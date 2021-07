PFU (EMEA) Limited, ha arricchito e completato il proprio portfolio di software della famiglia PaperStream, per rispondere in modo ancor più efficace alle esigenze dei clienti, con l’introduzione di due nuovi componenti software: PaperStream ClickScan, che fornisce nuove funzionalità al bundle di software Fujitsu Image Scanner e l’aggiunta di nuove funzioni a PaperStream NX, per garantire agli utenti maggiore sicurezza, conformità e governance per la gestione delle informazioni.

Semplice da utilizzare e installare, il bundle software Fujitsu Image Scanner PaperStream include una serie di strumenti ad alte prestazioni che migliorano ogni componente dell’acquisizione dei documenti, dalla garanzia che l’immagine sorgente sia della più elevata qualità, fino all’ottimizzazione del processo di acquisizione, riducendo i costi e migliorando l’efficienza.

PaperStream IP pone le basi del processo di acquisizione, ottimizzando automaticamente le immagini digitalizzate, offrendo un output di qualità elevata e costante per operazioni successive più veloci e a costi inferiori. PaperStream IP Net fornisce un modo ancora più flessibile per distribuire le funzioni di PaperStream IP agli scanner Fujitsu.

PaperStream Capture ottimizza i flussi di lavoro digitali automatizzando le fasi di convalida, estrazione dei dati e rilascio dell’acquisizione dei lotti cartacei. L’aggiornamento opzionale PaperStream Capture Pro permette di ridisegnare questo processo per offrire scalabilità ancora maggiore in caso di digitalizzazione di grandi volumi di documenti.

Scanner Central Admin è un software di gestione centralizzata che ottimizza i tempi di attività, riducendo i costi di installazione, manutenzione e funzionamento di una rete di scanner. È in grado di gestire, configurare e aggiornare da remoto fino a 1.000 scanner per singola istanza, con monitoraggio dei dati in tempo reale, assicurando che la manutenzione programmata avvenga nei tempi previsti e che siano mantenuti i massimi livelli di prestazioni.

PaperStream ClickScan è l’ultima novità del bundle software, progettata per scansioni ad hoc, senza necessità di configurazione. Con PaperStream ClickScan anche elementi imprevisti possano essere acquisiti immediatamente, senza bloccare l’attività.