Lounge business di aeroporti o stazioni: la telefonia IP cordless è oggi fondamentale

Ospiti provenienti dal mondo dell’economia, della scienza, della cultura e della politica si avvalgono spesso dei numerosi servizi personalizzati offerti dalle lounge business di aeroporti o stazioni ferroviarie, appositamente progettate per soddisfare le più diverse esigenze. Talune di queste strutture offrono anche sale climatizzate per riunioni o conferenze adatte a gruppi da 2 a 40 persone, o suite con sala da bagno per rilassarsi prima o dopo un viaggio. Queste strutture presentano solitamente ambienti discreti e di classe, dotati di tutti i comfort di un centro conferenze, di un’ottima ristorazione e di eccellenti servizi tipici di club esclusivi. Tra questi l’organizzazione di eventi privati e aziendali su misura. Una comunicazione efficiente, che soddisfi le più moderne esigenze è essenziale per lasciarsi alle spalle i vecchi impianti telefonici spesso obsoleti e inefficienti.

Modernizzazione per offrire servizi di prima classe

“La situazione iniziale di molte VIP lounge in termini di infrastruttura per la telefonia è simile a quella di numerose PMI. Spesso ci troviamo di fronte a impianti telefonici proprietari obsoleti, che consentono solo l’uso di terminali da scrivania e comportano costi operativi considerevoli”, afferma Massimo Lucini, Channel Director Italy di Snom Technology, in base alla sua esperienza in questo settore. I responsabili delle lounge si rivolgono quindi spesso ai rivenditori specializzati con la richiesta di poter garantire ai dipendenti la mobilità sempre più necessaria all’interno delle strutture. Inoltre, è necessario superare le limitazioni delle soluzioni chiuse spesso in uso, in cui solo al produttore o al partner autorizzato è concesso apportare modifiche al sistema o che non consentono di impiegare altri terminali.

I progetti in questo settore di mercato comportano spesso una trasformazione radicale dell’infrastruttura per le telecomunicazioni esistente a favore di telefoni IP cordless, che assicurano un collegamento efficiente di tutte le aree della lounge, dalle sale d’attesa alle sale conferenze, dagli uffici amministrativi alle cucine, ottimizzando così numerosi processi quotidiani. Qui i terminali DECT si rivelano indispensabili, non solo per l’oggettivo risparmio sui costi ma anche perché enfatizzano l’esclusività della lounge attraverso il loro design e funzioni avanzate.

Design elegante per un ambiente raffinato

Dato che le lounge più esclusive sono spesso punto di incontro di manager di alto livello con determinate aspettative, i gestori di tali strutture desiderano avvalersi dispositivi IP che convincano sia i dipendenti sia i visitatori con un design elegante e un’interfaccia utente intuitiva. Anche l’aspetto igienico non è da trascurare, quindi occorre optare per dispositivi con superfici facili da pulire o, come nel caso di Snom, per terminali dotati di scocca antibatterica di fabbrica, poiché i dispositivi passano attraverso molte mani! Sono molto apprezzate anche le varie funzioni telefoniche integrate, che si distinguono per la facilità d’uso. Tra le funzioni più utilizzate figura l’inoltro automatico delle chiamate in caso di operatore occupato o assente, questa assicura infatti che ogni chiamata in ingresso venga gestita da un collega.

“La migrazione alla telefonia IP DECT consente di avvalersi di soluzioni estremamente flessibili ed efficienti, che soddisfano tre requisiti: ottimizzazione dei costi, facilità d’uso e design elegante”, afferma Lucini.

Installazione semplice anche nelle lounge

Per garantire una perfetta operatività in una data area è necessaria una buona copertura del segnale DECT, evitando da un lato “zone morte” e dall’altro l’acquisto di un numero di stazioni base non necessario. I telefoni Snom consentono di analizzare la qualità del segnale nell’area in questione senza dover investire nei dispositivi separati per la misurazione della portata proposti invece dalla concorrenza.

Il livello di interoperabilità dei dispositivi IP cordless e delle stazioni base DECT (a cella singola o multipla) con le piattaforme UCC più note sul mercato è un ulteriore criterio essenziale al fine di evitare ostacoli tecnici durante l’installazione. Il provisioning automatico implementato nel firmware dei terminali Snom ad esempio accelera notevolmente il processo di configurazione dei telefoni IP. Questa funzione consente di implementare rapidamente un grande numero di terminali, risparmiando tempo prezioso all’installatore. Ogni telefono viene gestito centralmente dall’amministratore e può essere controllato e gestito in remoto.

“I telefoni Snom soddisfano ogni esigenza di lounge business e VIP. La nostra affidabilità, la mobilità aggiuntiva offerta dalle nostre soluzioni DECT-over-IP, il design, l’efficienza in termini di costi e l’integrazione con i moderni impianti telefonici senza soluzione di continuità ha già convinto numerose organizzazioni in questo settore”, conclude Lucini.