L’AI di SAS apre al canale e sceglie TD SYNNEX

SAS ha scelto TD SYNNEX firmando un accordo globale che fa del distributore e aggregatore di soluzioni per l’ecosistema IT, il principale distributore globale per i partner fornitori di soluzioni SAS. Per la prima volta, infatti, SAS offrirà la sua vasta suite di software per l’intelligenza artificiale e l’analisi dei dati, compresa la piattaforma cloud SAS® Viya®, a clienti selezionati attraverso un modello di distribuzione a due livelli.

“La partnership con TD SYNNEX è un’importante iniziativa per il futuro di SAS per aiutarla a scalare, crescere ed espandere il proprio raggio d’azione”, ha dichiarato Paul Edwards, Director of Software Channels & Ecosystems in IDC. “TD SYNNEX ha il potenziale per dare impulso alla strategia di canale indiretto di SAS”.

Perché SAS ha scelto TD SYNNEX

TD SYNNEX continua a investire in modo significativo in tecnologie a forte crescita come i dati, l’IA e l’IoT per fornire ai partner l’accesso a competenze, soluzioni aggregate e abilitazione al business per creare risultati basati sui dati. L’ampio ecosistema di partner di SAS, le offerte su misura per il settore e la continua innovazione completano l’ampia rete mondiale e le competenze verticali di TD SYNNEX.

“Abbracciare la distribuzione ed elevare le nostre partnership attraverso i canali indiretti è una parte importante nella nostra strategia di crescita”, ha dichiarato John Carey, Vice President of Global Channels in SAS. “Il nostro nuovo accordo con TD SYNNEX ci aiuterà a migliorare la scalabilità, a raggiungere mercati non ancora esplorati. Ma anche a ottenere risultati per i nostri clienti insieme ai nostri preziosi partner SAS”.

In base al nuovo accordo, i rivenditori di soluzioni SAS beneficeranno di un’esperienza migliorata attraverso TD SYNNEX, che darà loro accesso a competenze aggiuntive, presenze regionali dedicate e ad un’espansione del raggio d’azione in nuovi mercati. Il modello di distribuzione consentirà a questi partner di concentrarsi sulla crescita delle loro attività con SAS e sull’ottimizzazione dell’esperienza dei clienti.

Per i partner di canale di TD SYNNEX nuove capacità di IA e analisi dei dati

“TD SYNNEX si impegna a fornire ai propri partner di canale strumenti in grado di sbloccare il potenziale dell’ecosistema IT. E si concentra in modo particolare sull’offerta di soluzioni che sfruttano i dati per guidare la Business Intelligence”, ha dichiarato Clay Davis, Vice President of Global Data, AI and IoT Solutions in TD SYNNEX. “Siamo entusiasti di sostenere la crescita di SAS. Come? Consentendo ai nostri partner di adottare nuove capacità di IA e di analisi dei dati, a sostegno del nostro impegno per essere la destinazione delle soluzioni di IA in tutto l’ecosistema dei partner aziendali tecnologici”.

Alberto Valivano, High-Growth Technologies Director in TD SYNNEX Italy ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare la Partnership strategica con SAS anche in Italia. Questo ci permette di fornire ai nostri clienti una soluzione leader globale delle Practice Data, Analytics ed Intelligenza Artificiale. TD SYNNEX avrà come primi obiettivi la gestione del nuovo modello di canale e lo sviluppo dei rivenditori SAS. Inoltre metterà a disposizione dell’ecosistema italiano dei partner i propri specialisti, le competenze e la leadership sviluppata sui modelli di Cloud ibrido e delle “growth technologies”. Tutti elementi fondanti della nuova piattaforma abilitante di SAS: SAS® Viya®”.