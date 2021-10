MOBOTIX e Konica Minolta: focus sul mercato italiano

Già Gold Partner dal 2019, Konica Minolta Italia diventa ufficialmente distributore di MOBOTIX AG, con l’obiettivo di mettere a fattor comune le competenze di entrambe le società e fornire supporto e servizi a valore aggiunto al mercato italiano.

L’alleanza tra MOBOTIX e Konica Minolta permetterà a entrambe le aziende di rafforzare la propria offerta e di sviluppare nuove soluzioni per il mercato, grazie a un approccio condiviso, organico e strutturato per mercati verticali.

La vocazione all’innovazione e l’esperienza tecnologica di Konica Minolta, insieme all’affidabilità e ingegnosità delle soluzioni MOBOTIX, danno vita a una partnership in grado di soddisfare qualsiasi tipologia di necessità e applicazione, che si spinge ben oltre la video sorveglianza standard e che si rivolge potenzialmente a qualsiasi settore, con un focus particolare sull’industria manifatturiera, della logistica, dei trasporti, della sanità e della vendita al dettaglio.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Alberto Vasta, Country Manager Italia e Malta di MOBOTIX: «Negli ultimi anni le esigenze degli utenti finali sono cambiate in modo significativo e si sono evolute verso una visione della videosorveglianza che va ben oltre il concetto di sicurezza. Una soluzione intelligente, oltre a soddisfare i massimi livelli di sicurezza, per essere davvero efficiente deve, da un lato, poter garantire agli utenti finali un ritorno tangibile degli investimenti e, dall’altro, saper rispondere ai cambiamenti in maniera estremamente repentina, monitorando e ottimizzando i flussi di lavoro, i processi e la produttività aziendale. Non si tratta più solo di gestire la sicurezza, ma di gestire con la massima tempestività dati, informazioni e tutto quanto ad essi annesso».

Dal canto suo, Massimiliano Macchia, Digital Solutions Director di Konica Minolta Italia, ha fatto sapere che: «Per comprendere a fondo l’importanza di questa partnership, occorre uscire dal concetto di videosorveglianza e pensare all’intelligenza artificiale abbinata alle ottiche. Da questo punto di vista, è possibile immaginare tutte le applicazioni di queste nuove tecnologie. L’industria migliora sensibilmente la qualità e la produttività, riducendo errori e relativi costi, il mondo del retail acquisisce nuovi dati essenziali per la competitività e l’ambiente di lavoro migliora le proprie condizioni in termini di salute e sicurezza. Tutto ciò, garantendo i più alti standard di protezione e inviolabilità dei dati. Come Konica Minolta siamo orgogliosi di siglare questa prestigiosa partnership».

MOBOTIX e Konica Minolta: il valore di soluzioni versatili

Con la consapevolezza che le ragioni che portano a una richiesta di maggiore sicurezza possono talvolta variare anche profondamente a seconda del segmento di mercato interessato, le due aziende svilupperanno attività di business rivolte a realtà operanti in specifici settori verticali, con l’obiettivo di portare il valore aggiunto di soluzioni non solo intelligenti, ma anche versatili.

Gli utenti finali avranno l’opportunità di toccare con mano la tecnologia MOBOTIX esposta nel Digital Imaging Square, lo Showroom di Milano di Konica Minolta dove, all’interno di un’area dedicata, potranno visualizzare in tempo reale le applicazioni di video analisi, le App e le immagini dei sistemi di videosorveglianza della multinazionale tedesca.