Partner Awards 2025: Salesforce annuncia i vincitori

Salesforce, l’AI CRM numero uno al mondo, ha annunciato i vincitori dei Partner Awards in occasione del Partner Summit, l’evento annuale dedicato all’ecosistema di partner per condividere strategie, innovazioni tecnologiche e visione futura.

I Partner Awards premiano i partner che si sono distinti per risultati eccellenti in molteplici ambiti: dall’adozione dell’AI generativa e delle soluzioni Data Cloud, al numero di certificazioni ottenute, dalla capacità di generare nuovo business all’eccellenza nell’implementazione di progetti ad alto impatto.

L’ecosistema italiano dei partner Salesforce si conferma ancora una volta uno dei più dinamici e solidi in EMEA, con oltre 2.793 certificazioni, un dato che riflette non solo la crescita quantitativa, ma anche la continua evoluzione qualitativa delle competenze e dell’expertise dei partner.

I vincitori dei Partner Awards 2025

Di seguito i vincitori dell’edizione 2025 dei Partner Awards di Salesforce:

Public Sector Top ACV Performer Partner: Minsait an Indra Company. Il partner si è distinto per la sua capacità di guidare con successo il deal con maggior ACV per il Public Sector nel FY25.

Il partner si è distinto per la sua capacità di guidare con successo il deal con maggior ACV per il Public Sector nel FY25. Public Sector Top Innovative Partner: Il partner si è distinto per la sua capacità di guidare con successo numerosi progetti di trasformazione digitale nella Pubblica Amministrazione e di operare in totale allineamento con la forza commerciale.

Il partner si è distinto per la sua capacità di guidare con successo numerosi progetti di trasformazione digitale nella Pubblica Amministrazione e di operare in totale allineamento con la forza commerciale. Rising Star: Ogni anno ci sono realtà che emergono con forza, mostrando talento, dedizione e un enorme potenziale di crescita. Questo premio è destinato al partner che, nell’ultimo anno, ha saputo distinguersi in modo straordinario, diventando un nuovo punto di riferimento all’interno del nostro ecosistema.

Ogni anno ci sono realtà che emergono con forza, mostrando talento, dedizione e un enorme potenziale di crescita. Questo premio è destinato al partner che, nell’ultimo anno, ha saputo distinguersi in modo straordinario, diventando un nuovo punto di riferimento all’interno del nostro ecosistema. New Logos: Il partner si è distinto per il suo contributo nell’acquisizione di nuovi clienti in mercati emergenti, collaborando attivamente per raggiungere questo importante obiettivo strategico per Salesforce Italia.

Il partner si è distinto per il suo contributo nell’acquisizione di nuovi clienti in mercati emergenti, collaborando attivamente per raggiungere questo importante obiettivo strategico per Salesforce Italia. Implementation: Engineering Group. Il partner si è distinto per i feedback positivi ricevuti dai clienti, a testimonianza del successo e della qualità dei progetti implementati.

Il partner si è distinto per i feedback positivi ricevuti dai clienti, a testimonianza del successo e della qualità dei progetti implementati. Sales Excellence: Arlanis Reply. Il partner si è distinto per l’abilità nel creare nuove opportunità commerciali, dimostrando grande capacità strategica, impegno e un approccio proattivo nel generare valore e consolidare collaborazioni di successo.

Il partner si è distinto per l’abilità nel creare nuove opportunità commerciali, dimostrando grande capacità strategica, impegno e un approccio proattivo nel generare valore e consolidare collaborazioni di successo. Cloud Reseller of the Year: Il partner si è distinto per il suo eccezionale contributo commerciale nel settore Privato, raggiungendo il più alto livello di fatturato in qualità di Cloud Reseller, grazie ad un approccio focalizzato del proprio team di vendita.

Il partner si è distinto per il suo eccezionale contributo commerciale nel settore Privato, raggiungendo il più alto livello di fatturato in qualità di Cloud Reseller, grazie ad un approccio focalizzato del proprio team di vendita. MuleSoft – Partner of the Year: PwC (INSERISCI LINK CS COMPLIANCE) Il partner si è distinto per l’impegno profuso nella promozione di MuleSoft, collaborando attivamente sul mercato e condividendo le risorse con un nuovo modello di Team esteso, nonché dimostrando grande eccellenza sul tema dell’integrazione e una gestione eccellente dei cicli di vendita e post-vendita.

Il partner si è distinto per l’impegno profuso nella promozione di MuleSoft, collaborando attivamente sul mercato e condividendo le risorse con un nuovo modello di Team esteso, nonché dimostrando grande eccellenza sul tema dell’integrazione e una gestione eccellente dei cicli di vendita e post-vendita. Agentforce Readiness: Deloitte Digital. Il partner ha dimostrato una straordinaria determinazione e rapidità nell’elevare la propria practice Salesforce, aumentando significativamente sia il numero di certificazioni che il numero di consulenti certificati negli ambiti AI e Data Cloud, oltre ad aver contribuito al go live di numerosi progetti pilota su Agentforce.

Il partner ha dimostrato una straordinaria determinazione e rapidità nell’elevare la propria practice Salesforce, aumentando significativamente sia il numero di certificazioni che il numero di consulenti certificati negli ambiti AI e Data Cloud, oltre ad aver contribuito al go live di numerosi progetti pilota su Agentforce. Partner of the Year: Il partner si è distinto per la costante dedizione e l’impegno dimostrato durante l’intero anno fiscale, affrontando ogni sfida con determinazione e ottenendo risultati straordinari. Grazie a un’eccezionale capacità di esecuzione e a una visione strategica ben definita, ha non solo raggiunto, ma superato tutti i KPI relativi agli obiettivi prefissati.

Dichiarazioni

“I partner sono un pilastro strategico per Salesforce e un motore fondamentale della nostra crescita in Italia”, afferma Vanessa Fortarezza, Country Manager di Salesforce Italia. “Negli ultimi anni, l’ecosistema si è ampliato e rafforzato, dimostrando una straordinaria capacità di evolvere, innovare e creare valore per i clienti. Oggi più che mai, con l’AI al centro della nostra piattaforma, il contributo dei partner è essenziale per accompagnare le aziende italiane nella loro trasformazione digitale. I Partner Awards non sono solo un riconoscimento ai risultati eccellenti, ma una celebrazione della visione condivisa che ci unisce”.

“Siamo orgogliosi di celebrare ancora una volta il valore e l’impegno dei nostri partner, che rappresentano una forza propulsiva per l’intero ecosistema Salesforce”, ha dichiarato Carmine Stragapede, RVP Alliances & Channels di Salesforce. “La nostra piattaforma si è evoluta rapidamente, integrando sempre più l’AI, i dati e l’automazione per accompagnare le aziende nei percorsi di trasformazione digitale. E con l’introduzione di Agentforce e l’inizio di questa nuova era, quella degli agenti AI, abbiamo aperto nuove possibilità per i partner, mettendo a disposizione strumenti AI ancora più avanzati per accelerare il valore generato ai clienti. I Partner Awards sono il nostro modo di riconoscere chi ha saputo distinguersi, ma la celebrazione è dedicata a tutto l’ecosistema che ogni giorno cresce con noi”.