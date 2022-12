Creative Hero: proclamati i vincitori

Si è conclusa con successo Creative Hero edizione 2022, la gara che ha coinvolto oltre 1.400 studenti di 25 scuole italiane ad indirizzo artistico e grafico, una valida opportunità di crescita formativa che ha permesso loro di confrontarsi con esperti del settore sui temi della comunicazione e della grafica.

Creative Hero 2022: i team vincitori

Creative Hero assoluto è risultato il team “Logos” dell’ITT San Zeno di Verona (composto da Sara Merzari, Giacomo Residori, Thomas Zanoni ritratti nella foto in alto), che si è aggiudicato il prestigioso titolo con un progetto realizzato per Ketofood, azienda di Quattro Castella (RE) produttrice di prodotti alimentari e integratori.

Oltre a questa squadra sono stati premiati come miglior progetto – sempre per la challenge Ketofood – il team “I cavalli” (composto da Eladji Diagne, Mattia Macchia e Riccardo Pagotto) dell’ITT Palladio di Treviso, il team “Cloud” (composto da Alex Antonello, Giorgia Favero e Sara Valentini) dell’ITT San Marco di Mestre con il progetto per Allegro Natura, laboratorio di produzione di cosmetici e detersivi biologici di Leinì (TO) ed infine il team “Quokka” (composto da Aurora Dalla Costa, Giulia Ferrante e Kuhilila Bottacin) dell’Istituto Einaudi Scarpa con le proposte per il packaging dei prodotti artigianali di confetture e cioccolato di Stringhetto di Legnago (VR).

Epson conferma il successo dell’edizione 2022

In qualità di partner, Epson Italia ha fornito agli studenti indicazioni e suggerimenti nel campo della grafica. In particolare, Alex Tomaiuoli, Technical Specialist di Epson Italia, è intervenuto durante il bootcamp presso la scuola grafica San Marco di Mestre, dove le nove squadre finaliste si sono date appuntamento svolgendo un’attività di tutoraggio per i ragazzi impegnati nella sfida con indicazioni tecniche per ottenere il meglio dalla fase creativa a quella di produzione.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Renato Sangalli, Head of Sales C&I Printing di Epson Italia: «Siamo entusiasti di aver partecipato a Creative Hero. Anche quest’anno è stata un’edizione di successo, molto apprezzata dai partecipanti sia per le nozioni interessanti che hanno potuto apprendere sia per l’ambiente, disteso e al tempo stesso caratterizzato da una sana competizione. Con il nostro specialista abbiamo fornito informazioni tecniche e consigli utili per conoscere i passaggi necessari a passare dal file alla stampa, simulando situazioni professionali concrete».

Nei due giorni di bootcamp i ragazzi sono stati inoltre coadiuvati da Silvia Pasquariello, Presidente regionale della categoria grafici, e da Daniele e Mariella (Daam Studio di Thiene). Hanno anche incontrato Andrea Lorenzon, illustratore e produttore di video nonché autore del canale YouTube “Cartoni Morti”, e Luca Pianigiani, insegnante e divulgatore di innovazioni nell’ambito della comunicazione visiva e del mondo digital.

La voce degli esperti

Come confermato proprio da Silvia Pasquariello: «È stata senza dubbio un’edizione ricca di soddisfazioni, a partire dal numero di partecipanti che ha superato di gran lunga le nostre aspettative. Creative Hero è diventata in pochi anni la sfida più importante a livello nazionale, pensata e organizzata per valorizzare il nostro mestiere, che è il più bello del mondo, quello della grafica applicata alla stampa, al packaging, al web e a molti altri ambiti creativi e comunicativi. Tutto questo è stato possibile grazie allo staff dell’Istituto Salesiano San Marco di Mestre, a Confartigianato Vicenza e al supporto di EBAV e dei partner che hanno creduto nel valore di questo progetto: TicTac Stampa, Epson, Cartes, Bagful e da quest’anno anche C&C Apple Premium Reseller e E.n.i.p.g.».

Come concluso da Matteo Dittadi, direttore della scuola grafica dell’ISSM di Mestre: «Fra qualche giorno partiremo con la pianificazione della nuova edizione. Alla luce del livello raggiunto dai progetti visionati ritengo che possa essere una bella opportunità sia per i brand che cercano idee fresche sia per la scuola e i ragazzi che possono confrontarsi in modo realistico e professionale con il mondo del lavoro. Creative Hero si connota sempre di più come un’occasione particolarmente rilevante per far sintesi tra comunicazione e marketing, creatività e tecnica».