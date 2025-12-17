Nel Duomo di Milano le meraviglie antiche diventano visibili con la realtà aumentata

Visitare il Domo di Milano è sempre una esperienza notevole, ma farlo letteralmente con “occhi nuovi” è qualcosa di ancora più straordinario: per il percorso di visita della Duomo Time Walk, la veneranda Fabbrica del Duomo ha scelto la tecnologia in realtà aumentata degli smartglass Epson Moverio integrati con il software messo a punto da ARtGlass.

Si tratta di una sorta di tour immersivo fra le antiche rovine – dove oggi appunto sorge il Duomo – che rende visibili elementi completamente nascosti a occhio nudo: grazie alla sinergia tra Epson e ARtGlass, questi “occhiali intelligenti” consentono ai visitatori di tornare indietro nel tempo e “calarsi” nel contesto storico dell’epoca per ammirare gli splendori del passato secondo la logica del “com’era e dov’era”.

Questo tipo di esperienza museale ha un forte valore in termini di narrazione e ricostruzione della storia, facilitando l’attenzione delle persone e migliorando l’acquisizione delle informazioni e di tutte quelle nozioni che in un contesto più tradizionale sono più difficili da riconoscere e apprezzare.

“I visitatori – spiega Emanuele Callioni, Coordinating Manager (Digital Initiatives) del Duomo di Milano – possono sperimentare i Moverio nell’area archeologica del Duomo. L’antica basilica di Santa Tecla e il Battistero vengono ricostruiti davanti agli occhi dei visitatori grazie alla realtà aumentata. Soprattutto nella zona degli scavi, dove oggi sono rimaste solo pietre, i Moverio consentono di vedere i monumenti esattamente come erano in passato.”

La macchina del tempo: con gli smartglass Moverio si torna nel passato

Gli smartglass in dotazione sono i Moverio BT-40SN: robusti, affidabili, facili da usare e con una vestibilità perfetta, diventano una vera e propria guida digitale che sovrappone esattamente ricostruzioni e immagini reali. La loro innovativa tecnologia di proiezione consente infatti una visione stereoscopica, permettendo ai visitatori di continuare a vedere e a mantenere il pieno contatto con il mondo reale, beneficiando di un campo visivo dettagliato a schermo pieno.

“Apprezziamo molto – afferma Gianluca De Alberti, Head of Sales Video Projector di Epson Italia di Epson Italia – che i Moverio siano stati scelti per l’esperienza Duomo Time Walk: con ARtGlass abbiamo messo a punto una soluzione all’avanguardia e al servizio della cultura. Impiegare la realtà aumentata nelle visite museali porta grande valore aggiunto perché apre le porte a una nuova modalità di fruizione per i visitatori, che sperimentano un maggior coinvolgimento e ne escono più arricchiti in termini di conoscenze.”

“La collaborazione con Epson – afferma Antonio Scuderi, CEO di ARtGlass – è fondamentale per noi. Cerchiamo sempre di selezionare la tecnologia migliore da integrare con le funzionalità del software e lo storytelling, in modo da creare la storia perfetta.”

In sintesi, l’impiego dei Moverio nella DuomoTime Walk ha dato un nuovo slancio al patrimonio artistico-religioso della Cattedrale, promuovendo la bellezza delle antiche rovine con un approccio più fresco e coinvolgente rispetto alle visite tradizionali. La tecnologia in realtà aumentata permette infatti ai visitatori di “aprire” gli occhi e godere di scenari inaspettati, in un viaggio nel tempo che condensa storia, arte e meraviglie nascoste.