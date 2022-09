L’inarrestabile ascesa dei mobile POS

Nell’articolo qui di seguito vi proponiamo la visione di Neset Yalcinkaya, VP Products / GM North America R&D Lab di Quectel Wireless, in merito alla penetrazione dei mobile POS resa possibile dalla connettività wireless affidabile e sicura, che favorisce la crescita di mPOS e distributori automatici intelligenti.

Grazie all’aumento della domanda da parte dei consumatori e al miglioramento della tecnologia di supporto, tra cui una nuova ondata di terminali di pagamento completi ed economici che utilizzano connessioni cellulari, si prevede che i mercati dei POS e dei distributori automatici forti e connessi continueranno a espandersi:

Si prevede che i terminali POS cellulari raggiungeranno gli 80 miliardi di dollari entro il 2026, con un aumento di quattro volte rispetto al 2020. Si prevede che il mercato del vending intelligente crescerà fino ad arrivarea 30 miliardi di dollari nel 2024, rispetto a 1 miliardo di dollari nel 2017.

Entrambi i mercati comprendono un’ampia varietà di attività, dagli esercenti singoli che utilizzano terminali di pagamento con connettività wireless 3G alle aziende con terminali POS in diverse sedi e agli operatori con flotte di distributori automatici nei loro negozi.

La connettività wireless viene utilizzata non solo per i pagamenti, ma anche per determinare quando i distributori automatici intelligenti hanno poche scorte di alcuni prodotti e per monitorare le vendite per sostituire i prodotti a bassa rotazione con altri che hanno maggiori probabilità di generare vendite.

Che si tratti di un’azienda individuale, di un commerciante con centinaia di macchine, o di una via di mezzo tra i due, tutti hanno bisogno di una connettività sicura e a basso costo per massimizzare la propria redditività e contrastare potenziali frodi.

Per diversi anni molti piccoli commercianti hanno evitato di adottare sistemi POS a causa di una combinazione di problemi, tra cui i costi elevati, gli impegni contrattuali a lungo termine, le interfacce utente restrittive e il Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS).

Tuttavia, questi problemi vengono messi in ombra dai vantaggi offerti dalla tecnologia mobile POS (mPOS). Ci sono più di 70 fornitori di terminali mPOS attivi. Il mercato è cresciuto grazie all’adozione da parte di commercianti e consumatori di pagamenti non in contanti, come mai prima d’ora, durante il periodo di massima diffusione del Covid. Sebbene la pandemia si sia attenuata in molte parti del mondo, i consumatori e gli esercenti che si sono spostati verso le transazioni non in contanti continueranno a farlo anche in futuro, e solo un piccolo numero di transazioni tornerà al contante.

Secondo Berg Insight, il tasso di connessione NFC nel segmento mPOS è salito al 69% nel 2020, con spedizioni di terminali mPOS pari a 26,9 milioni. Si prevede che le spedizioni cresceranno a un tasso medio annuo dell’11,7%, raggiungendo 46,7 milioni di unità entro il 2025.

I distributori automatici senza contanti, una rarità solo fino a pochi anni fa, sono diventati comuni perché i consumatori portano con sé meno cash. La maggior parte dei consumatori dispone di smartphone e carte di pagamento contactless che possono utilizzare con le macchine più recenti e fare altri acquisti in mobilità.

Le macchine più recenti accettano pagamenti non in contanti e raccolgono dati sulle preferenze degli utenti e sulle prestazioni delle macchine per fornire prodotti più adatti ai desideri dei consumatori. Inoltre, i progressi nel campo dell’intelligenza artificiale consentono di introdurre il vending intelligente a costi contenuti per una varietà di casi d’uso e settori di mercato.

La società di ricerca Technavio prevede che il mercato dei distributori automatici intelligenti si espanderà a un tasso medio annuo del 22% fino al 2024, con più di un terzo (38%) della crescita proveniente dal mercato nordamericano, con la maggiore opportunità nel mercato delle bevande.

La connettività è fondamentale per sostenere la crescita

Sebbene le proiezioni di crescita di cui sopra e le teorie che ne sono alla base siano tutte solide, per diventare realtà dipendono tutte da una connettività affidabile, sicura ed economica.

La maggior parte dei distributori automatici intelligenti e dei sistemi POS oggi funziona con connessioni 4G/LTE, WiFi o Ethernet cablate. Un gran numero di soluzioni cablate verranno sostituite perché la connettività wireless consente di spostare facilmente i dispositivi senza bisogno di cavi.

Per ottenere la migliore connettività wireless, scegliete moduli che possano essere facilmente integrati nei POS e nei distributori automatici intelligenti. I moduli devono offrire una tecnologia a ingresso multiplo e uscita multipla che consenta di ridurre al minimo gli errori e di ottimizzare la velocità dei dati. I moduli devono supportare un’ampia gamma di interfacce, tra cui LCM, fotocamera, touch panel, MC, SPK, UART, USB, I2C e SPI.

Oltre ai moduli, i dispositivi POS si affidano anche ad antenne affidabili e a basso consumo che utilizzano connessioni cellulari, WiFi, Bluetooth o GNSS. Per ottenere i migliori risultati, cercate un unico fornitore sia per le antenne che per i moduli, per garantire la facilità e l’affidabilità dell’integrazione.

LTE è la migliore soluzione di connettività per i mercati mPOS e smart vending, perché offre una larghezza di banda sicura e robusta a un costo contenuto. La tecnologia 5G è più avanzata, ma la sua disponibilità è limitata rispetto a LTE, e la situazione non cambierà per molti anni. Piuttosto che aspettare che la tecnologia 5G sia disponibile, il mercato degli mPOS e degli smart vending può sfruttare la connettività LTE.