Marketplace in cloud: ArrowSphere è ‘Strong Performer’

Arrow Electronics, fornitore globale di tecnologia, ha reso noto che ArrowSphere, la pluripremiata piattaforma di gestione del marketplace in cloud, è stata classificata ‘Strong Performer’ nel report New Wave di Forrester del quarto trimestre 2021: Marketplace Development Platforms. Arrow è stata valutata tra un gruppo selezionato di aziende invitate a partecipare alla ricerca ‘New Wave’.

ArrowSphere “è la soluzione ottimale per i partner di canale tier-two che vogliono accrescere il business in cloud”, ha rilevato il report, e “i provider di servizi gestiti e i reseller a valore aggiunto possono utilizzare ArrowSphere per aumentare le loro vendite in cloud semplificando le modalità di commercializzazione dei servizi cloud”. Inoltre, “i clienti hanno apprezzato i benefici che hanno ottenuto dalla maggiore velocità e precisione nella realizzazione di preventivi e nella revisione degli ordini esistenti”.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Kristin Russell, President Global Enterprise Computing Solution Business di Arrow: «È un onore essere riconosciuti Strong Performer nel report New Wave di Forrester, in quanto conferma il valore di ArrowSphere come una delle piattaforme globali più complete per la vendita di prodotti XaaS. In Arrow siamo impegnati nel fornire ai provider di soluzioni e servizi IT, gli strumenti che consentano loro e ai relativi clienti di incrementare il business, e ArrowSphere è una delle nostre offerte personalizzate».