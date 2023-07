Netskope lancia un nuovo programma MSP

Netskope, specialista Secure Access Service Edge (SASE), lancia un nuovo programma per i fornitori di servizi gestiti (MSP), che costituisce un’estensione dell’Evolve Partner Program di Netskope. Il nuovo programma aiuta i partner ad espandere il fatturato grazie alla possibilità di accedere ad un nuovo mercato, e alla possibilità di offrire servizi ad elevato profitto. Il nuovo programma di Netskope offre opzioni di licenza flessibili, risorse dedicate per i partner MSP e un nuovo percorso di specializzazione per il supporto tecnico che completa la Netskope Service Delivery Specialization.

Secondo Canalys, l’aumento della domanda di servizi gestiti di cybersecurity rappresenta una delle opportunità di crescita più significative per l’ecosistema dei partner. Le stime parlano di opportunità di mercato in crescita fino a 70 miliardi di dollari nel 2023, alimentate dall’aumento delle minacce e dalla carenza di competenze. La crescente necessità di talenti specializzati in cybersecurity è una sfida in costante aumento che alimenta la domanda e le opportunità per i servizi gestiti. Il nuovo programma MSP di Netskope consente ai partner di capitalizzare le tendenze del mercato e di rispondere alle preferenze di procurement in costante evoluzione.

La piattaforma SASE dell’azienda include la sicurezza cloud, dei dati e della rete. I partner hanno la flessibilità di offrire ai propri clienti un pacchetto di servizi gestiti che includa l’intero portafoglio di soluzioni o una parte di queste.

“Netskope continua a sviluppare programmi che offrono il massimo delle opportunità per il nostro ecosistema di partner globale”, ha dichiarato Kristin Carnes, Vice President Global Channel Programs and Strategy di Netskope. “Il programma MSP fornisce ai partner il supporto e gli strumenti necessari per costruire con successo offerte di servizi gestiti e offrire una soluzione Netskope SASE completamente gestita ai loro clienti”.

Il programma MSP di Netskope si basa su un modello di business “as-a-service” e include strumenti e risorse per supportare i partner nello sviluppo e nella fornitura di offerte gestite Netskope SASE:

· Licensing e pacchetti per i partner: include un modello di prezzo semplificato e flessibile, nuovi pacchetti di soluzioni per l’intero portafoglio di prodotti Netskope e un nuovo programma Deal Protection per registrare e proteggere le opportunità MSP.

· Accreditamento tecnico e supporto: due percorsi di formazione tecnica dedicati alla messa in opera della soluzione, e al supporto per i partner, inclusa l’introduzione di cinque nuovi moduli di formazione, l’accesso a un portale di supporto globale dedicato e un nuovo processo di supporto per i partner MSP.

· Portale dedicato per i partner: introduzione di un portale MSP dedicato accessibile esclusivamente ai partner MSP di Netskope, che include strumenti, formazioni, supporto e accesso a MSP Opportunity Registration.

“Con le soluzioni gestite Netskope di Optiv, supportiamo i clienti offrendo l’esperienza necessaria per soddisfare le loro esigenze di business fondamentali”, ha dichiarato Ben Radcliff, senior director of cyber operations at Optiv. “Lavorando insieme, ci concentriamo nel fornire risultati basati sui dati e orientati ai risultati con risorse dedicate e un processo operativo.”

“Il programma MSP di Netskope è il passo successivo per i nostri partner nel percorso verso l’offerta di una soluzione SASE completamente gestita”, ha affermato Dave Rogers, Senior Vice President, Alliances and Global Channel Sales di Netskope. “L’obiettivo di questa evoluzione è quello di rendere i nostri partner in grado di erogare la competenza e la gestione di cui i nostri clienti hanno necessità, espandendo nel contempo il loro portafoglio di offerta per includere servizi ad alto valore e redditizi”.