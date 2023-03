Luxriot e Konica Minolta: partnership nella video analisi

Konica Minolta e Luxriot hanno stretto una nuova partnership nel settore della video analisi.

Konica Minolta è una società internazionale attiva nel campo tecnologico e della ricerca. Conosciuta principalmente per la propria competenza nell’imaging, recentemente si è affermata anche come fornitore di servizi IT e Soluzioni di Video Analisi Intelligente. Proprio grazie alla partnership con MOBOTIX – azienda tedesca specializzata nel settore della Video Analisi e Videosorveglianza – Konica Minolta si posiziona oggi tra i maggiori player globali di un settore che è destinato a crescere ed evolversi a ritmi impressionanti, forte anche del progresso dell’intelligenza artificiale e del deep learning.

A&H Software House (proprietaria del brand Luxriot) è una azienda che sviluppa soluzioni di gestione dati e video ad alte prestazioni, che offre un elevato valore ai clienti privati e pubblici di tutto il mondo. Luxriot Evo è la soluzione che garantisce un ecosistema completo per la gestione flussi video, per aziende di qualsiasi dimensione. Forte di tutti i progressi ingegneristici in ambito video analisi e di tutte le funzionalità necessarie per una gestione user friendly, Luxriot® Evo è progettato per fornire risposte rapide e accurate su molteplici esigenze.

Luxriot è un VMS che dal 2005 fornisce un gran valore a system integrator di tutto il mondo, nell’implementazione di sistemi di videosorveglianza e video analisi intelligenti. Da un’unica interfaccia è possibile intercettare, registrare e gestire flussi video provenienti da telecamere di qualsiasi tipologia, aggiungendo, all’occorrenza, potenti logiche di analisi per numerosi contesti. Luxriot® Evo è un sistema potente e intelligente, compatibile con la maggior parte delle videocamere presenti sul mercato e dispone di numerose funzioni avanzate e add-on per una gestione video efficiente in molteplici ambiti.

“Siamo entusiasti di annunciare che la nostra partnership con Konica Minolta in Europa, ora si allarga anche all’Italia, con la nomina di Konica Minolta come partner di distribuzione ufficiale di Luxriot in Italia. Questa collaborazione segna per noi un’importante pietra miliare, in un momento di continua espansione nel mercato europeo; siamo fiduciosi che la solida rete di distribuzione e l’esperienza di Konica Minolta contribuiranno a far crescere ulteriormente la nostra attività e a fornire un servizio eccezionale ai nostri clienti in Italia.” Ha affermato Alexander Ignatenko, vicepresidente vendite e marketing Luxriot.

“La partnership con Luxriot rappresenta per Konica Minolta Italia un importante passo per estendere la propria value proposition anche a clienti che utilizzano tecnologie video eterogenee, aggiungendo al contempo logiche di video analisi ai sistemi esistenti. L’obiettivo è sempre quello di fornire al mercato soluzioni intelligenti in grado di analizzare le situazioni, gli spazi, gli oggetti e fornire risposte determinanti per agire o prendere decisioni in molteplici ambiti e settori.” Ha commentato Massimiliano Macchia, Digital Solutions Director di Konica Minolta Italia