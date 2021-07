Panasonic annuncia oggi la nascita di Panasonic Connect Europe, una nuova società che comprende un’offerta di soluzioni in grado di rispondere alle più recenti esigenze tecnologiche delle imprese europee. Panasonic Connect Europe offrirà numerose soluzioni tecnologiche per il mercato B2B e metterà a disposizione un ampio ventaglio di servizi, nell’ottica di sostenere i clienti nella gestione delle operazioni di business più critiche e le organizzazioni nei processi di trasformazione delle attività aziendali.

In questa nuova azienda convergeranno i prodotti B2B Panasonic, caratterizzati da un’elevata qualità – dalla produzione di macchinari e software a soluzioni mobile rugged computerizzate, oltre ai prodotti per il mercato del broadcast e del media entertainment – e l’avanzato know-how dell’azienda in settori quali la consulenza, l’integrazione di sistemi, il project management e lo sviluppo di software applicativi, con l’obiettivo finale di affermarsi come il nuovo punto riferimento per le soluzioni tecnologiche.

“Panasonic Connect Europe sarà costituita da una struttura organizzativa agile, in grado di rispondere tempestivamente alle esigenze di ambiti industriali molto diversi tra loro, come quello manifatturiero, logistico, retail, entertainment, education e settore pubblico”, ha dichiarato Hiroyuki Nishiuma, attuale Managing Director di Panasonic System Communications Company Europe (PSCEU) e futuro Managing Director di Panasonic Connect Europe. “Siamo entusiasti all’idea di unire la nostra esperienza nello sviluppo di prodotti innovativi con la capacità di fornire soluzioni all’avanguardia al fine di supportare le aziende nel processo di trasformazione delle loro operazioni e prepararsi ad affrontare le sfide del futuro”.

Pilastro portante della nuova azienda sarà l’innovazione dei processi aziendali frontline, grazie alla ‘Gemba Process Innovation’, che attinge dalla grande esperienza di Panasonic in campo aziendale, tecnologico e nell’offerta di soluzioni e costituisce un processo di trasformazione atto a rivedere, riprogettare e reinventare radicalmente le operazioni. Essa si avvale di tecnologie innovative per creare nuovi modelli di lavoro in un’ottica di migliorare l’efficienza e il livello di soddisfazione dei clienti.

Gemba Process Innovation si pone l’obiettivo di promuovere e mettere in campo dispositivi all’avanguardia, come la sensoristica smart e la robotica per migliorare la visualizzazione delle operazioni attraverso l’utilizzo di dati digitalizzati, elevare la qualità delle operazioni e automatizzare i processi, consentendo un’ottimizzazione a 360 gradi nella catena di fornitura.

Inoltre, Panasonic Connect Europe potrà contare sul proprio centro di assistenza e supporto europeo. La nuova azienda attingerà anche all’esperienza e alle competenze di Zetes, un’azienda interamente di proprietà di Panasonic, che sviluppa e commercializza software per la gestione della catena di fornitura e altre soluzioni che migliorano l’agilità, la visibilità e la tracciabilità lungo le catene di fornitura connesse; e Blue Yonder, il leader mondiale in implementazione digitale per catene di fornitura e commercio multicanale di cui Panasonic ha recentemente annunciato la futura acquisizione.