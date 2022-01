SureColor: tripletta di premi BLI per Epson

Tre delle più recenti stampanti di largo formato SureColor di Epson hanno ricevuto i Buyers Lab (BLI) 2022 Wide Format Pick Awards. I premi, assegnati da Keypoint Intelligence, il principale fornitore indipendente al mondo di servizi di test e informazioni analitiche, riconoscono i prodotti che hanno ottenuto negli ultimi 24 mesi i migliori risultati nei loro laboratori.

I riconoscimenti sono stati assegnati a:

– Epson SureColor SC-S60600L: stampante CMYK Eco-Solvent/ ad alta produzione da 54″/64″

– Epson SureColor SC-S80600L: stampante Eco-Solvent/ ad ampio gamut cromatico 54″/64″

– Epson SureColor Serie R5000: nuova stampante CMYK a resina da 54″/64″

Come sottolineato in una nota ufficiale da David Sweetnam, direttore della ricerca e dei servizi di laboratorio UE/Asia di Keypoint Intelligence: «A causa della pandemia, questi premi coprono prodotti annunciati negli ultimi due anni, con diversi fornitori che si presentano per la prima volta. La concorrenza è stata forte, ma alla fine Epson ha vinto nelle tre categorie signage. Queste tre stampanti hanno offerto una produttività impressionante e hanno un design degno di nota, unito a una qualità di stampa ai vertici della categoria. I nuovi modelli Epson SC-R5000 sono destinati al mercato degli inchiostri a resina per stampe sempre più eco-compatibili, mentre gli altri due vincitori (SC-S60600L e SC-S80600L) sono dotati del nuovo RIP Edge di Epson e di una formulazione di inchiostri in sacche all’altezza degli stessi standard di prestazioni che hanno aiutato le versioni con cartucce tradizionali a vincere i BLI Awards nel 2018».

Per Renato Sangalli, Head of Sales C&I Printing di Epson Italia: «Questi premi testimoniano gli sforzi compiuti da Epson per offrire stampanti eccezionali che superano costantemente la concorrenza. Siamo entusiasti di aver ricevuto questo riconoscimento».