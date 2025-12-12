Epson a ISE: luce e colori modellati con la videoproiezione

Immaginiamo di entrare in uno spazio in cui la luce e il colore prendono vita muovendosi, respirando e plasmando il mondo intorno a noi: in occasione di ISE 2026 (Barcellona, dal 3 al 6 febbraio), Epson realizzerà questa visione con Infinity, un’installazione multisensoriale che trasforma la luce in un’esperienza immersiva, grazie alle più recenti tecnologie di videoproiezione e tecniche creative che dissolvono i confini tra arte, tecnologia e narrazione.

Dalle installazioni di grandi dimensioni alle aule interattive, lo stand Epson 3J100 nel padiglione 3 dimostrerà come la luce e il colore possano trasformare gli spazi, elevare le storie e ispirare l’immaginazione. I visitatori potranno toccare con mano i motivi per cui l’azienda continua a essere leader di mercato nel settore della videoproiezione e a ridefinire le possibilità offerte dalla luce.

“Lo stand di quest’anno – ha dichiarato Massimo Pizzocri, Senior Vice President di Epson Europa – è pensato non solo per essere visto, ma anche per essere vissuto. Attraverso nuovi prodotti, tecnologie avanzate e dimostrazioni davvero immersive, mostreremo come la luce può essere modellata, controllata e portata in vita in modi straordinari. I visitatori scopriranno le nostre ultime innovazioni nel campo della videoproiezione, tra cui i nuovi videoproiettori e le nuove ottiche, e vedranno come la tecnologia Epson può trasformare gli spazi e ispirare la creatività.”

Epson a ISE con un nuovo videoproiettore di punta:

Epson svelerà il nuovo videoproiettore top di gamma ad alta luminosità, che ridefinisce ancora una volta le prospettive della tecnologia di videoproiezione: il nuovo modello sarà al centro dell’installazione clou dello stand, dove la luce diventa un mezzo vivente, avvolgendo i visitatori in un ambiente dinamico e stratificato, progettato per coinvolgere i sensi e l’immaginazione. Grazie alla risoluzione 4K, al raffreddamento avanzato e alla connettività di nuova generazione, stabilisce un nuovo standard in termini di prestazioni, precisione e versatilità nella videoproiezione in grandi ambienti.

Ottiche professionali di nuova generazione:

L’azienda presenterà anche una gamma completamente nuova di ottiche professionali per videoproiettori, sviluppate per la prossima generazione di sistemi di videoproiezione ad alte prestazioni. Progettata sulla base del feedback diretto dei clienti e dell’esperienza di Epson nelle ottiche, la nuova linea offre maggiore flessibilità di installazione, una più ampia libertà creativa e una precisione delle immagini senza compromessi, per consentire a system integrator, specialisti del noleggio e progettisti di realizzare la loro visione.

Innovazione per la formazione:

Epson presenterà anche un nuovo videoproiettore interattivo a ottica ultracorta progettato per migliorare la collaborazione in classe; dotato di un display interattivo ampio, luminoso e ad alta risoluzione, garantisce una chiara visibilità da qualsiasi punto della stanza, riducendo al contempo il consumo energetico rispetto alle tecnologie di visualizzazione tradizionali.

Infinity –A ISE Epson propone un viaggio nel cuore della Luce:

Al centro dello stand, Epson presenterà Infinity, un’installazione – realizzata per Epson dal direttore creativo Luca Rapis di One Thousand, con il contributo visivo di Damonxart – che invita i visitatori in una colonna di luce senza fine, dove il viaggio di un fotone diventa un’esperienza vivida e tangibile. I riflessi si moltiplicano e i colori fluiscono verso l’alto senza soluzione di continuità attraverso lo spazio e il tempo, immergendo i visitatori nella luminosità, nella leggerezza e nel movimento fluido dell’illuminazione stessa. Questo infinito canale di luce costituisce il punto focale dello stand, una confluenza centrale in cui idee, prodotti e persone si incontrano all’interno di un forum vivo e mutevole di colore ed energia.

Proiezione in azione:

I visitatori dello stand Epson a ISE 2026 potranno assistere a dimostrazioni concrete che testimoniano come la proiezione possa superare – in termini di creatività, flessibilità e impatto visivo – gli schermi piatti e i display a LED.

I punti salienti includono:

– tecniche di videoproiezione curva e combinata per proiezioni immersive su larga scala;

– ambienti ibridi che si adattano a spazi flessibili di apprendimento e riunione;

– un’esperienza home cinema professionale che mostra la potenza cinematografica dei nuovi videoproiettori Epson 4K;

– incontri riservati dietro le quinte per confrontare la tecnologia di videoproiezione laser 3LCD di Epson con altri sistemi.