Pexip sigla una partnership con Rocket.Chat

Pexip, lo specialista europeo nel settore della videocomunicazione, e Rocket.Chat, piattaforma di comunicazione open source, hanno avviato una collaborazione per fornire una soluzione sicura e data-sovreign alle organizzazioni che richiedono elevati livelli di sicurezza, tra cui le pubbliche amministrazioni. Si tratta di una soluzione di comunicazione autogestita che consente una collaborazione privata e sicura per implementazioni locali o internazionali, mantenendo il controllo dei dati e della privacy.

I clienti di Pexip e Rocket.Chat potranno consolidare i loro messaggi di chat, le comunicazioni video e la condivisione di file in un’unica applicazione, mantenendo la sicurezza dei dati sensibili e mission-critical. La partnership tra le due società esemplifica l’impegno a lungo termine di entrambe le organizzazioni nel fornire soluzioni innovative nel settore delle comunicazioni sicure.

Con il crescere delle organizzazioni del settore pubblico che abbracciano la trasformazione digitale, è sempre più sentita l’esigenza di aggiornare i processi interni e i servizi ai cittadini per migliorarne l’esperienza d’uso, garantendo al contempo la privacy, la sicurezza e la conformità dei dati. Un recente rapporto del governo svedese identifica le soluzioni che offrono una piattaforma di collaborazione digitale adatta per le organizzazioni del settore pubblico, individualmente o in combinazione. Rocket.Chat e Pexip sono tra le soluzioni consigliate per una migliore funzionalità e capacità di integrazione rispetto ad altre piattaforme disponibili sul mercato.

“C’è l’esigenza immediata di una soluzione di collaborazione digitale on-premise che consenta comunicazioni chat e video completamente sicure e conformi alle normative. Rocket.Chat e Pexip si sono unite con una soluzione completa e un forte impegno per fornire ai nostri clienti una soluzione efficiente ed efficace”, ha affermato Gabriel Engel, CEO e co-fondatore di Rocket.Chat.

“I nostri clienti del settore pubblico sono particolarmente attenti alla privacy e alla sicurezza dei dati quando scelgono una soluzione di comunicazione. La combinazione della piattaforma di comunicazione video on-premise di Pexip e della funzionalità di chat sicura di Rocket.Chat offre loro il controllo e la conformità di cui hanno bisogno”, ha affermato Fabio Sambrotta, Regional Sales Manager per l’Italia di Pexip. “In particolare, assistiamo all’esigenza di sostituire Skupe for Business nelle installazioni on-premise, senza che vi siano soluzioni moderne disponibili sul mercato. I nostri due team stanno lavorando all’integrazione delle rispettive tecnologie in modo che una videoconferenza su piattaforma Pexip possa essere facilmente avviata partendo da un’interazione su Rocket.Chat”.

Infatti Skype for Business è stato ritirato dai mercati il 31 luglio 2021 e qualsiasi organizzazione che utilizza Skype for Business Server 2019 dovrà migrare verso un’altra piattaforma entro il 2023. Per le aziende che cercano un’opzione locale, autogestita e altamente sicura, a soluzione di Rocket.Chat e Pexip è particolarmente adatta.

L’interoperabilità è un vantaggio primario delle piattaforme Rocket.Chat e Pexip. Aziende, organizzazioni e utenti possono continuare a collaborare su Skype for Business, Microsoft Teams e Pexip, utilizzando la tecnologia di videoconferenza esistente. Ciò si traduce in una più facile adozione da parte degli utenti, in una migrazione semplice e nella possibilità di continuare a utilizzare gli strumenti più adatti all’organizzazione