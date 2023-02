Interactive Monitor fino a 86’’ con Hikvision

di avere un display fino ad 86 pollici e una penna touch in dotazione per un utilizzo più fluido e preciso il nuovo Interactive Monitor di Hikvision.

La soluzione che rivoluziona il mondo del lavoro è un dispositivo Touch Screen con le stesse funzionalità e modalità di utilizzo di un tablet, ma che offre una tecnologia immersiva di alta qualità che risponde perfettamente alle esigenze di scuole, autoscuole, hotel e sale meeting agevolando le attività di collaborazione, creazione e condivisione dei contenuti. Sarà infatti sufficiente scaricare le app di interesse per utilizzare il monitor secondo quelle che sono le esigenze specifiche del luogo e del momento.

Nelle autoscuole, ad esempio, il Monitor Interattivo di Hikvision può essere utilizzato per trasmettere sia le slide della lezione sia i quiz di preparazione all’esame teorico, che potranno essere svolti sul monitor stesso o condivisi sui device dei partecipanti direttamente dalla app ufficiale Quiz Patente. Allo stesso modo scuole, hotel e aziende potranno contare su uno strumento versatile e smart per attività educative teoriche e pratiche, meeting, presentazioni e riunioni da remoto semplicemente scaricando le app e le piattaforme di interesse.

Interactive Monitor: 5 funzioni in un unico monitor

Con i monitor interattivi di Hikvision è possibile condividere idee, controllare e gestire i contenuti, scrivere o cancellare direttamente sul monitor, ingrandire o rimpicciolire le immagini con le dita e condividere i documenti tramite mail o QR Code.

Per la scuola, così come per i brainstorming nelle sale riunioni, lo strumento Whiteboard permette di utilizzare Interactive Monitor come una vera e propria lavagna. Alunni e insegnanti possono così disegnare e colorare, svolgere equazioni matematiche o chimiche e risolvere problemi di fisica direttamente sulla lavagna, con la possibilità di salvare il lavoro svolto sui propri device con una semplice scansione di QR Code.

Lo stesso strumento può essere utilizzato durante le riunioni, soprattutto nella fase di brainstorming, dove la creazione di schemi e la possibilità di condividere/archiviare il lavoro aiutano a non perdere traccia di tutte quelle idee e intuizioni indispensabili per la creazione di un progetto vincente. Per agevolare il lavoro di gruppo, Interactive Monitor dispone di 20 punti touch simultanei che consentono la scrittura multi-persona nello stesso momento e, con la funzione Mirroring, è possibile connettere fino a 4 dispositivi per poter lavorare su uno stesso progetto e sullo stesso monitor dalle proprie postazioni.

Grazie all’interfaccia con le principali piattaforme di Videoconference (Zoom, Skype, Google Meet, Microsoft Team, ecc.), alla compatibilità con una vasta gamma di microfoni/webcam e alla nuova risoluzione Ultra HD 4K, il monitor può essere utilizzato per la didattica a distanza o le riunioni in remoto garantendo una resa audio-video dagli elevati standard qualitativi.

Per le applicazioni in ambienti più estesi, come sale congressi di hotel e aule universitarie, la Modalità Spettatore consente la condivisione del monitor sui dispositivi degli spettatori, in tempo reale, tramite la app gratuita Wondercast. Questa modalità permetterà quindi ad ogni singolo partecipante, che sia nelle prime o nelle ultime file, di seguire la lezione o la presentazione da vicino e con maggiore attenzione.

Infine, la soluzione Slot OPS consente di trasformare Interactive Monitor in un vero e proprio computer personalizzandone l’utilizzo in base alle proprie esigenze. Con questa unità sarà possibile infatti installare programmi, utilizzare software e gestire documenti direttamente dal Monitor, senza dover collegare alcun pc. Il Monitor potrà così essere utilizzato per svolgere giochi, test interattivi, esercizi guidati relativi alle diverse materie, utilizzare programmi specifici per creare slide e tanto tanto altro.

Soluzione all-in-one ad alte performance

Le caratteristiche e le funzionalità di Interactive Monitor lo rendono una soluzione perfetta per le nuove esigenze di collaborazione in ambito Corporate e Educational, nonché strumento necessario per inserirsi nel trend della digitalizzazione e delle nuove forme di lavoro e didattica smart. Con Interactive Monitor scuole, hotel e sale meeting potranno contare su una soluzione innovativa, versatile, facile da installare e che, a differenza di altri monitor e videoproiettori in commercio, non richiede né settaggi particolari né il collegamento ad altri dispositivi. La possibilità di utilizzare più modalità di connessione (Wi-Fi, Lan e Hotspot), di scegliere tra 3 grandezze differenti (da 65 a 86 pollici) e di posizionare il Monitor su una parete o su uno dei carrelli mobili compatibili, inoltre, libera da ogni vincolo di installazione e rende il suo impiego ancora più versatile, nonché a prova di urto, graffi e riflessi grazie all’innovativo pannello ultraresistente.