MatixGO: la smart home diventa alla portata di tutti

Dopo gli ultimi tre anni sfidanti, che BTicino ha affrontato uscendone rafforzata e in crescita, la società torna a incontrare giornalisti e clienti con una novità importante in ambito Smart Home, uno dei segmenti core di Bticino, oltre che uno degli ambiti a maggiore crescita. BTicino, da venti anni pioniera per la casa intelligente, ha infatti lanciato la sua prima soluzione che non si rivolge solo al mercato residenziale ma anche al terziario: MatixGO, un’evoluzione della gamma Matix che porta la Smart Home davvero alla portata di tutti, anche grazie ad una estrema semplificazione della user interface, oggi estremamente user friendly.

“MatixGO rappresenta una vera e propria rivoluzione nel suo settore di riferimento – spiega Andrea Cirillo, Responsabile Marketing per l’Italia di BTicino –, una rivoluzione che si può riassumere in tre parole: semplicità, flessibilità, sostenibilità. La nuova proposta Bticino nasce dai reali bisogni dei clienti di rendere l’installazione elettrica più agile adattando le esigenze installative in base alle necessit. Il tutto con un focus molto spinto sulle tematiche green con la presentazione per la prima volta di una versione della placca 100% biologica realizzata con materiale compostabile di nuova generazione ma anche con la scelta di prediligere la sostenibilità anche nei processi produttivi, negli imballaggi e così via”.

MatixGO: una prima analisi

La nuova linea connessa di BTicino MatixGO è in grado di adattarsi a ogni tipo di ambiente: attraverso l’integrazione delle soluzioni IoT di Netatmo, società del gruppo Legrand specializzata nelle soluzioni connesse, in questa nuova soluzione, l’impianto Smart diventa alla portata di tutti, rispondendo alle esigenze di ogni tipologia abitativa per una gestione semplice e completa di tutte le funzioni della casa. MatixGO with Netatmo si presenta come un sistema intelligente che, grazie ai dispositivi smart, si evolve di pari passo con le proprie esigenze sia in termini funzionali che di controllo, a costi altamente competitivi.

Come dicevamo semplicità e flessibilità sono sicuramente due delle parole d’ordine di MatixGO: una versatilità̀ che nasce da un innovativo approccio nella linea degli accessori, per ottimizzare e ridurre il numero di articoli a catalogo. MatixGO consente di realizzare o modificare un’installazione senza la necessità di smontare o rifare il cablaggio, risparmiando in questo modo tempo; basta infatti aggiungere accessori o prodotti dedicati per raggiungere il risultato desiderato.

Un altro vantaggio della nuova gamma MatixGO è la possibilità di aggiungere accessori al fine di adattare l’installazione anche ad ambienti che necessitano di dispositivi protetti. Ad esempio, la nuova cover waterproof IdroGO permette di proteggere l’impianto dagli agenti esterni, aumentando il grado di impermeabilità delle scatole da IP40 a IP55. In questo modo si rende la linea adattabile a tutti gli ambienti esterni, come portici o terrazzi.

Un design moderno e in tante colorazioni

Il design di MatixGO è essenziale e minimale. Due le principali tonalità protagoniste dei tasti, bianco, per le soluzioni standard, e grigio, per le soluzioni smart, che si combinano con altre 10 rifiniture, sempre monocromatiche. In più, novità assoluta è I’m Nature, la placca 100% biologica realizzata con materiale compostabile di nuova generazione, disponibile sul mercato a partire da ottobre: costituita da biopolimeri e in grado di conservare la propria integrità nel tempo, garantendo le stesse performance dei polimeri tradizionali.

” Crediamo moltissimo nel valore della tecnologia al servizio delle persone e nel suo sviluppo sostenibile – commenta Diego Gianetti, Direttore Commerciale di BTicino. – Offrire la maggiore connettività possibile degli ambienti, per qualunque tipologia di contesto abitativo, è da sempre uno dei nostri obiettivi. Con la nuova linea MatixGO crediamo di averlo raggiunto. Grazie all’unione di sistemi tradizionali, nuove soluzioni e tecnologie che prevedono la connettività come standard, semplifichiamo così la vita delle persone, aggiungendo valore all’impianto elettrico e agli immobili”.

BTicino continua a crescere

Il progetto MatixGO nasce negli stabilimenti produttivi di Varese e Erba, da sempre cuore pulsante dell’azienda. Come sottolinea Gianetti l’Italia è una delle country su cui il Gruppo Legrand e BTicino sono maggiormente focalizzate tanto è vero che oggi il numero di dipendenti nel nostro Paese ha raggiunto circa le 3mila unità e l’Italia ospita 12 siti: otto di produzione e ricerca e sviluppo e 4 centri di distribuzione e logistica.

Commentando i risultati in crescita della società Gianetti ha spiegato che il 2022 si è chiuso con un fatturato di 8miliardi e 300 milioni con il 30% che arriva dai settori emergenti.

Tra i così detti ‘Fast-Growing Segment’ troviamo ovviamente la Smart Home, che piace molto agli italiani, anche contro a quello che ci si potrebbe aspettare, ma anche il mondo dell’infrastruttura digitale (data center e cablaggio), il mondo dell’efficienza energetica e il settore della ricarica elettrica per la mobilità