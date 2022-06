Eliwell Talks: appuntamento a MCE il 29 e giugno

Digitalizzazione, sostenibilità ed efficienza energetica sono i tre fattori chiave che hanno guidato lo sviluppo più recente delle soluzioni Eliwell destinate alla filiera dell’HVAC/R. In particolare, la strategia di Eliwell è oggi sempre più orientata verso prodotti future-ready e pronti per la connettività.

Per condividere con i professionisti del settore e con i clienti il viaggio intrapreso dall’azienda intorno ai fattori chiave che sono diventati strategici per superare le nuove sfide e rimanere competitivi sul mercato, Eliwell organizza a MCE gli “Eliwell Talks”, una serie di seminari gratuiti, svolti in fiera presso lo stand di Eliwell e accessibili anche via streaming video.

Eliwell Talks sono approfondimenti e focus tenuti da esperti sulle migliori soluzioni nel settore della Refrigerazione commerciale e industriale, sviluppate per integratori di sistemi, costruttori di apparecchiature per la refrigerazione, addetti alla manutenzione e responsabili di punti vendita nel Food Retail. Partecipando a questi appuntamenti sarà possibile ascoltare il punto di vista di Associazioni di settore, conoscere in anteprima le soluzioni Eliwell e Schneider Electric, e interagire e porre domande ai relatori.

Gli appuntamenti si terranno nelle giornate del 29 giugno (con interventi in italiano) e del 30 giugno (con interventi in lingua inglese). Per chi è presente in Fiera, è possibile iscriversi ai seminari e partecipare “live” presso lo stand Eliwell e Schneider Electric (Padiglione 24, stand D29-E22). Per chi desidera seguire gli appuntamenti in live streaming è sufficiente iscriversi per avere accesso alle sessioni da remoto.

Di seguito gli argomenti delle sessioni Eliwell Talks (che si ripetono con gli stessi orari nelle due giornate):

29 giugno (in lingua italiana) – 30 giugno (in lingua inglese)

10.00 – 10.45 Frigorista digitale 4.0

Come si sta evolvendo la professione del frigorista? Quali sono le sfide da affrontare per svolgere al meglio il proprio lavoro?

11.30 – 12.15 Efficienza per sistemi di refrigerazione sostenibili

Come aumentare e migliorare l’efficienza e la manutenzione di sistemi di refrigerazione sostenibili

14.30 – 15.15 Macchine HVAC connesse ed efficienti

Abilitare la connettività IoT in modo efficiente e competitivo, rendendo possibile la comunicazione con dispositivi connessi sia propri che di terze parti.

Per iscriversi e partecipare in live streaming CLICCA QUI