Mimecast e Ingecom Ignition: protezione avanzata per le comunicazioni aziendali

La sicurezza delle comunicazioni aziendali rappresenta oggi una priorità strategica per imprese di ogni settore. In questo contesto, Ingecom Ignition, distributore a valore aggiunto di soluzioni di cybersecurity, ha scelto di affiancare Mimecast, realtà leader nella protezione delle e-mail e degli strumenti di collaborazione. Grazie a tecnologie avanzate di prevenzione delle minacce, data loss prevention (DLP) e threat intelligence, la partnership punta a rafforzare le strategie di difesa delle organizzazioni contro un panorama di attacchi in costante evoluzione.

Sicurezza e-mail e protezione dei dati con tecnologie intelligenti

Mimecast si distingue per un’offerta completa che integra intelligenza artificiale, machine learning e strumenti evoluti di rilevamento per proteggere in modo proattivo le comunicazioni aziendali. Le soluzioni di Email Security garantiscono una protezione efficace contro phishing, malware e attacchi di social engineering, mentre la tecnologia DLP consente di monitorare e prevenire la fuoriuscita di dati sensibili, tutelando la conformità normativa e la reputazione aziendale. Le soluzioni Mimecast rappresentano un alleato strategico per tutte le imprese che vogliono rafforzare la sicurezza dei flussi comunicativi e garantire la protezione dei dati critici. L’integrazione nativa tra i vari moduli di protezione consente alle aziende di costruire una strategia di sicurezza solida, coerente e scalabile.

Protezione oltre l’e-mail: collaboration tools e threat intelligence

L’evoluzione del lavoro ibrido ha esteso la superficie d’attacco anche agli strumenti di collaborazione come Microsoft Teams, Slack o Zoom. Mimecast ha esteso le sue capacità difensive anche a queste piattaforme, analizzando in tempo reale messaggi, file e link per identificare comportamenti sospetti, malware zero-day o URL dannosi. Il motore di sicurezza agisce attraverso sandboxing comportamentale, mentre le integrazioni via API permettono una connessione fluida con altre tecnologie di sicurezza aziendale. La piattaforma include inoltre funzionalità avanzate come Brand Exploit Protection e Threat Intelligence, per monitorare le minacce esterne e contrastare l’abuso del brand online, offrendo così un ecosistema di protezione completo e integrato.

Assessment gratuiti e supporto alla conformità normativa

Per supportare le aziende in un percorso di maggiore consapevolezza e protezione, Mimecast e Ingecom Ignition mettono a disposizione assessment gratuiti delle caselle e-mail, in grado di identificare vulnerabilità e suggerire azioni correttive. Tra i servizi disponibili anche il DMARC assessment, pensato per proteggere i domini aziendali da spoofing e phishing, sempre più spesso al centro degli attacchi. Mimecast aiuta le aziende a rispondere concretamente alle nuove esigenze di sicurezza e conformità. Con l’introduzione di standard come PCI DSS 4.0, è fondamentale adottare strumenti avanzati come DMARC, SPF e DKIM per garantire la legittimità delle e-mail aziendali e bloccare i messaggi fraudolenti.

Una strategia solida per la sicurezza del futuro

La partnership tra Mimecast e Ingecom Ignition consente oggi alle imprese di accedere a soluzioni modulari, intelligenti e integrate, capaci di rispondere con efficacia alle sfide della sicurezza moderna. Dalla protezione dell’identità digitale alla difesa dei sistemi collaborativi, passando per l’adeguamento normativo, l’offerta congiunta rappresenta un concreto vantaggio competitivo per tutte le aziende che vogliono investire in un modello di sicurezza proattivo, flessibile e sostenibile nel tempo.