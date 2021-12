Lenovo 360: la nuova struttura globale per il canale di Lenovo

Lenovo presenta “Lenovo 360”, la nuova struttura globale di canale progettata per fornire ai partner un accesso semplice e veloce all’intero portfolio di Lenovo dai device, alle infrastrutture, fino a servizi e soluzioni. La nuova struttura Lenovo risponde alle esigenze di molte piccole e grandi imprese che si stanno muovendo sempre più velocemente verso un modello “Everything-as-a-Service“. Lenovo 360 consente ai i partner di cogliere tutte le opportunità legate all’offerta di servizi e soluzioni di Lenovo e generare ulteriori flussi di profitto.

Progettato in collaborazione con i partner, Lenovo 360 mette insieme i fattori chiave: persone, programmi e strumenti. La nuova struttura prevede una maggiore integrazione delle strutture dei team di canale globali e introduce nuove soluzioni che consentono una maggiore produttività e collaborazione, migliore flessibilità dell’infrastruttura e sostenibilità, oltre a soluzioni specifiche verticali per affrontare le sfide del business. Le iniziative “Better Together” e “TruScale Accelerator” consentono ai partner di incrementare i propri ricavi fino al 30% sui deal legati al portfolio di prodotti e soluzioni Lenovo e sulle vendite in modalità as-a-Service.

Il lancio ufficiale è previsto a gennaio 2022, per dare seguito alla nuova organizzazione aziendale annunciata lo scorso aprile, che prevede tre distinte unità di business: Intelligent Devices Group, il cui core business è legato a PC e IoT, Infrastructure Solutions Group e il nuovo Solutions and Services Group focalizzato su mercati verticali e servizi. La nuova struttura incontra le nuove esigenze dei partner, valorizzandone la forza commerciale e ampliando la loro offerta di soluzioni e servizi Lenovo.

“I nostri partner hanno l’opportunità di diversificare i propri guadagni, orientandosi maggiormente verso i servizi e le soluzioni”, ha dichiarato Pascal Bourguet, Global Channel Chief, Lenovo. “Lenovo 360 consente di unificare le diverse componenti della nostra offerta e questo faciliterà l’accesso dei partner alla suite completa di prodotti e soluzioni di Lenovo, in linea con i loro obiettivi strategici. Allo stesso tempo, continueremo a rispondere alle esigenze dei partner focalizzati su PC e infrastrutture”. Molti dei partner di Lenovo sono alla ricerca di soluzioni che garantiscano la business continuity per i propri clienti, massimizzando l’esperienza fatta nel corso della pandemia. Le soluzioni che supportano le nuove normative come il lavoro in remoto e altri modelli di lavoro ibridi saranno ora disponibili per il canale attraverso un’unica struttura.

“Con Lenovo 360 abbiamo creato contenuti e campagne di marketing già pronte all’uso di cui potranno beneficiare i nostri partner, in modo da garantire un go-to-market allineato con Lenovo con le informazioni più aggiornate sulle soluzioni e sui servizi”, aggiunge Bourguet. “Inoltre, stiamo aggiungendo risorse di esperienza per fornire un livello di servizio sempre maggiore fin dall’assistenza, che semplifichi l’accesso a prodotti, servizi, esperti, e le risorse Lenovo di cui hanno bisogno”.

Lenovo 360 sarà attivo a livello globale attraverso Lenovo Partner Hub da gennaio 2022.