La stampa gestita di Brother per ridurre i costi in azienda

Come ridurre i costi di stampa in azienda? Si tratta di un’annosa questione per i dipartimenti IT che è diventata ancora più attuale in questi ultimi anni, dove ci troviamo in uno scenario economico estremamente imprevedibile e dove l’inflazione, seppure in discesa, ha guadagnato progressivamente spazio.

Nel contesto recessivo in cui stiamo vivendo, gli investimenti ICT in Europa potrebbero subire qualche contrazione e quindi è bene iniziare a pensare a come mantenere i costi del parco stampanti e scanner prevedibili e sotto controllo.

La buona notizia, in materia di printing, è che le aziende possono risparmiare davvero sui costi di stampa, copia e scansione se accompagnate dal giusto partner tecnologico, capace di fornire una serie di managed services con i quali gestire efficientemente i dispositivi di stampa dell’azienda cliente per ridurre i costi, migliorare la produttività, l’efficienza e la sicurezza.

Quali costi considerare

Il primo passo da fare è quello di analizzare in maniera seria quelli che sono i costi di stampa dal momento che i documenti stampati rimangono centrali nella maggior parte delle aziende. I costi, al di là di quelli iniziali dell’infrastruttura, devono comprendere anche una valutazione sul fatto che i dispositivi di stampa, scansione e copia utilizzati funzionino nel modo effettivamente più efficiente ed economico possibile per i singoli utenti e per l’organizzazione.

Ciò significa che va preso in considerazione l’intero impatto della stampa di un documento in termini di materiali di consumo, come inchiostro o toner, valutando comportamenti più efficienti in termini di costi, come la stampa fronte/retro o l’uso di un’impostazione di bozza per ridurre il consumo di toner o inchiostro.

Alcuni dei dispositivi più datati non possono fornire le informazioni necessarie per pianificare e gestire in modo efficiente i processi di stampa, quindi, potrebbe essere opportuno andare a sostituire i device inefficienti e difficili da integrare con stampanti e scanner moderni, più economici e semplici da integrare e dotati di tutte le funzionalità di cui gli utenti hanno bisogno per gestire il parco stampa nella maniera più efficace.

L’approccio giusto passa dal giusto partner

La gestione efficiente del processo di stampa passa dall’adozione di un approccio strategico: dal riposizionamento dei dispositivi per garantire un utilizzo più efficiente all’automatizzazione dell’ordine dei materiali di consumo fino ancora alla possibilità di identificare le corrette funzionalità di stampa ed evidenziare le attività che comportano sprechi, come l’uso eccessivo del colore o della stampa di alta qualità.

Per fare tutto questo e monitorare le condizioni delle attrezzature in dotazione all’impresa, così da prevedere e programmare interventi di riparazione o di ottimizzazione, così che i dispositivi funzionino sempre in modo ottimale, occorre affidarsi al giusto partner tecnologico per una gestione completa del servizio di stampa, anche per valutare la possibilità di noleggiare l’apparecchiatura di stampa piuttosto che comprarla, soluzione in molti casi più opportuna. Brother si rivela il partner ideale con il suo approccio Workplace X Brother perché può supportare costantemente il cliente, effettuando una valutazione preliminare di tutti i dispositivi aziendali e proponendo una configurazione di stampa idonea alle specifiche esigenze, sia in termini di flussi di lavoro ottimizzati sia per una gestione efficiente dei flussi documentali all’interno dell’azienda.

Inoltre, Brother dispone di una conoscenza approfondita su tematiche specifiche quali la sicurezza o l’automazione dei processi aziendali per accompagnare le aziende clienti nel loro processo di trasformazione digitale nella maniera più serena possibile.

Come accennavamo, il noleggio delle apparecchiature offre la possibilità di trasformare i costi di stampa e scanner in una spesa operativa prevedibile piuttosto che in un costo di capitale. Il che sarà più trasparente e più gradito alle vostre controparti finanziarie.

I benefici e il programma Pagine+

Tra i vantaggi garantiti dai servizi di stampa gestita Brother troviamo: massima protezione dei dati, sicurezza di rete e dei dispositivi, consulenza gratuita professionale, riciclo toner gratuito con corriere autorizzato, assistenza tecnica qualificata e rispetto degli SLA, software BRAdmin Professional 4 per gestire tutti i device e analytics dettagliati per ottimizzare i consumi e snellire i processi.

Con il programma di Brother Pagine+ è possibile risparmiare fino al 40% sui costi di stampa ed aumentare l’efficienza, avendo a disposizione un fornitore che valuta, ottimizza e gestisce efficientemente i dispositivi di stampa dell’azienda cliente per ridurre i costi, migliorare la produttività, l’efficienza e la sicurezza.

Questi servizi MPS comprendono l’installazione e la manutenzione dei dispositivi, la consegna dei materiali di consumo, la consulenza e il supporto tecnico specializzato.