesto, e considerando il posizionamento di BeyondTrust nel settore OT presso numerosi clienti, Ingecom punta a rafforzare la propria collaborazione con questa realtà in Spagna e Portogallo. “La firma dell’accordo di distribuzione con BeyondTrust arricchisce il nostro portafoglio di soluzioni con una tecnologia di riferimento a livello mondiale nella gestione dei privilegi e nella sicurezza degli accessi, in particolar modo negli ambienti industriali” commenta Sergio Manidi, Country Manager di Ingecom Ignition Italia. Questa alleanza strategica risponde alla crescente domanda di soluzioni di cybersecurity all’avanguardia e riflette l’impegno di Ingecom nel fornire ai propri clienti gli strumenti migliori per proteggere i loro asset digitali in un contesto aziendale sempre più complesso e sfidante. BeyondTrust vanta una solida reputazione nel settore della sicurezza informatica, supportata da anni di esperienza e da numerosi successi nella protezione di organizzazioni di ogni dimensione. Ingecom è orgogliosa di collaborare con un leader di prestigio per offrire soluzioni di alta qualità ai propri clienti anche per il mercato italiano.”

Aggiunge Alexis Serrano, direttore Emeai channels & alliances di BeyondTrust “Siamo molto soddisfatti di annunciare questa nuova collaborazione tra BeyondTrust e Ingecom Ignition Italia. La loro esperienza e conoscenza del mercato ci permetteranno di sviluppare ulteriormente il nostro ecosistema di partner nella regione. Rafforzare il nostro impegno con Ignition (gruppo Exclusive Networks), da oggi a livello europeo, ci consente di attuare una strategia consolidata e orientata alle soluzioni, offrendo nuove modalità per servire i nostri clienti e partner.“