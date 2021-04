Panduit FlexFusion: il cabinet per Data Center del futuro

Si chiama FlexFusion ed è la nuova soluzione cabinet targata Panduit, pensata per i moderni Data Center e per essere il centro nevralgico dell’impresa moderna. Non si tratta infatti di un semplice armadio per contenere rack, ma di una piattaforma nata come evoluzione reingegnerizzata della nota serie Net-Access S-Type per gestire gli apparati che ospita e i sistemi di collegamento connessi. Scalabilità, sicurezza, flessibilità, modularità e facilità di configurazione sono solo alcune delle caratteristiche che rendono FlexFusion una vera innovazione sul mercato.

Disponibile sia in bianco che in nero, FlexFusion presenta una solida struttura con telaio in acciaio saldato e assemblato con rivestimenti in polvere epossidica poliestere resistente. Può avere una larghezza da 600, 700 oppure da 800 mm, mentre le profondità configurabili sono da 1070 o 1200 mm. All’interno di FlexFusion possono essere installati 42, 45, 48 o 51 unità Rack. Gli e-rails completamente regolabili in profondità permettono di essere la soluzione ideale per applicazioni sia server che network, garantendo pertanto grande flessibilità.

Con un carico statico di 1600 KG, e dinamico di 1200, FlexFusion è inoltre conforme agli standard di settore, offrendo anche la continuità elettrica grazie ad un unico punto di messa a terra.

Chevron Design Door

La nuova piattaforma Panduit monta una porta perforata all’80% con fori esagonali che garantisce l’aumento del flusso di aria fredda all’interno del cabinet. L’apertura massima consentita è di 170°. Particolarmente innovative sono le maniglie istallate. Si può infatti scegliere tra: maniglie standard con chiave, a combinazione a 3 fattori numerici, oppure elettro-meccanica.

Serratura elettromeccanica

Con la possibilità di poter scegliere se integrare un tastierino integrato per l’autenticazione a due fattori, le maniglie elettromagnetiche offrono maggiore sicurezza grazie al controllo accessi (fino a 200 accessi) e al monitoraggio ambientale. E’ presente infatti un sensore di umidità integrato e un lettore di prossimità multi-frequenza.

I led visibili sulla serratura mostrano all’utente se tutto va bene (colore verde) o se c’è un problema (giallo e rosso a seconda del colore). Oltre che sulla maniglia, gli alert vengono contestualmente inviati anche via mail o attraverso i sistemi pre-configurati.

Le nuove serrature sono inoltre compatibili con armadi di terze parti.

Sensoristica di ultime generazione:

FlexFusione monta nella porta frontale 3 sensori di temperatura e uno di umidità, mentre nella porta posteriore uno per l’analisi della temperatura centrale. Tutti i sensori sono integrati con cablaggio nascosto. La porta è facilmente smontabile senza dover scollegare i sensori dalla PDU

Tetto apribile o rimuovibile

Panduit FlexFusion si caratterizza inoltre per montare un tetto alzabile o rimuovibile, facilitando così l’accesso ai cavi di alimentazione delle PDU o a quelli in fibra ottica o in rame installati. E’ possibile anche scegliere la tipologia di sistemi per l’ingresso cavi: a spazzola o CoolBoat.

E-rail design riprogettato

La piattaforma Panduit prevede l’introduzione di un sistema di aggancio dei rail a 19 pollici. Si tratta di una soluzione che facilita la regolazione e riduce i tempi di implementazione anche grazie a dei marcatori di posizione. E’ stato inoltre ridisegnato il sistema di cable management e di istallazione dal cavo frontale e posteriore. La possibilità di scelta tra supporti a pettine che non richiedono attrezzi, passacavi verticale e passacavi fronte-retro ottimizzano infine le gestione dei cavi.

Staffa per PDU

La staffa posteriore è stata completamente rivista: si muove nella profondità dell’armadio attraverso un meccanismo di sgancio e senza dover svitare alcuna vite. Sono stati introdotti inoltre nuovi accessori come le fascette in velcro o i ganci a L o a T.

La staffa per la PDU è compatibile anche con le PDU di terze parti.

Elevata configurabilità

Al momento dell’acquisto è possibile ordinare FlexFusion con le caratteristiche che si desidera: dimensione, colore, numero di rack, tipologie di serratura e maniglia, posizione dell’ e-rail, tipologia di tetto, sensori, pdu, presenza di pannelli laterali ecc..

Tutto è facilmente selezionabile dal form presente sul sito di Panduit.

Disponibilità

Panduit FlexFusion è già disponibile sul mercato ed è offerto attraverso il canale distributivo specializzato