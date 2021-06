Panasonic ha annunciato l’arrivo di nuove telecamere della serie S i-PRO destinate ad arricchire la line-up esistente con funzionalità di intelligenza artificiale all’avanguardia e aprono la strada a nuovi standard di sicurezza per il corporate.

I primi quattro modelli per indoor, con corpo camera dome e box e risoluzione Full HD, saranno disponibili all’inizio di luglio. Nel corso dell’anno la serie S i-PRO si arricchirà di ulteriori novità, tra cui modelli per outdoor e con ottica Fisheye.

Serie S i-Pro con funzionalità di AI

L’integrazione dell’AI nella gamma attuale di telecamere consente alle aziende di sfruttare al massimo i vantaggi delle funzionalità di Intelligenza Artificiale basate sul Deep Learning, unite alla potenza e all’affidabilità tipiche dei sistemi Panasonic, in tutti i contesti di sicurezza e in una moltitudine di applicazioni aziendali.

Dotate di un innovativo kit di sviluppo software (SDK – Software Development Kit), le telecamere della Serie S i-Pro a piattaforma aperta sono state progettate per consentire anche a terze parti di sviluppare applicazioni su misura in risposta alle esigenze professionali specifiche.

Le telecamere con funzionalità di AI integrate, inoltre, permettono un minor consumo di larghezza di banda a vantaggio dei costi infrastrutturali, poiché l’analisi e l’elaborazione vengono eseguite direttamente onboard.

I dispositivi sono infatti dotati di due applicazioni di video-analisi: i-PRO AI Video Motion Detection (AI-VMD) e AI Privacy Guard, che forniscono accesso istantaneo a funzionalità di sicurezza intelligenti, quali il rilevamento delle intrusioni o di movimenti sospetti all’interno della scena. Il tutto preservando la privacy dei soggetti grazie alla pixellatura della figura o del viso, fattore di particolare importanza soprattutto per le aziende che hanno sede in aree geografiche soggette a rigorose leggi in materia, come il GDPR.

Oltre alle due applicazioni di video-analisi disponibili di default, altre tre novità si vanno ad aggiungere alla gamma di applicazioni esclusive della serie S i-PRO di Panasonic: l’AI Face, People e Vehicle Detection, che consentono di esaminare i filmati in modo più semplice e rapido, con opzioni di ricerca basate sull’immagine dei volti (anche in presenza di mascherine) o su caratteristiche predefinite di persone e veicoli.

Panasonic sostiene la transizione verso l’AI

Le funzionalità di AI non si limitano soltanto al fattore visivo: le telecamere della nuova line-up sono infatti in grado di classificare anche i suoni rilevati dai microfoni esterni, come spari e urla, clacson o vetri che si infrangono. Tutte le applicazioni sono disponibili gratuitamente, al fine di supportare le aziende nella transizione verso l’intelligenza artificiale.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Gerard Figols, Head of Security Solutions presso Panasonic Business Europe: «Le telecamere con funzionalità di Edge AI offrono numerose opportunità per le aziende di ogni settore, che vanno oltre il classico impiego nel campo della sicurezza. Il lancio della nuova serie S i-PRO estende queste potenzialità, rendendo i dispositivi ancora più accessibili e facili da implementare. L’introduzione dell’intelligenza artificiale e i suoi vantaggi saranno presto alla portata di tutti i clienti business che fanno della sicurezza un elemento imprescindibile».

Per ulteriori informazioni sulla serie i-PRO:

https://business.panasonic.it/soluzioni-di-sicurezza/telecamera-di-rete-box-full-hd-per-interni-con-processore-ai-wv-s1136-0

