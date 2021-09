IT Channel Perspectives: la voce dei partner in un podcast

Schneider Electric ha lanciato IT Channel Perspectives , una nuova serie di podcast in lingua originale, inglese, dedicati ad approfondimenti realizzati da esperti leader del canale IT a livello europeo. IT Channel Perspectives fornirà agli IT Solution Providers una piattaforma per discutere le principali tendenze della trasformazione digitale, le tecnologie emergenti come l’intelligenza artificiale (AI), il monitoraggio remoto e l’edge computing, approfondendo le best practice dei leader aziendali, come hanno supportato i clienti e accelerato la crescita durante la pandemia.

Con ogni episodio ospitato da un diverso dirigente del canale Schneider Electric proveniente da tutta Europa e affiancato da Partner IT, IT Channel Perspectives fornirà agli ascoltatori approfondimenti su best practice, tra cui come le organizzazioni di canale hanno adattato e soddisfatto le richieste dei clienti durante il periodo pandemico. IT Solution Providers, rivenditori a valore aggiunto, fornitori di managed services, system integrator e distributori possono ascoltare e iscriversi ai primi tre episodi del podcast IT Channel Perspectives tramite Apple Podcasts, Spotify Podcasts, Google Podcasts e Stitcher Podcasts – o saperne di più su APC.COM.

IT Channel Perspectives: un ottimo modo per condividere conoscenze

L’ultimo episodio ospita Tim Suhling, Vice President, Global Business Intelligence, Ingram Micro, che si aggiunge a Giles Pattison, IT Channel Marketing and Strategy Director, Schneider Electric Europe. Insieme, riflettono in maniera approfondita sull’approccio digitale di Ingram Micro alla data science e su come questo modello stia supportando i suoi Partner a crescere. Inoltre, l’episodio offre approfondimenti chiave su come i Partner di canale possono trarre vantaggio da strumenti strategici di business intelligence per identificare nuove strategie di acquisizione dei clienti, gestire campagne di demand generation con precisione e accelerare la redditività.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Tim Suhling, VP, Global Business Intelligence, Ingram Micro: «Nell’ultimo anno abbiamo visto i nostri Partner adattarsi rapidamente alle difficoltà e prendere l’iniziativa con i loro clienti, aiutandoli a rimanere connessi e abilitati a lavorare da qualsiasi luogo. Ognuno di questi scenari richiede un approccio diverso alla demand generation, in cui la business intelligence e l’analisi dei dati diventano una differenza fondamentale tra successo e fallimento. I podcast sono un ottimo modo per condividere conoscenze e imparare dalle esperienze degli altri. Congratulazioni a Schneider Electric per il lancio del podcast IT Channel Perspectives».

Gli ospiti del nuovo canale di podcast dedicato ai partner

Tutti gli episodi del podcast IT Channel Perspectives ospitano leader di canale di tutto il mondo, tra cui:

Lee Dutton , Group Sales Director, Misco UK, e Maeve Fox , IT Digital Channel and Program Director, Schneider Electric Europe. Insieme esplorano le opportunità di business emergenti dall’edge e discutono di come le Partnership di esperti hanno aiutato Misco a costruire un ecosistema digitale resiliente che ha alimentato la crescita.

Peter Noren , Senior Sales Specialist, Data Center and SAP Solutions, Fujitsu Sweden AB, e Marcelo Pizzato , IT Channel Manager di Schneider Electric, discutono della trasformazione digitale retail e del ruolo dell'edge computing.

, Senior Sales Specialist, Data Center and SAP Solutions, Fujitsu Sweden AB, e , IT Channel Manager di Schneider Electric, discutono della trasformazione digitale retail e del ruolo dell’edge computing. Angel Castaño, Direttore Tecnico Efficienza Energetica, Cad&Lan Spagna, e Ana Carolina Cardoso Guilhen, Channel Director Iberia, Schneider Electric. La loro conversazione approfondita esamina come gli utenti finali possono mitigare i tempi di inattività dovuti a interruzioni di corrente e IT, la transizione alla gestione remota e come i nuovi modelli di servizi digitali stanno aiutando i Partner a generare entrate.

Per David Terry, Vice President, IT Channels, Schneider Electric Europe: «Le organizzazioni di canale hanno continuato a essere un supporto nel corso della pandemia, affrontando circostanze difficili per soddisfare le richieste accelerate di trasformazione digitale. Attraverso la nostra nuova serie di podcast, volevamo catturare le esperienze dei nostri Partner in prima persona, condividendo approfondimenti chiave che possono aiutare le aziende del canale a diversificare, crescere e avere successo».

Tutti gli episodi di IT Channel Perspectives sono attualmente disponibili su APC.COM.

Per saperne di più sulla serie di podcast, accedere a risorse di abilitazione aggiuntive, come guide e-directory, white paper e blog, o per imparare a partecipare al mySchneider IT Solutions Partner Program, visita il sito Web.