La fibra 10 Giga di VoipVoice abilita nuovi scenari di business

La rivoluzione digitale accelera a passo spedito con VoipVoice, il primo Provider VoIP italiano totalmente Business Oriented, che annuncia l’ampliamento della propria offerta con la nuova Fibra FTTH 10 Giga, la soluzione ideale per massimizzare la produttività, ottimizzare i processi e prepararsi alle sfide della connettività di domani.

In un contesto sempre più orientato alla digitalizzazione velocità e affidabilità delle connessioni non possono essere più solo un optional. Ecco perché l’infrastruttura di rete gioca un ruolo determinante per la competitività delle imprese e la fibra 10 Giga è la scelta vincente in grado di supportare le esigenze attuali e future del business.

Tutti i vantaggi della fibra 10 Giga di VoipVoice

Lavorare con grandi volumi di dati richiede una connessione all’altezza. Non solo, una rete affidabile è essenziale per garantire la continuità operativa e la sicurezza dei processi aziendali. Inoltre, l’innovazione tecnologica è in continua evoluzione e le esigenze di connettività aumentano costantemente. Investire in una rete a 10 Gbps significa adottare un’infrastruttura capace di supportare le tecnologie emergenti e di crescere con il business, garantendo un vantaggio competitivo a lungo termine.

Non solo una scelta tecnologica, ma una decisione strategica che abilita nuovi scenari di business, migliora la produttività e assicura la resilienza dell’azienda nel tempo. La Fibra FTTH 10 Giga di VoipVoice consente di:

Trasferire file di grandi dimensioni in pochi secondi, ottimizzando il flusso di lavoro.

Eseguire backup e ripristini cloud senza impattare sulle attività aziendali.

Garantire videoconferenze fluide, anche in alta risoluzione 4K e 8K, per una comunicazione senza interruzioni.

Mantenere una connessione stabile e performante, anche con un elevato numero di dispositivi connessi.

Assicurare la massima affidabilità per applicazioni critiche, come transazioni finanziarie e servizi sanitari digitali.

Ridurre al minimo la latenza, fondamentale per settori come il gaming professionale, la progettazione CAD e l’analisi avanzata dei dati.

Ancora una volta VoipVoice anticipa quelle che saranno le tendenze future del mercato italiano dettate da una crescita della domanda di banda, come confermato dai dati ISTAT e AGCOM, e da un’accelerazione nell’adozione di infrastrutture di rete avanzata evidenziata dal DESI 2024 (Digital Economy and Society Index). Un trend supportato dall’impegno concreto delle istituzioni attraverso il Piano Italia a 1 Giga, finanziato dal PNRR, per portare entro il 2026 una connessione Internet veloce (almeno 1 Gbps) nelle aree dove oggi non è disponibile una rete da almeno 300 Mbps con l’obiettivo di migliorare la copertura della banda ultra-larga in tutto il Paese.

Dichiarazioni

“Da oggi, con la fibra 10 Giga, i nostri partner e clienti potranno accedere alla massima velocità di connessione cablata disponibile, con prestazioni eccezionali per affrontare al meglio l’era della digitalizzazione,” dichiara Simone Terreni, Managing Director di VoipVoice. “Il mondo del business sta vivendo una trasformazione senza precedenti, spinta dall’evoluzione digitale: l’espansione del cloud computing, l’intelligenza artificiale e le tecnologie immersive renderanno questa banda essenziale per il business. Le aziende che adotteranno per prime questa innovazione godranno di un vantaggio strategico inestimabile per continuare a prosperare e a essere competitive”.