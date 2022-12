Nutanix premia i partner del suo ecosistema con il Referral Program

Nutanix, specialisti nell’hybrid multicloud computing, lancia il suo nuovo Referral Program, studiato per premiare i partner durante l’intero ciclo di vita di un progetto.

Parte dell’innovativo programma per i partner Nutanix Elevate, il Referral Program cambia il tradizionale modello di relazione partner-vendor e offre un riconoscimento all’intero ecosistema dei partner, anziché solo a coloro che concludono un deal.

Il programma, infatti, riconosce i diversi modelli di business dei partner e l’ecosistema di partner con cui i clienti si confrontano, a seconda della fase del loro ciclo di acquisto. In particolare, il Referral Program premia i partner che aiutano i clienti a definire la propria strategia nelle prime fasi del ciclo di acquisto, nonché i partner ISV più coinvolti con le linee di business a livello di applicazioni, ma che potrebbero non essere coinvolti nella transazione finale.

Grazie al Referral Program Nutanix è in grado di riconoscere tutti i partner coinvolti nel percorso di acquisto di un cliente e di contribuire alla creazione di partnership redditizie. Questo si pone come un chiaro segnale al settore rispetto al valore che Nutanix attribuisce all’intero ecosistema di partner e ai clienti di cui si occupano. Inoltre, questo ulteriore passaggio evidenzia come il quadro del programma per i partner Nutanix Elevate continui a evolversi per massimizzare la redditività dei partner, in base alle opportunità che si presentano.

Adam Tarbox, Vice President of EMEA Channel Sales di Nutanix, ha dichiarato: “Gli analisti parlano di come i clienti si impegnino con almeno sette partner nel corso del ciclo di vita di qualsiasi progetto e i punti di contatto sono molteplici. Nonostante ciò, i vendor tendono tradizionalmente a preoccuparsi e a premiare solo i partner coinvolti nelle transazioni vere e proprie, dimenticando l’intero ecosistema che circonda ogni accordo e il modo in cui esso prende vita. Per questo stiamo cercando di far evolvere questa situazione: il nostro nuovo Referral Program, infatti, intende premiare un maggior numero di partner coinvolti nell’intero processo, in particolare quelli che aiutano i clienti a definire le loro strategie nelle prime fasi di ogni progetto e li supportano durante il processo di acquisto”.