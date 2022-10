Liberalizzazione banda 60GHz: nuove opportunità per gli operatori di connettività

Anche l’Italia ha liberalizzato finalmente l’uso della banda 60 GHz, recuperando un ritardo che scontava rispetto ad altri Paesi europei. Ora i provider potranno utilizzare i 60 GHz per erogare servizi di connettività. Con la pubblicazione del decreto del MISE sulla Gazzetta Ufficiale il 13 settembre scorso, la banda di frequenze tra 57 e 71 GHz può ora essere impiegata ad uso collettivo da sistemi fissi e mobili a corto raggio per la trasmissione dati a larga banda.

Vantaggi per cittadini e imprese

Le onde millimetriche dello spettro di frequenze compreso fra i 57 e i 71 GHz ricoprono un ruolo strategico nell’abbattere il digital divide. Questa banda, infatti, risulta molto utile per la connettività FWA (Fixed Wireless Access), poiché permette di connettere a velocità elevate e costi contenuti aree prive di una copertura con fibra ottica o 5G. Può quindi aiutare a colmare quei vuoti nelle aree bianche e grigie, così da raggiungere l’obiettivo di garantire una connettività di tipo broadband in qualsiasi area del territorio italiano. Questo perché, sfruttando il FWA, si possono evitare costosi lavori di scavo per stendere la fibra e i lunghi e complessi passaggi burocratici necessari per ottenere l’autorizzazione agli scavi.

Un vantaggio enorme per i cittadini ma anche per il mondo business. Tramite soluzioni integrate con i 60 GHz è infatti possibile implementare soluzioni IoT e IIoT, sistemi di videosorveglianza e connettere in maniera sicura i macchinari industriali e i dispositivi IIoT.

Aikom Technology e Cambium Networks, alleati per i 60 GHz

Aikom Technology da sempre distribuisce le soluzioni Cambium Network, vendor che forte di una grande esperienza in altri Paesi con dispositivi per la connettività Punto Punto (PTP) o Punto Multi Punto (PMP) a 60 GHz, da tempo auspicava la liberalizzazione di queste frequenze anche in Italia. La tecnologia fixed wireless cnWave a 60 GHz di Cambium Networks unisce un design unico con il beam-steering automatico e il più recente standard 802.11ay, fornendo una capacità multi-gigabit affidabile insieme a bassa latenza e resilienza. I prodotti cnWave 60 Ghz sono progettati per garantire velocità elevate in ambienti con un’elevata densità di persone o dispositivi, come possono essere i comuni remoti o gli impianti produttivi. La possibilità di gestire l’infrastruttura da remoto, via cloud, tramite cnMaestro abbatte i costi di gestione e permette di ridurre in maniera significativa il TCO (Total Cost of Ownership) degli apparati.

Tutti gli apparecchi cnWave a 60 GHz di Cambium supportano la tecnologia mesh Terragraph di Facebook (ora Meta), sviluppata proprio per garantire connessioni gigabit in quelle zone dove i costi per la stesura della fibra sarebbero proibitivi.

