Ivanti mette i partner al centro

Ivanti , fornitore della piattaforma di automazione Neurons che rileva, gestisce, protegge e supporta gli asset IT dal cloud all’edge, ha presentato il nuovo Partner Portal e la piattaforma Central Campaign. Il Partner Portal consente un’esperienza personalizzata e role-based che permette di automatizzare il lavoro dei partner e di semplificare i processi aziendali. La Central Campaign invece è una piattaforma che valorizza le iniziative di marketing dei partner attraverso il co-branding di campagne di comunicazione a costo zero.

Come sottolineato fin dalle prime battute in una nota ufficiale da Dennis Kozak, Chief Operating Officer di Ivanti: «I partner sono un elemento fondamentale delle nostre attività e ci impegniamo a realizzare sempre nuovi progetti nella loro direzione. Partner Portal e Central Campaign sono due ottimi esempi che rispecchiano quanto investiamo nella community dei partner, impegnandoci a fornire loro strumenti e risorse di cui necessitano per essere vincenti».

Il Partner Portal offre un contenitore unico per tutti i materiali, gli strumenti e le risorse di Ivanti attraverso una piattaforma di marketing che supporta le attività di lead e demand generation dei partner, mentre la Central Campaign consente ai partner di creare e personalizzare ogni campagna. Inoltre, i partner possono monitorare ogni iniziativa in modo sicuro e rimanere informati su ogni interazione con i clienti grazie alla reportistica integrata. Il Partner Portal offre un’esperienza personalizzata e role-based che consente ai partner Ivanti di ottenere maggiori lead e sviluppare maggior business.

Come dichiarato da Lori Garber di Integral Federal: «Il feedback inizialmente raccolto dai nostri partner è stato positivo e molti hanno affermato che Partner Portal e Central Campaign sono stati fondamentali per lo sviluppo delle loro attività. Mi piace molto la Central Campaign. Consente facilmente di creare comunicazioni promozionali sempre diverse e personalizzate con il nostro brand. L’interfaccia è chiara e il materiale grafico predefinito è di alta qualità e apprezzo tantissimo il fatto di poter utilizzare una soluzione del genere per risparmiare tempo».

Il Partner Program è stato pensato con l’idea che lavorare insieme è più semplice per tutti. Ivanti sta cercando di offrire ai propri partner un’opportunità unica per far crescere rapidamente le attività fornendo soluzioni leader di mercato a clienti di ogni tipo in tutto il mondo.