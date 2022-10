NFON Italia Partner Day 22: strategie e novità presentate al canale

NFON Italia, filiale di NFON AG, fornitore europeo di soluzioni integrate per la comunicazione aziendale in cloud, ha tenuto nei giorni scorsi l’edizione annuale del suo NFON Partner Day 22.

Col motto “Scopri il tuo potenziale”, NFON presenta la nuova strategia aziendale, le attuali sfide del settore della telefonia in cloud, le opportunità di un mercato e di un contesto segnati da una continua evoluzione. Il tutto facendo leva sul potenziale dei partner. Nel corso dell’evento, inoltre, l’azienda ha offerto una panoramica delle soluzioni di nuova generazione e delle funzionalità chiave sviluppate per soddisfare le esigenze degli utenti finali.

Dr Klaus von Rottkay, Chief Executive Officer di NFON AG: “Supportiamo i nostri partner in Europa, adattiamo rapidamente le nostre azioni in risposta ad un mercato in continua evoluzione per dare forma ad un futuro di successo e per perseguire il nostro obiettivo di diventare i leader in Europa nella fornitura di soluzioni integrate per la comunicazione aziendale”.

Nuovo Partner Portal di NFON

Per supportare sempre di più i partner, NFON ha annunciato il nuovo Partner Portal. Oltre ad un ampio ventaglio di novità introdotte nella soluzione all-in-one, quale ad esempio la presenza di un traduttore integrato in diverse lingue, un’esperienza di navigazione semplificata e immediata, il nuovo portale include uno strumento di co-branding e funzione di co-chat, fornisce la possibilità di registrare accordi commerciali e di richiedere fondi di co-marketing (Marketing Development Funds – MDF).

“Il nostro nuovo portale è una piattaforma di canale flessibile per i nostri partner europei. Questo semplifica l’interazione tra noi, in qualità di produttori, e loro; fornisce un supporto efficiente e rappresenta l’elemento fondamentale per accelerare i processi di business”, ha commentato Paolo Fortuna, Managing Director di NFON Italia. In linea con il re-branding di NFON AG, avvenuto l’estate scorsa, anche il nuovo portale ha un nuovo design e completa la presenza complessiva del marchio aziendale. I partner possono registrarsi all’indirizzo partners.nfon.com.

Cloudya App per Microsoft Teams

NFON ha annunciato Cloudya App per Microsoft Teams. Video, chat, collaborazione e networking sono diventati i pilastri della comunicazione aziendale, mentre la telefonia in cloud sta diventando sempre più parte della comunicazione integrata. Cloudya App per Microsoft Teams offre agli utenti un’integrazione senza soluzione di continuità nell’ambiente Teams.

“Per consentire agli utenti di comunicare velocemente, con un livello di qualità eccellente e in totale sicurezza, sviluppiamo soluzioni che supportano i nostri clienti affinchè possano lavorare in modo efficiente anche in ambienti lavorativi complessi. Cloudya App per Microsoft Teams supporta appieno questo obiettivo e il suo potenziale è enorme!”, ha aggiunto Stefan Walcz, Vice President Products di NFON AG. “Secondo Cavell Group, oltre il 95% degli utenti MS Teams si rivolge a fornitori di servizi di telefonia di terze parti quando necessitano di funzionalità professionali, questo è proprio quello su cui vogliamo fare leva”.

Con Cloudya App per Microsoft Teams è possibile accedere a tutte le funzionalità Cloudya PBX dall’interfaccia utente di MS Teams. Cloudya App per Microsoft Teams sarà disponibile a partire dal secondo trimestre del 2023. Altre funzionalità includono: contatti Cloudya e Teams e cronologia delle chiamate in un unico luogo, chat di Teams durante l’utilizzo di Cloudya, sincronizzazione di Cloudya e della lista contatti di MS Teams, oltre a molto altro.

NFON è un Carrier in Germania

NFON è un Local Exchange Carrier (LEC) e fornisce ora connessione telefonica diretta, completamente gestita nella propria rete, offrendo così connessioni vocali di alta qualità e maggiore affidabilità.

Jan-Peter Koopmann, Chief Technology Officer di NFON AG: “In qualità di Local Exchange Carrier, non dipendiamo più dai fornitori all’ingrosso per la gestione della nostra rete di abbonati. Ora possiamo agire in modo più rapido, flessibile e indipendente nei progetti dei clienti e abbiamo maggiore attrattiva nelle gare d’appalto, grazie ai nostri numeri telefonici nazionali di tutti i prefissi tedeschi”.

L’adempimento e la conformità ai requisiti legali e normativi sono garantiti da interfacce corrispondenti. L’ID di portabilità di NFON AG è D426.